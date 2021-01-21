lyceum@pushkinprize.ru

http://pushkinprize.ru/ https://ridero.ru/contest/lyceum21/

Пресс-релиз

Сразу три ведущие литературные премии открывают новый сезон



20 января начинается прием работ на соискание Литературной премии «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых писателей и поэтов, Национальной литературной премии «Большая книга» и Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру». Представить произведения можно до 28 февраля 2021 года.

Сегодня стартует пятый сезон литературной премии им. А. С. Пушкина «Лицей». К участию приглашаются поэты и прозаики 15-35 лет. Выдвинуть работы могут сами авторы, а также региональные издательства и средства массовой информации. Принимаются рукописи и произведения, опубликованные с 1 января 2020 года. Тексты, выложенные в интернете (за исключением социальных сетей), считаются публикацией. Положение о премии — на сайте

https://pushkinprize.ru/.

Общий призовой фонд составляет 4,8 миллионов рублей (I место – 1,2 млн, II место 700 тысяч, III место 500 тысяч рублей). Произведения лауреатов будут опубликованы на сайте премии и отдельным сборником в одном из ведущих издательств.

Подать рукопись на соискание премии можно через специальную cсылку

https://ridero.ru/contest/lyceum21/

Приём бумажных экземпляров временно приостановлен.

На соискание «Большой книги» в шестнадцатом сезоне могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей и/или рассказов, документальная проза и мемуары, подписанные в печать в период с 1 января 2020 года до 28 февраля 2021 года. Правом выдвижения опубликованных произведений обладают их авторы, а также издательства, СМИ, творческие союзы, органы государственной власти субъектов РФ и члены жюри премии — Литературной академии. Положение о премии опубликовано на сайте

www.bigbook.ru.

О премии «Лицей»

Премия учреждена в 2017 году группой компаний «ЛОТТЕ» в России (АО «ЛОТТЕ РУС» и ООО «Лотте Конфекшнери»), Российским книжным союзом, Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, Литературным институтом им. Горького, Ассоциацией литературных журналов, «Центром поддержки отечественной словесности», «Российской газетой», «Литературной газетой».

Сайт: https://pushkinprize.ru

О премии «Большая книга»

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности». Учредители «Центра»: «Альфа-Банк», группа компаний «Ренова», группа компаний «Видео Интернешнл», Роман Абрамович, Александр Мамут, группа компаний «ЛитРес» (сервисы ЛитРес, MyBook, ЛитРес: Самиздат, LiveLib), сеть книжных магазинов «Читай-город», торговый дом «ГУМ», журнал «Медведь». Соучредители премии: Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская библиотечная ассоциация, ВГТРК, ТАСС, ОАО «Газпром-Медиа Холдинг», издательский дом «Комсомольская правда».

Cайт: http://www.bigbook.ru

О конкурсе «Книгуру»

Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру» учрежден Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Некоммерческим партнёрством «Центр поддержки отечественной словесности» в 2009 году.

Сайт: http://kniguru.info

