А. Б.

Так сложилось с самых давних пор,

Может быть, с начала мирозданья,

Для чужих — проклятье и позор,

Для своих — елей и оправданье.

Дорогой маэстро, врежьте марш,

Как сказал Сусанин, гидом буду,

Если скажут, что Иуда — наш,

Наплевать, отмажем и Иуду.

* * *

Если кто выходит из тумана,

Вынимая из кармана ножик,

Вынимая ножик из кармана…

Что-то уже можно подытожить.

Жизнь моя — одна литература…

Живы будем, да ведь, вивисектор?!

Что не доконает редактура,

То добьет внимательный корректор.

* * *

Сидим в руинах общепита.

Пьем пиво. Теплое такое.

Обои — как в общаге лита.

Ну, то есть, нет почти обоев.

Придет воспоминаний свита.

И место есть для светлой грусти.

Закуски — как в общаге лита.

Ну, то есть, нет вообще закуски.

Ах, эта пестрая палитра

Одной шестой частицы тверди.

И счастья — как в общаге лита.

И даже мысли нет о смерти.