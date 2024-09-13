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Содержание августовского номера журнала «Юность»
Содержание августовского номера журнала «Юность»
13 августа 2024, 9:30

Кино о нашем журнале
25 июля в российский кинопрокат выходит документальный фильм Даниила Духовского «Юность» – журнал, устремлённый в будущее». Дистрибьютор – компания «Кинотайм». Расписание показов, на которых режиссёр лично представит фильм и расскажет о создании картины, а также ответит на вопросы зрителей: 24 июля – Санкт-Петербург, киноцентр «Лендок». Набережная Крюкова канала, д. 12. Начало в 19.00 (вход по […]
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