Мы — рядом. Мы — рыбы. Острые лица. Круглые глаза. Тусклые глаза. Мы слились лбами. Мы слились носами. Губами, губами, гу- лбами. То, что еще осталось от руки (моей руки) не растворилось в груди гладит свитер (вверх) словно клеенку (вниз) разглаживает клеенку (вверх) на столе (вниз) Срывает клеенку (Вверх.) Совсем ненужную. (Вверх!) Я разлепляю лица — вниз. Проверить гладкость стола. Бархат сукна. Но спотыкаюсь. Носом спотыкаюсь. И спотыкаюсь. И с-по- ты- ка- юсь. Но так даже лучше. Я мешаю нас как пластилин. Я леплю тебя. Я леплю тебя! ¡Я леплю тебя! Я слепил тебя… Круглое лицо. Острые глаза. Полные бликов глаза. …из нее. Простите. Прости. Мы лежим. Она — в постели. А я — глазах. — На что ты смотришь? Вопрошают глаза. Тусклые глаза. — Ни на что, дорогая. Совсем. Ни на что.