Дмитрий Кравченко

Ислам Ханипаев: «Теперь мне хочется идти до конца»

Лауреат премии «Лицей», обладатель приза зрительских симпатий премии «Ясная Поляна» писатель Ислам Ханипаев о своем новом романе «Холодные глаза», Дагестане и непреодолимом желании рассказывать истории. — Давай начнем с простого. Опиши себя двумя предложениями, если можешь. — Это сложная задача. 1. Я не писатель, а, скорее, рассказчик историй. 2. Своей главной задачей я ставлю, чтобы читатель сел […]