Гузель Яхина на ОТР

Гостем юбилейного 250-го выпуска программы «Гамбургский счёт» станет писательница Гузель Яхина. Её первый роман «Зулейха открывает глаза» про жестокость раскулачивания крестьян стал событием — был признан «Книгой года», удостоился премий «Большая книга», «Ясная поляна». Продажи романа резко выросли после выхода на телеэкран экранизации «Зулейхи…». В этом году автор выпускает свой новый роман «Эшелон на Самарканд». […]