Только что в Доме творчества Переделкино состоялась пятая церемония вручения премии им. Валентина Катаева за лучший рассказ. Главный приз составил 300 тысяч рублей.

Премия имени Валентина Катаева — главная премия за лучший рассказ в России — была учреждена журналом «Юность» в 2020 году. Задача премии — сохранение традиций малой прозы, открытие новых имен и поощрение лучших современных авторов. 

Второй год подряд премия вручается при поддержке театрального салона «Сцена 23». В мероприятии приняла участие художественный руководитель салона Вероника Вяткина.

В длинный список пятого сезона премии вошли 117 работ, из которых малое жюри сформировало шорт-лист из девяти претендентов на премию. Победителем Литературной премии им. В. Катаева за лучший рассказ 2025 года стала Яна Вагнер с рассказом «30-70» !

Выбор победителя осуществляло Большое жюри, в которое вошли писатель, главный редактор журнала Сергей Шаргунов, писательницы Алена Каримова и Майя Кучерская, литературный критик Наталья Ломыкина и лауреат премии Катаева 2024 года Анна Маркина.

Читайте также
Содержание ноябрьского номера журнала «Юность»

Содержание ноябрьского номера журнала «Юность»
22 ноября 2025, 9:30

Журнал «Юность» объявит победителя юбилейного сезона Литературной премии имени Валентина Катаева
Журнал «Юность» объявит победителя юбилейного сезона Литературной премии имени Валентина Катаева
18 ноября 2025, 13:30

Содержание октябрьского номера журнала «Юность»
25 октября 2025, 14:00

Подберите удобный вам вариант подписки

Вам будет доступна бесплатная доставка печатной версии в ваш почтовый ящик и PDF версия в личном кабинете на нашем сайте.

3 месяца 1000 ₽
6 месяцев 2000 ₽
12 месяцев 4000 ₽
Дорогие читатели! Обращаем ваше внимание, что при оформлении заказа или подписки после 15 числа текущего месяца печатная версия журнала передается в доставку позже. Вы получите номер до конца следующего месяца. Цифровая версия журнала, будет доступна сразу в Вашем личном кабинете.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно

Журнал «Юность» на книжном фестивале!
С 4 по 7 июня в Москве пройдёт 11-й Книжный фестиваль Красная площадь”! 
Ждем вас в шатре художественной литературы. До встречи!

Подробнее

Приём заявок на соискание премии им. Катаева открыт до 10 июля 2025 года!

Подать заявку

Журнал «Юность» на ММКЯ!
С 3 по 7 сентября в Москве пройдёт 38-я Московская международная книжная ярмарка”! 
Ждем вас в Павильоне 57. До встречи!

Купить билет!