Дорогие друзья!
Сегодня хотим познакомить вас с новыми проектами журнала. Все они собраны в отдельном разделе на сайте.
Литературная премия имени Катаева
Литературная премия имени Катаева учреждена журналом “Юность” для сохранения традиций малой прозы и привлечения внимания общества к современной литературе, не сводящейся исключительно к книжным публикациям романов.
Знаковые места русской литературы
Цикл документальных фильмов о классиках отечественной литературы сквозь призму знаковых для них мест позволяет провести параллель между прошлым и настоящим, поразмышлять как бы мы восприняли их героев сейчас, как поступили бы сами.
История русской литературы
Этот проект только начало важнейшего дела “Юности” – живого осмысления былого. Неважно, когда созданного: в древней Руси или в СССР. Проект отчасти провокативный. Здесь встретились яркие и острые авторы. Но в разнообразии – стилистическом, смысловом, сюжетном – и состоит цельность замысла.
Подкаст Детское время
Детская литература глазами взрослых. Это сборник рассказов для детей и подростков, написанных популярными писателями. 16 рассказов от лучших взрослых писателей страны. Подкаст создан при поддержке Российского Фонда Культуры. Составитель сборника – писатель, главный редактор журнала “Юность” Сергей Шаргунов.
«Классика “Юности”» и «”Юность” живьем»
Видео и аудио проекты “Юности” — это возможность услышать и увидеть стихи классиков журнала и молодых авторов. Новый взгляд молодых актеров на поэзию журнала “Юность”.
В первом выпуске современное прочтение стихов классиков: Евгения Евтушенко, Иосифа Бродского и Игоря Волгина и современных поэтов: Татьяны Стояновой и Елены Безруковой.