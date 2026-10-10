Четыре непальских поэта

Лакшмипрасада Девкоту называют мастером поэзии, и дело не только в удивительном феномене — сплаве традиционной поэзии Индии, ее мифологии с западноевропейским инструментарием. Писавшие столетие назад, поэты того времени, часто и самой жизнью, свидетельствуют о благородстве самого поэтического призвания — свободе самовыражения, свободе от повседневности и обретенным таким образом пророческом даре.
Поэт — не от мира сего, он сходит с ума, чтобы говорить истину с улыбкой; он показывает нам человеческую природу, потенциально скрытую в каждом из нас. Прекрасная опасность поэзии — понимание ежеминутного выбора открывателя, удивительная новизна — в противовес рутине. Это свободный ум, или, на языке обыденном, — сумасшествие. Однако именно такое творческое горение позволяет поэту видеть голоса, слышать картины, вкушать запахи, различать в камне цветок и говорить с предметами на иностранном языке…
Но вспомним гофмановского Ансельма, обнимающего куст бузины, и нам понятнее будут герои Девкоты, жизнь которого состояла из взлетов и падений. Будущий основоположник литературы романтизма родился в Катманду на праздник Пуджа Лакшми, 13 ноября 1909 года. Отец, знаток санскрита и фольклора, оказывает на него важное влияние, а сам Девкота учится на юриста. Он занимается переводами (переводит на непальский «Гамлета» Шекспира), увлекается «Озерной школой» (Вордсворт и Кольридж), его поздние стихи — основа для появления так называемой поэзии природы, где, помимо идиллии, воспевает бури (общественные волнения как целостное проявление природы).
Девкота отходит от санскритской традиции и создает на основе песни-баллады поэму на непальском «Муна и Мадан». Также, нарушая традицию, Девкота пишет о нищих (параллель с Вордсвортом), утверждая, что божественное можно найти в каждом человеке. Одновременно он с опорой на санскритскую пьесу Калидасы работает над эпической поэмой «Шакунтала». Фактически Девкота создает современный литературный непальский язык.
Страдая от нервных срывов после смерти родителей и двухмесячной дочери, Девкота проходит курс психотерапии в клинике Ранчи. Результатом почти полугодового пребывания там становится, возможно, лучшее из написанного — верлибр «Безумец», а самого автора именуют сегодня Махакави, или Великий поэт.
Девкота не был приверженцем какой-либо партии, но редактировал оппозиционное издание, за что лишился имущества. После революции 1951 года Девкота — член Непальского консультативного совета, а в 1957 году даже становится министром просвещения.
Лакшмипрасад Девкота умирает на берегу реки Багмати в возрасте 49 лет. Он был заядлым курильщиком.
Манджу Канчули родилась в 1951 году в семье непальского драматурга Бхима Нидхи Тивари. Мать поэта — дипломированный художник. Сама семейная атмосфера и литературное окружение способствуют развитию таланта, а последующее образование (Канчули изучает английский и психологию, работает клиническим терапевтом) дает богатый материал для творчества. Манджу Канчули — автор нескольких книг стихов и прозы (первая публикация состоялась в 1995 году). Произведения переводятся на иностранные языки. Пожалуй, главный мотив стихов — положение женщины в обществе и сопряженные с этим трудности. Осуждая тех, кто рассматривает женщин как добычу, Канчули анализирует психологию виктимизатора вместе с самим механизмом таких жертвоприношений. Манджу Канчули охотно цитирует традиционные тексты, не отягощая свои стихи туманными культурными аллюзиями. Ей куда ближе негромкое, но ясное нравоучение, за которым стоит возмущение, сопереживание и сострадание.
Мукул Дахал — поэт, переводчик и редактор. Родился в 1969 году, вырос и получил образование в Непале. В дальнейшем переезжает в Абердин (Шотландия), где продолжает учебу и занимается творчеством. Редактирует литературный ежеквартальный журнал Pen Himalaya, в котором публикуются стихи, короткие рассказы и интервью. Автор сборника стихов на непальском языке. Стихи Мукула Дахала публиковались в литературных журналах в стране и за рубежом.
Авая Шреста — поэт, прозаик, колумнист. Родился в 1972 году в Непале (район Бхактапур). Получил степень бакалавра в области социологии и политических наук в Университете Трибхуван. Известен своими провокационными, бунтарскими, нонконформистскими стихами. Среди его многочисленных наград и признаний — премия Балкумари Рисал в области журналистики, премия «Гарима» за лучшую прозу (2012), премия «Лучшее произведение» в журнале Prahari Bi-monthly (2008), премия Непальской академии за лучший рассказ (2004) и почетная награда еженедельника Dristi за ведение колонки (2008). Благодаря опыту работы журналистом и редактором в различных национальных ежедневных изданиях Непала его колонка «Сатьякура» пользовалась популярностью среди непальских читателей. Он является главным редактором журнала Kavita — поэтического ежеквартальника, издаваемого Непальской академией.
Переводчики выражают признательность нашему коллеге из Непала, поэту, драматургу и художнику Суману Похрелу за неоценимую помощь в подготовке материала.
Герман Власов
Лакшмипрасад Девкота (Махакави)
Безумный
1.
Да, мой друг, — я сошел ума!
Такова моя участь.
2.
Я вижу голоса!
Я слышу видения!
Запахи я пробую на вкус!
Я прикасаюсь к тому, что легче неба.
К вещам,
Чье существование отрицают,
К формам, о которых мир знать ничего не знает.
Я вижу в камне — цветок!
Когда в лунном свете
На мягких, скользких от воды камнях,
У самой кромки воды
Небесная ведьма
Мне улыбается —
Разворачиваясь, трепеща, мерцая,
Пульсируя, как обезумевший немой, —
Вздымается нечто
Подобное цветку — цветку лунного жаворонка.
Я говорю с ними так, как они говорят со мной,
Говорю на их языке, мой друг!
На языке, какой нельзя ни записать, ни напечатать, ни высказать;
Ты говоришь — а тебя не поймут,
Ты шепчешь — а тебя не слышат.
На берегах Ганга, залитых лунным светом,
Рябью расходится язык, на каком они говорят.
Мой друг! Волнистой рябью!
Да, мой друг, — я сошел ума!
Такова моя участь.
3.
Ты умен, остер на язык!
Твои правила математики верны и действуют безотказно,
А по моим расчетам, если вычесть единицу из единицы —
Все равно будет единица!
Ты в ладу со своими пятью чувствами,
А я — шестым!
У тебя есть ум, мой друг!
У меня есть сердце.
Для тебя роза — всего лишь роза.
Для меня она — Елена и Па́дмини1.
Ты — сама строгость прозы;
Я — текучесть поэзии.
Я таю, когда ты леденеешь,
Я мрачнею, когда ты ясен,
И обратное — также справедливо!
Твой мир тверд.
Мой состоит из пара!
Твой — плотен, а мой — прозрачен.
Ты утверждаешь, что камни — объекты,
Твердая почва — твоя реальность.
Я тянусь к мечте так же,
как ты постигаешь холодную истину монеты с надписью по кругу!
Моя острота подобна шипам, мой друг!
Твоя — из золота и брильянтов!
Холмы для тебя немы,
По мне они — само красноречие.
Да, мой друг.
Я свободен в своем опьянении,
Такова моя участь.
4.
Прохладным месяцем Магхом2
Я сидел, согреваясь первыми лучами звезды,
И мир прозвал меня бродягой!
Когда, вернувшись из Бхасмасура3,
Я просидел неделю, уставясь в одну точку, —
Он одержим духами! — сказали они.
Когда я проплакал три дня,
Заметив первые снежинки
На волосах прекрасной женщины;
Когда милосердие Будды тронуло мою душу —
Меня объявили сумасшедшим!
Когда увидели, как я танцую,
Услышав первую кукушку весной, —
Надо мной потешались, как над безумцем!
Одинокое новолуние меня душило,
Я вскочил, корчась от боли, предчувствуя погибель.
И тогда умники надели на меня колодки!
Однажды, стоило мне начать подпевать буре, —
Мудрецы свезли меня в Ранчи4
Однажды, когда я лежал ничком, думая, что умер —
Один друг сильно меня ущипнул и сказал:
«Сумасшедший, твоя плоть еще не умерла!»
И такое случалось со мною из года в год.
Я живу, как безумец, мой друг!
Такова моя участь.
5.
Вино набоба обозвал я кровью,
Соседку-блудницу — бездыханным трупом!
А самого правителя — нищим!
Я ругал Александра!
Я поносил святых!
Зато я превознес тишайших на мосту хвалы
До седьмого неба,
Ибо твои ученые умы — непроходимые тупицы!
Твой рай — мой ад!
Твое золото — мое пятно!
Твоя набожность — мой порок!
Там, где ты считаешь себя гением,
Я нахожу тебя полным тупицей!
Твой взлет для меня — падение, —
Так извратили мерило наших ценностей,
Мой друг!
Весь твой мир для меня — не больше пряди волос.
Да, мой друг!
Я весь во власти Луны,
Да, я во власти Луны.
Такова моя участь.
6.
Я вижу слепцов, вижу мировых лидеров.
Вижу аскетов в пещерах, вижу беглецов.
Вижу, как люди взбираются на бутафорские сцены —
Мрачная клоунада!
В проигравшем я вижу — победителя!
В прогрессе я вижу — регресс!
Может, у меня испортилось зрение
Или я просто спятил?
Да, мой друг, я просто спятил!
Смотри, как бесстыжие лидеры,
Будто шлюхи,
Отплясывают голыми.
Смотри, как трещит под ними
Хребет прав человека!
Когда гнусная ложь,
Оттиснутая на газетной бумаге шрифтом с воробьиную голову,
Бросает вызов моей мудрости, герою внутри меня, —
Щеки мои пылают —
Красные от гнева, мой друг!
Красные — как горящие угли!
Когда безгласные люди
Пьют черную отраву —
Они глотают ее ушами,
Думая, что это нектар,
Прямо у меня на глазах, мой друг! —
Тогда волосы мои встают дыбом —
Как у ядовитой Горгоны!
Локон за локоном!
Когда я вижу тигра,
Готового растерзать оленя, мой друг,
Или вижу, как большая рыба пожирает меньшую, —
Тогда неукротимая мощь духа Дадхичи5,
Пронизывая хрупкие мои кости,
Хочет зарычать, мой друг,
Как в оный день, когда с небес ударила молния.
Когда один человек не видит человеческое в другом, мой друг,
Мои челюсти — все тридцать два зуба — скрежещут —
Обе челюсти дрожат!
Так скрежещут зубы Бхимасены6!
Зубы мои скрежещут — как у Бхимасены — в ярости.
И тогда,
Закатывая огненно-красные от гнева глаза,
Я, подобно бушующему пламени,
Глазею на этот человеческий мир нелюдей, мой друг!
Внутренности мои рвутся на части —
Разъять! Растоптать! Разрушить!
Ярость бури — мое дыхание,
Лицо мое искажено,
А мой мозг, мой друг,
Становится лесным пожаром!
Всепожирающем пламенем!
Я безумен, мой друг! Безумен!
Я готов проглотить весь мир целиком.
Да, мой друг!
Я и есть та прекрасная лунная птица.
Нежная и жестокая — разрушитель безобразного.
Птица, похитившая небесный огонь,
Дитя бури,
Ревущего вулкана,
Носительница дикого духа!
Да, мой друг!
Я — сумасшедший, я сошел с ума.
Такова моя участь.
Перевод Германа Власова
Манджу Канчули
Расстояние
Вместе, но врозь,
ноги движутся параллельно по зеленому ковру.
Эти жесты! Синхронные, оживленные,
как если бы…
Насколько же лучше было в начале:
ничто не могло сломить меня,
ничто не ранило, нигде не саднило!
А прямо сейчас — вечер, чашка чая в руке.
Глоток, сосредоточенный взгляд.
Случайная улыбка.
Рядом, в паре сантиметров.
Вокруг двери: закрыты, открыты, полуоткрыты, полузакрыты.
Ужин в десять, тусклый свет, скатерть,
два стола
в двух разных домах,
и расстояние в километры.
Наутро черепа встречаются,
жесты вогнутые, раздраженные!
Тело громогласно ревет: «Доброе утро!»
Сердца, их удары — скорее «коллеги».
Соединенные полушария отдаляются.
Перевод Анны Шараповой
Мукул Дахал
Окно
Окно в моей комнате открыто.
Оно не закрывается.
Трава на лугу открывает его;
вижу, как тонкие ее руки
дергают щеколду.
Ручей тянет руки,
чтобы открыть окно;
вижу, как влажные его руки
изгибаются, когда тянут (за) ручку.
Мокрые камешки с песчаного дна
рассыпаны на полу.
Они манят меня к себе,
и я начинаю играть.
Они отодвигают угол шкафа,
чтобы освободить себе место.
Манговое дерево, стоящее на горбатой земле в поле,
открывает окно.
Ветра порыв сотрясает ветви,
и листья падают на пол.
Листья приносят запах далекого прошлого.
Я играю с ними.
Из открытого окна я вижу горизонт,
низко нависший над рисовой мельницей.
Прерывистый шум мельницы перемежается со звуками дамаха и дхоли7.
Голос бабушки оживает, сплетаясь с их отзвуками.
Белье, вывешенное сохнуть на дворе, развевается под ветром.
Как ни старался я закрыть окно — оно распахнуто настежь.
Перевод Германа Власова
Авая Шреста
Сомнение
Сомневайся в прекрасном —
в коллажах,
состоящих из множества облаков,
в красоте сомневайся,
в самой сути существования —
в изменчивых красках роскошных озер
и в снеге, облачными заплатками
оседающем на твоих ладонях.
Сомневайся в шумливых новостях,
приходящих из телевиденья и газет,
сомневайся стихам, безупречно цветущим,
помыслам интеллигентным,
премьер-министра речи,
высказанной от имени сограждан.
В историях сладкоречивых
сомневайся,
рассказанных учителем почтенным,
повествованию великих летописцев
о всепонятных ценностях земли.
Сомневайся
в привязанности к истине Юдхиштхиры8 —
она исчезнет, вытает, как снег;
и в храбрости Арджуны9 сомневайся,
что словно небосвод, недостижима.
И в страшной клятве Бхишмы10
сомневайся,
и в подлости Дуриодханы11,
в былинных текстах
Веды и Пураны12.
Маркс, Ганди и Сократ,
Фрейд, Дарвин и Эйнштейн —
твои попутчики.
Махабхарата, Библия Святая и Рамаяна,
Дхаммапада, Трипитака13
и Коран — все эти истины не непреложны:
ни Брахма не реален,
ни мир не лживый. Сомневайся
Христу и Вишну, Махешваре14,
Мухаммеду, Шри Раме
и Будде самому,
который весь — ученье о сомненье.
Никто в многообразном этом мире
не помещен
вне круга всех сомнений.
Сомневайся
и этим поэтическим строкам,
провозгласившим божество сомненья.
Вот так же неустанно
я сомневаюсь в совести своей —
так почва проверяет всякий раз
все семена, посеянные в ней.
Свидетель истины
Отныне даже истина,
чтоб достоверной быть,
должна иметь свидетеля.
А также солнцу, небу и луне,
чтоб подтвердить свое существование,
необходим свидетель.
Когда свет солнца сходит с горизонта,
то многие в стремленье отыскать
пригодные окрестности для жизни
стирают след от собственных шагов.
Теперь одна поэзия не в силах
из человека сотворить поэта.
Чтоб быть поэтом,
чтобы быть певцом,
и даже чтобы человеком быть —
необходим свидетель, очевидец.
Значенье истины свидетель исказил,
меняя правды цвет.
Свидетель — вот сама причина,
из-за которой истина в темнице.
Теперь настало время превращенья,
где истина, как носовой платок,
хранится у свидетеля в кармане.
Первооснова
Я не смыкаю глаз ни на минуту,
чтоб нежности источник не исчез.
Как драгоценный стих,
как ветхое любовное письмо в моем бумажнике,
павлинье многоцветное перо,
припрятанное в книге меж страниц,
я сердцем охраняю закуток.
Я жду тебя всего лишь для того,
чтобы однажды
вернуть его назад.
Перевод Жанны Сизовой
- Падмини — легендарная индийская царица XII–XIV веков. Ее красота воспевается в эпической поэме «Падмават». ↩︎
- В индийском календаре Магх — 11-й месяц года (с 21 января по 19 февраля). ↩︎
- Крематорий Нимтала в Калькутте, где в 1941 году был кремирован Рабиндранат Тагор. ↩︎
- Психиатрическая лечебница в Индии. ↩︎
- Мудрец, пожертвовавший собой; из его костей сделали оружие для победы над демонами, или «ваджру» — молнию. ↩︎
- Второй по старшинству и самый сильный из рода пандавов в индуистском эпосе «Махабхарата». ↩︎
- Дамаха — барабан из кожи, по которому ударяют палкой; дхоли — двусторонний барабан. ↩︎
- Юдхиштхира, или «стойкий в битве», — старший из пандавов, герой «Махабхараты». ↩︎
- Арджуна — герой «Махабхараты», получивший наставления от Кришны, после чего началось сражение с врагами. ↩︎
- Бхишма — двоюродный дед пандавов и кауравов, пытался предотвратить вражду. Клятва, данная им, сделала его главным героем эпоса. ↩︎
- Дуриодхана — старший из кауравов, главный отрицательный персонаж эпоса. ↩︎
- «Веды» — сборники древних священных писаний, «Пураны» — былины. ↩︎
- «Дхаммапада» — сборник из стихов, которые произнес Будда; «Трипитака», или «три корзины», — свод священных текстов буддизма. ↩︎
- Вишну — одно из центральных божеств в индуизме, Хранитель Вселенной; Махешвара — Шива в буддизме. ↩︎