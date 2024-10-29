Сегодня, 29 октября, прошла торжественная церемония открытия памятной доски с барельефом известному российскому поэту, Лауреату Государственной премии СССР и главному редактору нашего журнала Андрею Дмитриевичу Дементьеву на здании по адресу: 1-я Тверская-Ямская улица, дом 2 строение 1, где раньше располагалась редакция.

Андрей Дмитриевич возглавлял журнал «Юность» более 20 лет и дал путь в большую литературу многим молодым писателям и журналистам.

Проект реализован Международным общественным фондом «Российский фонд мира», при поддержке Комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры при Правительстве Москвы, Департамента культуры г. Москвы, Москомархитектуры и Мосгорнаследия.

Автор памятной доски Андрею Дементьеву – скульптор, народный художник России Андрей Ковальчук.