 
 
 Мы — рядом.
 Мы — рыбы.
 Острые лица. Круглые глаза.
 Тусклые глаза.
 Мы слились 
                    лбами.
 Мы слились 
                    носами.
 Губами,
 губами,
 гу-
     лбами.
 То, что еще осталось от руки
 (моей руки)
 не растворилось в груди
 гладит свитер 
 (вверх)
 словно клеенку
 (вниз)
 разглаживает клеенку
 (вверх)
 на столе 
 (вниз)
 Срывает клеенку
 (Вверх.)
 Совсем ненужную.
 (Вверх!)
 Я разлепляю лица —
                                  вниз.
 Проверить гладкость
                                  стола.
 Бархат 
           сукна.
 Но спотыкаюсь.
 Носом спотыкаюсь.
 И спотыкаюсь.
 И с-по-
                  ты-
              ка-
 юсь.
  
 Но так даже лучше.
  
 Я мешаю нас как пластилин.
 Я леплю тебя.
 Я леплю тебя!
 ¡Я леплю тебя!
 Я слепил тебя…
         Круглое лицо. Острые глаза.
         Полные бликов 
                                  глаза.
 …из нее.
 Простите. 
 Прости. 
  
 Мы лежим.
 Она — в постели. А я — 
                                         глазах.
 — На что ты смотришь?
 Вопрошают
                    глаза.
 Тусклые 
                глаза.
 — Ни на что, 
                      дорогая.
 Совсем.
 Ни на что.
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