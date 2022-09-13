Отрошенко и Варламов пообщались с участниками литературной школы «Юности»

12 сентября на литературной школе журнала “Юность”, проходящей в Домах Творчества Писателей в Переделкине и Комарове выступили писатели Владислав Отрошенко и Алексей Варламов.

Участники школы побывали на мастер-классе писателя, лауреата премии “Ясная Поляна” Владислава Отрошенко. Тема занятие “Преображение литературного произведения в сценарий”.



Во второй половине дня прошла лекция ректора Литературного института им. Горького Алексея Варламова об успехе в литературе на примере классиков: Льва Толстого и Михаила Булгакова.

День завершился открытыми чтениями участников.

Литературная школа “Юности” проходит при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и аудиосервиса “Звук”.