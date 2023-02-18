Дорогие друзья!

Сегодня хотим познакомить вас с новыми проектами журнала. Все они собраны в отдельном разделе на сайте.

Литературная премия имени Катаева учреждена журналом “Юность” для сохранения традиций малой прозы и привлечения внимания общества к современной литературе, не сводящейся исключительно к книжным публикациям романов.

Цикл документальных фильмов о классиках отечественной литературы сквозь призму знаковых для них мест позволяет провести параллель между прошлым и настоящим, поразмышлять как бы мы восприняли их героев сейчас, как поступили бы сами.

Этот проект только начало важнейшего дела “Юности” – живого осмысления былого. Неважно, когда созданного: в древней Руси или в СССР. Проект отчасти провокативный. Здесь встретились яркие и острые авторы. Но в разнообразии – стилистическом, смысловом, сюжетном – и состоит цельность замысла.

Детская литература глазами взрослых. Это сборник рассказов для детей и подростков, написанных популярными писателями. 16 рассказов от лучших взрослых писателей страны. Подкаст создан при поддержке Российского Фонда Культуры. Составитель сборника – писатель, главный редактор журнала “Юность” Сергей Шаргунов.

«Классика “Юности”» и «”Юность” живьем»

Видео и аудио проекты “Юности” — это возможность услышать и увидеть стихи классиков журнала и молодых авторов. Новый взгляд молодых актеров на поэзию журнала “Юность”.

В первом выпуске современное прочтение стихов классиков: Евгения Евтушенко, Иосифа Бродского и Игоря Волгина и современных поэтов: Татьяны Стояновой и Елены Безруковой.