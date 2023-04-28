Тайна бытия кроется в обыденности

«Лицей» объявил длинный список номинантов 2023 года

28 апреля 2023 года литературная премия «Лицей» имени А.С. Пушкина объявила длинный список седьмого сезона премии.

В длинный список вошли 107 произведений авторов из Казахстана, Грузии и 46 городов России (от Гаджиево в Мурманской области до Астрахани и от Калининграда до Спасска-Дальнего в Приморском крае). Средний возраст «лицеистов» длинного списка в этом сезоне – 30 лет. Самому молодому автору – 16 лет. Всего в 2023 году на соискание премии «Лицей» было подано 1 872 заявки от авторов из 272 городов России и 25 стран мира.

В работе Совета экспертов премии «Лицей» принимают участие: поэт Вадим Муратханов, прозаики и критики Дмитрий Шеваров, Ольга Новикова, Анна Воздвиженская и Михаил Бутов. Председатель – писатель Владимир Березин.

Комментарии экспертов

Писатель, председатель совета экспертов Владимир Березин: «Подводя итоги первого этапа премии «Лицей», нужно произнести три слова благодарности. Первое слово – нашим сотрудникам, и в частности, Жанне Астаховой, секретарю премии. Именно на аккуратности организационной и технической работы строится благополучие любого начинания. Второе слово благодарности – моим коллегам, которые проделали тяжёлую работу. Она тяжела не только от того, что физически сложно прочитать такие объёмы текста в столь сжатые сроки, но и потому, что сам выбор между двумя произведениями отнимает много душевных сил. Третье слово благодарности – авторам, приславшим свои работы. Я благодарен им всем: и тем, кто попал в длинный и короткий списки, и тем, чьи произведения в них не вошли, но, может быть, появятся там в следующем году. Благодаря им (и это не шутка), я сделал несколько важных для себя наблюдений за приёмами и настроениями в современной литературе. Главное из них то, что в выигрышном положении оказывается тот, кто пишет «собой», не полагаясь на схемы и рецепты успеха, не подражает, а находит свой голос. Но, впрочем, это, конечно, не новость».

Литературный критик, редактор Анна Воздвиженская: «Первое, что обращает на себя внимание: в рукописях премиального сезона – 2023 сохраняется тенденция последних двух лет: «рассказчики», пожалуй, выигрывают у «романистов» и количественно, и качественно. Актуальная общественная повестка ещё только начинает осмысливаться, и пока авторы пребывают в состоянии некоторой растерянности, что заметно даже по текстам, намеренно далёким, отстранённым от событий сегодняшнего дня. Самое же отрадное – и тут, думаю, коллеги со мной согласятся, – что наконец-то практически вышли из моды магические академии имени гаррипоттера и благородные вампиры. Молодым писателям и без того есть о чём подумать: им предстоит писать историю поколения в новой социальной реальности».

Прозаик, критик Ольга Новикова: «Молодость верит в жизнь. Меньше стало фантазий, больше вкуса к психологизму. Тайна бытия кроется в обыденности. Вот о чём думаешь по прочтении длинного списка седьмого сезона премии».

Поэт, прозаик, переводчик Вадим Муратханов: «При рассмотрении работ длинного списка отметил бы разнообразие поэтических практик и манер молодых авторов. В их стихах находится место классической элегии, верлибрическим медитациям, авангардным приёмам, сказовой форме. Заметно, что «лицеисты» не только пишут, но и много читают. Порадовало и то, что в лучших из присланных работ события окружающего нас мира органично переплавляются в явления внутренней вселенной, становясь неотъемлемой частью художественного мира поэта».

Длинный список премии «Лицей» 2023 года

Номинация «Поэзия»

Ксения Август, «Колокол безъязыкий» Мария Александрова, сборник стихотворений Елизавета Андреева, «Монологи» Диана Блинцовская, сборник стихотворений Дмитрий Бо́былев, «Дом у храма» Анастасия Броварец, «Error 2022» Григорий Бученков, сборник стихотворений Марина Васильева, сборник стихотворений Надежда Волненко, «Чёрные вирши» Астя Гейченко, «Обратные перспективы» Астя Гейченко, «Три звёздочки» Александра Герасимова, «Стихи на Таврической улице» Арина Грин, «Поэзия» Александр Егоров, «И мы когда-нибудь…» Марина Ерофеевская, «Весеннеобязанные» Варвара Заборцева, «Набело хочется жить» Евфросиния Капустина, «И покуда в дому тепло» Надежда Кода, сборник стихотворений Константин Комаров, «Стихи о русских поэтах» Сергей Кубрин, сборник стихотворений Екатерина Кудакова, «Живыемёртвыестихи» Марья Куприянова, сборник стихотворений Тая Ларина, «Было лучше» Мария Леонтьева, «Эвакуация» Виктор Лукьянов, «За кадром» Виктор Лукьянов, «Параchuteok» Александра Малыгина, «Цикориевый небосвод» Олег Мельников, «Попытка непринятия» Алина Митрофанова, «Вниз головой» Таро Муратов, «Никто не хотел под дождь» Василий Нацентов, «Голубиная книга» Леонид Негматов, «Улица Леннона» Андрей Панюта, сборник стихотворений Елизавета Пермякова, «Прозреет дерево, и мы» Владимир Попович, сборник стихотворений Сергей Раракин, «Избранные стихотворения» Аман Рахметов, сборник стихотворений Никита Рохлин, «Причастен» Степан Самарин, сборник стихотворений Александр Сараев, «Словарь пробелов» Александр Скуба, сборник стихотворений Сергей Скуратовский, «Стакан из Атлантиды» Татьяна Стоянова, «Открытая рана» Анна Тимофеева, «Зарисовки с этикетками» Семен Ткаченко, «Воробьи беспамятства» Мария Тухватулина, «Растрёпанный календарь» Дмитрий Усенок, «Бастилия пала» Артём Ушканов, сборник стихотворений Андрей Черкасов, «Котельнические элегии» Марина Щеглова, сборник стихотворений Варвара Юшманова, «Замысел природы».

Номинация «Проза»

Рустем Аламанов, рассказы «Когда души оставили нас» Надежда Алексеева, роман «Полунощница» Дарья Андреева, сборник рассказов «И тебя мама тоже любит. 7 диптихов» Анна Бабина, роман «Чугуевские лебеди» Евгений Барановский, роман «Терпилы» Иван Бевз, роман «Школьники» Игорь Белодед, роман «Разъятия» Александра Бруй, сборник рассказов «Место временного проживания» Григорий Волков, повесть «Протесилай» Вадим Галкин, сборник рассказов «Добрые люди» Андрей Герасимов, роман «Больше двух не собираться» Анастасия Демишкевич, фантасмагория «Раз мальчишка, два мальчишка» Рагим Джафаров, роман «Его последние дни» Юлия До, роман «Две квартиры» Ирина Зелинская, сборник рассказов «Расскажите о себе» Максим Иванов, роман «Йод» Татьяна Климова, повесть «Привет, спишь?» Алексей Колесников, сборник рассказов «Я из города О» Марина Кочан, роман «Хорея» Дмитрий Лагутин, сборник рассказов и миниатюр «Латунный календарь (Миражи и потешки)» Тая Ларина, роман в рассказах «Близкие» Михаил Левантовский, повесть «Мёртвый почтальон Карл Свиспер» Анна Ленц, роман «Лайкни и подпишись» Олеся Литвинова, повесть «Я проснулся, и он уже был» Анна Лужбина, сборник рассказов «Юркие люди» Михаил Максимов, рассказы «Пишущая машинка» Илья Мамаев-Найлз, роман «Год порно» Анна Маркина, роман «Попечитель малюток Зелёнкин» Дарья Месропова, повесть «Мама, я съела слона» Виталий Михайлов, мистический роман «Комната» Василий Нацентов, сборник повестей и рассказов «Все зайцы танцуют джаз» Александра Озерецкая, роман «ЭНЭНСК» Светлана Павлова, роман «Голод» Александр Пелевин, повесть «Гори огнём» Марина Письменюк, сборник рассказов «Несостоявшиеся. С любовью к людям» Борис Пономарёв, роман «Жестокий февраль» Александр Пятков, сборник рассказов «Поздняя страда» Настасья Реньжина, роман «Купринька» Себастьян Родригез-Иньюригарро, роман «Дневные поездки, ночные вылазки. I и II том» Евгений Рудашевский, антиутопия «Зверь 44» Мария Рыбальченко, роман «Стрекозий мыс» Мария Сальникова, роман «Мемуары ридикюля (румынская история)» Мария Седых, сборник рассказов «Шабаш муз» Вера Сорока, роман в рассказах «Питерские монстры» Артём Сошников, повесть «Отражение в луже» Дарья Стаханова, роман «Искус» Михаил Токарев, роман «Плохие мальчики попадают в Сибирь» Татьяна Федоркова, сборник рассказов «Пища» Екатерина Харитонова, повести и рассказы «Ужин у князя Монако» Владимир Хохлов, роман «Заневский проспект» Маргарита Шилкина, повесть «Всадники» Ольга Шильцова, роман «Хозяйка для кербера» Анна Шипилова, сборник рассказов «Скоро Москва» Иван Шипнигов, роман «Непонятный роман» Игорь Шумов, роман-эпопея «В мире животных (и немного людей)» Мария Якунина, роман «Все в порядке, мама»

4 мая будет опубликован состав жюри премии «Лицей», в его состав войдут известные писатели и литературные деятели страны.

Имена двадцати финалистов будут названы 18 мая на Дворцовой площади в рамках Санкт-Петербургского книжного салона.

Награды лауреатам седьмого сезона «Лицея» будут вручены 6 июня на торжественной церемонии, которая традиционно состоится в день рождения Александра Пушкина, чьё имя носит премия, на Красной площади в Москве.

Премия «Лицей» учреждена в 2017 году с целью поиска и поощрения молодых талантливых российских авторов – поэтов и прозаиков в возрасте от 15 до 35 лет, способных создавать литературно-художественные произведения высокого качества и внести существенный вклад в сохранение и развитие российской и мировой художественной литературы, продолжая традиции великого русского поэта и прозаика Александра Сергеевича Пушкина. Премия также нацелена на дальнейшую поддержку талантливых авторов, продвижение лауреатов на международные издательские рынки, выдвижение их произведений на соискание крупных международных литературных премий.

Учредители премии «Лицей»: южнокорейская группа «ЛОТТЕ» в России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Российский книжный союз, Литературный институт им. Горького, «Российская газета», Ассоциация литературных журналов, «Литературная газета» и «Центр поддержки отечественной словесности».

В каждой номинации присуждаются три приза: за первое место — 1 200 000 рублей, за второе место — 700 000 рублей, за третье место — 500 000 рублей. Расходы на выплату премиальных вознаграждений и расходы, связанные с организацией и проведением премиального процесса, взяла на себя группа компаний «ЛОТТЕ» в России.

Произведения лауреатов будут опубликованы на сайте премии и отдельным сборником в одном из ведущих издательств страны.

В отдельной номинации «Выбор книжных блогеров» издательский сервис Rideró вручает сертификат на индивидуальную программу продвижения в течение года той книги, за которую проголосовало блогерское жюри. Победителями этой номинации в разные сезоны были такие авторы, как Ислам Ханипаев, Екатерина Манойло, Марго Гритт.

В Наблюдательный совет премии, возглавляемый президентом Российского книжного союза Сергеем Степашиным, входят генеральный директор АО «ЛОТТЕ РУС» Мортен Бундгорд Андерсен, генеральный директор «ЛОТТЕ Конфекшнери» Ким Чжун Ён, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Владимир Григорьев, председатель Ассоциации литературно-художественных журналов Сергей Филатов, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, генеральный директор «Российской газеты» Павел Негоица.