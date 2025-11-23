Только что в Доме творчества Переделкино состоялась пятая церемония вручения премии им. Валентина Катаева за лучший рассказ. Главный приз составил 300 тысяч рублей.

Премия имени Валентина Катаева — главная премия за лучший рассказ в России — была учреждена журналом «Юность» в 2020 году. Задача премии — сохранение традиций малой прозы, открытие новых имен и поощрение лучших современных авторов.

Второй год подряд премия вручается при поддержке театрального салона «Сцена 23». В мероприятии приняла участие художественный руководитель салона Вероника Вяткина.

В длинный список пятого сезона премии вошли 117 работ, из которых малое жюри сформировало шорт-лист из девяти претендентов на премию. Победителем Литературной премии им. В. Катаева за лучший рассказ 2025 года стала Яна Вагнер с рассказом «30-70» !

Выбор победителя осуществляло Большое жюри, в которое вошли писатель, главный редактор журнала Сергей Шаргунов, писательницы Алена Каримова и Майя Кучерская, литературный критик Наталья Ломыкина и лауреат премии Катаева 2024 года Анна Маркина.