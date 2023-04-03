«Юность Живьём» — видео и аудио проект, где молодые артисты читают стихи авторов журнала «Юность». Проект «Юность живьем» – возможность услышать популярных современных писателей и поэтов. Дух новой поэзии легендарного журнала.

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Этот про­ект толь­ко на­ча­ло важ­ней­ше­го де­ла «Юнос­ти» — жи­во­го осмыс­ле­ния бы­ло­го. Не­важ­но, ког­да со­здан­но­го: в древ­ней Ру­си или в СССР. Про­ект от­час­ти п­ровокативный. Здесь встре­ти­лись яр­кие и ост­рые ав­то­ры. Но в раз­но­об­ра­зии — сти­лис­ти­чес­ком, смыс­ло­вом, сю­жет­ном — и со­сто­ит цель­ность за­мыс­ла.
24 января 2023, 13:44

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