Сегодня, 29 октября, прошла торжественная церемония открытия памятной доски с барельефом известному российскому поэту, Лауреату Государственной премии СССР и главному редактору нашего журнала Андрею Дмитриевичу Дементьеву на здании по адресу: 1-я Тверская-Ямская улица, дом 2 строение 1, где раньше располагалась редакция.

Андрей Дмитриевич возглавлял журнал «Юность» более 20 лет и дал путь в большую литературу многим молодым писателям и журналистам.

Проект реализован Международным общественным фондом «Российский фонд мира», при поддержке Комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры при Правительстве Москвы, Департамента культуры г. Москвы, Москомархитектуры и Мосгорнаследия.

Автор памятной доски Андрею Дементьеву – скульптор, народный художник России Андрей Ковальчук.

Читайте также
Содержание октябрьского номера журнала «Юность»

Содержание октябрьского номера журнала «Юность»
27 октября 2024, 11:16

Объявлен победитель литературной премии имени В. Катаева
Объявлен победитель литературной премии имени В. Катаева
25 октября 2024, 13:00

Литературная премия им. В. Катаева объявляет короткий список
Премия имени Валентина Катаева — главная премия за лучший рассказ в России — была учреждена журналом «Юность» в 2020 году и носит имя создателя и первого главного редактора журнала. Задача премии — сохранение традиций малой прозы, открытие новых имен и поощрение лучших современных авторов.  Главный приз составляет 300 тысяч рублей. В этом сезоне премия проходит при […]
23 сентября 2024, 12:30

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ

ЦИФРОВАЯ ВЕРСИЯ

Единоразовая покупка
цифровой версии журнала
в формате PDF.

150 ₽
Выбрать

1 месяц подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

350 ₽

3 месяца подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

1000 ₽

6 месяцев подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

2000 ₽

12 месяцев подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

4000 ₽

Подарите Юность своим близким

Оформите подписку вашему другу на печатную версию журнала на 6 или 12 месяцев. Цифровая версия в формате PDF будет также доступна в личном кабинете.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно