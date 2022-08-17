Поэзия
Дмитрий Мурзин

* * *

17 августа 2022, 23:06

А. Б.

Так сложилось с самых давних пор,
Может быть, с начала мирозданья,
Для чужих — проклятье и позор,
Для своих — елей и оправданье.

Дорогой маэстро, врежьте марш,
Как сказал Сусанин, гидом буду,
Если скажут, что Иуда — наш,
Наплевать, отмажем и Иуду.

* * *

Если кто выходит из тумана,

Вынимая из кармана ножик,

Вынимая ножик из кармана…

Что-то уже можно подытожить.

Жизнь моя — одна литература…

Живы будем, да ведь, вивисектор?!

Что не доконает редактура,

То добьет внимательный корректор.

* * *

Сидим в руинах общепита.

Пьем пиво. Теплое такое.

Обои — как в общаге лита.

Ну, то есть, нет почти обоев.

Придет воспоминаний свита.

И место есть для светлой грусти.

Закуски — как в общаге лита.

Ну, то есть, нет вообще закуски.

Ах, эта пестрая палитра

Одной шестой частицы тверди.

И счастья — как в общаге лита.

И даже мысли нет о смерти.

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Поэзия

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