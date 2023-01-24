Цикл документальных фильмов о классиках отечественной литературы сквозь призму знаковых для них мест позволяет провести параллель между прошлым и настоящим, поразмышлять как бы мы восприняли их героев сейчас, как поступили бы сами.

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24 января 2023, 13:44

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