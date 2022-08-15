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Содержание июльского номера журнала «Юность»

15 августа 2022, 23:52
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Подарите «Юность» сельским библиотекам!
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30 июля 2022, 0:30

Татьяна Соловьева

Путешествия во времени и не только.
Новинки детской и подростковой литературы Июль 2022 Павел Воля «Петтерсы. Дети океанов» (Рипол классик) Актёр и шоумен Павел Воля в соавторстве со своей женой Ляйсан Утяшевой и детьми написал приключенческую историю для самой широкой читательской аудитории. Действие в ней разворачивается в конце XIX века, это рассказ о вполне, на первый взгляд, обычной семье – маме […]
25 июля 2022, 23:22
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