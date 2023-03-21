Важен каждый автор: премия «Лицей» подвела итоги приёма заявок

21 марта 2023 года литературная премия «Лицей» имени Александра Пушкина подвела итоги приёма работ на соискание премии.

В седьмом сезоне подано 1872 заявки от авторов из 272 городов России (от Норильска до Махачкалы и от Биробиджана до Калининграда) и 25 стран мира: Абхазии, Австрии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Грузии, Израиля, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, Новой Зеландии, Объединённых Арабских Эмиратов, Польши, Соединённых Штатов Америки, Турции, Узбекистана, Украины, Франции, Чехии и Швейцарии.

Со всеми поступившими на соискание премии «Лицей» произведениями работают члены экспертного совета: заместитель главного редактора журнала «Новый мир» Михаил Бутов, ответственный секретарь журнала «Октябрь» Анна Воздвиженская, заместитель заведующего отделом прозы журнала «Новый мир» Ольга Новикова, поэты Вадим Муратханов и Дмитрий Шеваров. Председатель – писатель Владимир Березин.

Эксперты сформируют длинный и короткий списки соискателей седьмого сезона «Лицея». Длинный список будет объявлен до 28 апреля. Имена двадцати финалистов эксперты назовут до 18 мая. Затем к работе приступят члены жюри премии, в состав которого войдут известные поэты и писатели, литературные деятели страны. Награды победителям будут вручены на торжественной церемонии, которая традиционно состоится на Красной площади 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, чьё имя носит премия.

Председатель экспертного совета Владимир Березин: «В этом году получено почти столько же работ, что и в прежние годы. И это очень важный социологический опыт: мир переменился так, как он не менялся лет за семьдесят, и у одних писателей обдумывание этих перемен занимает много времени, у других это происходит более быстро. Поэты традиционно рефлексируют почти мгновенно. Но мы должны понимать, что многие вещи, напечатанные в прошлом году, писались задолго до перемен. Только прочитав всё, можно сделать какие-то обобщения. Повторюсь, но скажу: нам важен каждый автор».

Премия «Лицей» учреждена в 2017 году с целью поиска и поощрения молодых талантливых российских авторов – поэтов и прозаиков в возрасте от 15 до 35 лет, способных создавать литературно-художественные произведения высокого качества и внести существенный вклад в сохранение и развитие российской и мировой художественной литературы, продолжая традиции великого русского поэта и прозаика Александра Сергеевича Пушкина. Премия также нацелена на дальнейшую поддержку талантливых авторов, продвижение лауреатов на международные издательские рынки, выдвижение их произведений на соискание крупных международных литературных премий.

Учредители премии «Лицей»: южнокорейская группая «ЛОТТЕ» в России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Российский книжный союз, Литературный институт им. Горького, «Российская газета», Ассоциация литературных журналов, «Литературная газета» и «Центр поддержки отечественной словесности».

В каждой номинации присуждаются три приза: за первое место — 1 200 000 рублей, за второе место — 700 000 рублей, за третье место — 500 000 рублей. Расходы на выплату премиальных вознаграждений и расходы, связанные с организацией и проведением премиального процесса, взяла на себя группа компаний «ЛОТТЕ» в России.

В отдельной номинации «Выбор книжных блогеров» издательский сервис Rideró вручает сертификат на индивидуальную программу продвижения в течение года той книги, за которую проголосовало блогерское жюри. Победителями этой номинации в разные сезоны были такие авторы, как Ислам Ханипаев, Екатерина Манойло, Марго Гритт.

Произведения лауреатов будут опубликованы на сайте премии и отдельным сборником в одном из ведущих издательств страны.

В Наблюдательный совет премии, возглавляемый президентом Российского книжного союза Сергеем Степашиным, входят генеральный директор АО «ЛОТТЕ РУС» Андерсен Мортен Бундгорд, генеральный директор «ЛОТТЕ Конфекшнери» Ким Чжун Ён, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Владимир Григорьев, председатель Ассоциации литературно-художественных журналов Сергей Филатов, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, генеральный директор «Российской газеты» Павел Негоица.

Партнёры премии: издательский сервис Ridero, журнал «Юность», газета «Аргументы и факты», информационное агентство ТАСС, портал «Год литературы».