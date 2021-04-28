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Гузель Яхина на ОТР
Гостем юбилейного 250-го выпуска программы «Гамбургский счёт» станет писательница Гузель Яхина. Её первый роман «Зулейха открывает глаза» про жестокость раскулачивания крестьян стал событием — был признан «Книгой года», удостоился премий «Большая книга», «Ясная поляна». Продажи романа резко выросли после выхода на телеэкран экранизации «Зулейхи…». В этом году автор выпускает свой новый роман «Эшелон на Самарканд». […]
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