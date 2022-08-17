А. Б.
Так сложилось с самых давних пор,
Может быть, с начала мирозданья,
Для чужих — проклятье и позор,
Для своих — елей и оправданье.
Дорогой маэстро, врежьте марш,
Как сказал Сусанин, гидом буду,
Если скажут, что Иуда — наш,
Наплевать, отмажем и Иуду.
* * *
Если кто выходит из тумана,
Вынимая из кармана ножик,
Вынимая ножик из кармана…
Что-то уже можно подытожить.
Жизнь моя — одна литература…
Живы будем, да ведь, вивисектор?!
Что не доконает редактура,
То добьет внимательный корректор.
* * *
Сидим в руинах общепита.
Пьем пиво. Теплое такое.
Обои — как в общаге лита.
Ну, то есть, нет почти обоев.
Придет воспоминаний свита.
И место есть для светлой грусти.
Закуски — как в общаге лита.
Ну, то есть, нет вообще закуски.
Ах, эта пестрая палитра
Одной шестой частицы тверди.
И счастья — как в общаге лита.
И даже мысли нет о смерти.