Литературная школа «Юности» проходит при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и аудиосервиса «Звук».

13 сентября участники Литературной школы журнала «Юность», которая проходит в Домах Творчества Писателей в Переделкине и Комарове, посетили экскурсию по писательскому городку Переделкино. Экскурсовод Инна Сухорецкая рассказала юным писателям о том, как появился посёлок, какие люди тут жили и как складывались их судьбы. Участники школы узнали об историях Бориса Пастернака, Корнея Чуковского, Льва Кассиля, Валентина Катаева, Константина Симонова и других.

Во второй половине дня на базе школы свой мастер-класс провела писатель и журналист Лариса Парфентьева. Она рассказала участникам, как строить личный бренд автора, с чего начать, как его укреплять и на что обращать внимание, выстраивая свой публичный образ.

14 сентября в рамках школы прошли лекции писателя и известного исследователя творчества и жизни Л.Толстого Павла Басинского, а также лауреата бунинской премии Марины Кудимовой.

Ученики школы обсудили с Павлом Басинским, как писать роман и на что обращать внимание при написании текстов этого жанра. Во второй половине дня в школе прошла лекция поэта и руководителя общественной организации «Городок Писателей Переделкино» Марины Кудимовой. Тема занятия: «Сюжет и фабула в прозе и поэзии. Сходства и различия». День завершился костром, у которого участники школы обсуждали свои произведения.

13 и 14 сентября участники совместно с партнёром Школы аудиосервисом «Звук» записали аудиоверсии своих произведений. Послушать рассказы и стихи участников школы «Юности» можно эксклюзивно в аудиосервисе «Звук».

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