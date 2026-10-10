Четыре непальских поэта

Лакшмипрасада Девкоту называют мастером поэзии, и дело не только в удивительном феномене — сплаве традиционной поэзии Индии, ее мифологии с западноевропейским инструментарием. Писавшие столетие назад, поэты того времени, часто и самой жизнью, свидетельствуют о благородстве самого поэтического призвания — свободе самовыражения, свободе от повседневности и обретенным таким образом пророческом даре.

Поэт — не от мира сего, он сходит с ума, чтобы говорить истину с улыбкой; он показывает нам человеческую природу, потенциально скрытую в каждом из нас. Прекрасная опасность поэзии — понимание ежеминутного выбора открывателя, удивительная новизна — в противовес рутине. Это свободный ум, или, на языке обыденном, — сумасшествие. Однако именно такое творческое горение позволяет поэту видеть голоса, слышать картины, вкушать запахи, различать в камне цветок и говорить с предметами на иностранном языке…

Но вспомним гофмановского Ансельма, обнимающего куст бузины, и нам понятнее будут герои Девкоты, жизнь которого состояла из взлетов и падений. Будущий основоположник литературы романтизма родился в Катманду на праздник Пуджа Лакшми, 13 ноября 1909 года. Отец, знаток санскрита и фольклора, оказывает на него важное влияние, а сам Девкота учится на юриста. Он занимается переводами (переводит на непальский «Гамлета» Шекспира), увлекается «Озерной школой» (Вордсворт и Кольридж), его поздние стихи — основа для появления так называемой поэзии природы, где, помимо идиллии, воспевает бури (общественные волнения как целостное проявление природы).

Девкота отходит от санскритской традиции и создает на основе песни-баллады поэму на непальском «Муна и Мадан». Также, нарушая традицию, Девкота пишет о нищих (параллель с Вордсвортом), утверждая, что божественное можно найти в каждом человеке. Одновременно он с опорой на санскритскую пьесу Калидасы работает над эпической поэмой «Шакунтала». Фактически Девкота создает современный литературный непальский язык.

Страдая от нервных срывов после смерти родителей и двухмесячной дочери, Девкота проходит курс психотерапии в клинике Ранчи. Результатом почти полугодового пребывания там становится, возможно, лучшее из написанного — верлибр «Безумец», а самого автора именуют сегодня Махакави, или Великий поэт.

Девкота не был приверженцем какой-либо партии, но редактировал оппозиционное издание, за что лишился имущества. После революции 1951 года Девкота — член Непальского консультативного совета, а в 1957 году даже становится министром просвещения.

Лакшмипрасад Девкота умирает на берегу реки Багмати в возрасте 49 лет. Он был заядлым курильщиком.

Манджу Канчули родилась в 1951 году в семье непальского драматурга Бхима Нидхи Тивари. Мать поэта — дипломированный художник. Сама семейная атмосфера и литературное окружение способствуют развитию таланта, а последующее образование (Канчули изучает английский и психологию, работает клиническим терапевтом) дает богатый материал для творчества. Манджу Канчули — автор нескольких книг стихов и прозы (первая публикация состоялась в 1995 году). Произведения переводятся на иностранные языки. Пожалуй, главный мотив стихов — положение женщины в обществе и сопряженные с этим трудности. Осуждая тех, кто рассматривает женщин как добычу, Канчули анализирует психологию виктимизатора вместе с самим механизмом таких жертвоприношений. Манджу Канчули охотно цитирует традиционные тексты, не отягощая свои стихи туманными культурными аллюзиями. Ей куда ближе негромкое, но ясное нравоучение, за которым стоит возмущение, сопереживание и сострадание.

Мукул Дахал — поэт, переводчик и редактор. Родился в 1969 году, вырос и получил образование в Непале. В дальнейшем переезжает в Абердин (Шотландия), где продолжает учебу и занимается творчеством. Редактирует литературный ежеквартальный журнал Pen Himalaya, в котором публикуются стихи, короткие рассказы и интервью. Автор сборника стихов на непальском языке. Стихи Мукула Дахала публиковались в литературных журналах в стране и за рубежом.

Авая Шреста — поэт, прозаик, колумнист. Родился в 1972 году в Непале (район Бхактапур). Получил степень бакалавра в области социологии и политических наук в Университете Трибхуван. Известен своими провокационными, бунтарскими, нонконформистскими стихами. Среди его многочисленных наград и признаний — премия Балкумари Рисал в области журналистики, премия «Гарима» за лучшую прозу (2012), премия «Лучшее произведение» в журнале Prahari Bi-monthly (2008), премия Непальской академии за лучший рассказ (2004) и почетная награда еженедельника Dristi за ведение колонки (2008). Благодаря опыту работы журналистом и редактором в различных национальных ежедневных изданиях Непала его колонка «Сатьякура» пользовалась популярностью среди непальских читателей. Он является главным редактором журнала Kavita — поэтического ежеквартальника, издаваемого Непальской академией.

Переводчики выражают признательность нашему коллеге из Непала, поэту, драматургу и художнику Суману Похрелу за неоценимую помощь в подготовке материала.

Герман Власов

Лакшмипрасад Девкота (Махакави)

Безумный

1.

Да, мой друг, — я сошел ума!

Такова моя участь.



2.

Я вижу голоса!

Я слышу видения!

Запахи я пробую на вкус!

Я прикасаюсь к тому, что легче неба.

К вещам,

Чье существование отрицают,

К формам, о которых мир знать ничего не знает.



Я вижу в камне — цветок!

Когда в лунном свете

На мягких, скользких от воды камнях,

У самой кромки воды

Небесная ведьма

Мне улыбается —

Разворачиваясь, трепеща, мерцая,

Пульсируя, как обезумевший немой, —

Вздымается нечто

Подобное цветку — цветку лунного жаворонка.



Я говорю с ними так, как они говорят со мной,

Говорю на их языке, мой друг!

На языке, какой нельзя ни записать, ни напечатать, ни высказать;

Ты говоришь — а тебя не поймут,

Ты шепчешь — а тебя не слышат.

На берегах Ганга, залитых лунным светом,

Рябью расходится язык, на каком они говорят.

Мой друг! Волнистой рябью!



Да, мой друг, — я сошел ума!

Такова моя участь.



3.

Ты умен, остер на язык!

Твои правила математики верны и действуют безотказно,

А по моим расчетам, если вычесть единицу из единицы —

Все равно будет единица!

Ты в ладу со своими пятью чувствами,

А я — шестым!

У тебя есть ум, мой друг!

У меня есть сердце.



Для тебя роза — всего лишь роза.

Для меня она — Елена и Па́дмини .

Ты — сама строгость прозы;

Я — текучесть поэзии.

Я таю, когда ты леденеешь,

Я мрачнею, когда ты ясен,

И обратное — также справедливо!



Твой мир тверд.

Мой состоит из пара!

Твой — плотен, а мой — прозрачен.

Ты утверждаешь, что камни — объекты,

Твердая почва — твоя реальность.

Я тянусь к мечте так же,

как ты постигаешь холодную истину монеты с надписью по кругу!

Моя острота подобна шипам, мой друг!

Твоя — из золота и брильянтов!



Холмы для тебя немы,

По мне они — само красноречие.

Да, мой друг.

Я свободен в своем опьянении,

Такова моя участь.



4.

Прохладным месяцем Магхом

Я сидел, согреваясь первыми лучами звезды,

И мир прозвал меня бродягой!



Когда, вернувшись из Бхасмасура ,

Я просидел неделю, уставясь в одну точку, —

Он одержим духами! — сказали они.



Когда я проплакал три дня,

Заметив первые снежинки

На волосах прекрасной женщины;

Когда милосердие Будды тронуло мою душу —

Меня объявили сумасшедшим!



Когда увидели, как я танцую,

Услышав первую кукушку весной, —

Надо мной потешались, как над безумцем!



Одинокое новолуние меня душило,

Я вскочил, корчась от боли, предчувствуя погибель.

И тогда умники надели на меня колодки!



Однажды, стоило мне начать подпевать буре, —

Мудрецы свезли меня в Ранчи

Однажды, когда я лежал ничком, думая, что умер —

Один друг сильно меня ущипнул и сказал:

«Сумасшедший, твоя плоть еще не умерла!»



И такое случалось со мною из года в год.

Я живу, как безумец, мой друг!

Такова моя участь.



5.

Вино набоба обозвал я кровью,

Соседку-блудницу — бездыханным трупом!

А самого правителя — нищим!

Я ругал Александра!

Я поносил святых!

Зато я превознес тишайших на мосту хвалы

До седьмого неба,

Ибо твои ученые умы — непроходимые тупицы!

Твой рай — мой ад!

Твое золото — мое пятно!

Твоя набожность — мой порок!

Там, где ты считаешь себя гением,

Я нахожу тебя полным тупицей!

Твой взлет для меня — падение, —

Так извратили мерило наших ценностей,

Мой друг!

Весь твой мир для меня — не больше пряди волос.

Да, мой друг!

Я весь во власти Луны,

Да, я во власти Луны.

Такова моя участь.



6.

Я вижу слепцов, вижу мировых лидеров.

Вижу аскетов в пещерах, вижу беглецов.

Вижу, как люди взбираются на бутафорские сцены —

Мрачная клоунада!

В проигравшем я вижу — победителя!

В прогрессе я вижу — регресс!

Может, у меня испортилось зрение

Или я просто спятил?

Да, мой друг, я просто спятил!



Смотри, как бесстыжие лидеры,

Будто шлюхи,

Отплясывают голыми.

Смотри, как трещит под ними

Хребет прав человека!



Когда гнусная ложь,

Оттиснутая на газетной бумаге шрифтом с воробьиную голову,

Бросает вызов моей мудрости, герою внутри меня, —

Щеки мои пылают —

Красные от гнева, мой друг!

Красные — как горящие угли!



Когда безгласные люди

Пьют черную отраву —

Они глотают ее ушами,

Думая, что это нектар,

Прямо у меня на глазах, мой друг! —

Тогда волосы мои встают дыбом —

Как у ядовитой Горгоны!

Локон за локоном!



Когда я вижу тигра,

Готового растерзать оленя, мой друг,

Или вижу, как большая рыба пожирает меньшую, —

Тогда неукротимая мощь духа Дадхичи ,

Пронизывая хрупкие мои кости,

Хочет зарычать, мой друг,

Как в оный день, когда с небес ударила молния.



Когда один человек не видит человеческое в другом, мой друг,

Мои челюсти — все тридцать два зуба — скрежещут —

Обе челюсти дрожат!

Так скрежещут зубы Бхимасены !



Зубы мои скрежещут — как у Бхимасены — в ярости.

И тогда,

Закатывая огненно-красные от гнева глаза,

Я, подобно бушующему пламени,

Глазею на этот человеческий мир нелюдей, мой друг!



Внутренности мои рвутся на части —

Разъять! Растоптать! Разрушить!

Ярость бури — мое дыхание,

Лицо мое искажено,

А мой мозг, мой друг,

Становится лесным пожаром!

Всепожирающем пламенем!

Я безумен, мой друг! Безумен!

Я готов проглотить весь мир целиком.



Да, мой друг!

Я и есть та прекрасная лунная птица.

Нежная и жестокая — разрушитель безобразного.

Птица, похитившая небесный огонь,

Дитя бури,

Ревущего вулкана,

Носительница дикого духа!



Да, мой друг!

Я — сумасшедший, я сошел с ума.

Такова моя участь.





Перевод Германа Власова



Манджу Канчули

Расстояние

Вместе, но врозь,

ноги движутся параллельно по зеленому ковру.

Эти жесты! Синхронные, оживленные,

как если бы…



Насколько же лучше было в начале:

ничто не могло сломить меня,

ничто не ранило, нигде не саднило!



А прямо сейчас — вечер, чашка чая в руке.

Глоток, сосредоточенный взгляд.

Случайная улыбка.

Рядом, в паре сантиметров.

Вокруг двери: закрыты, открыты, полуоткрыты, полузакрыты.

Ужин в десять, тусклый свет, скатерть,

два стола

в двух разных домах,

и расстояние в километры.



Наутро черепа встречаются,

жесты вогнутые, раздраженные!

Тело громогласно ревет: «Доброе утро!»

Сердца, их удары — скорее «коллеги».

Соединенные полушария отдаляются.





Перевод Анны Шараповой



Мукул Дахал

Окно

Окно в моей комнате открыто.

Оно не закрывается.



Трава на лугу открывает его;

вижу, как тонкие ее руки

дергают щеколду.



Ручей тянет руки,

чтобы открыть окно;

вижу, как влажные его руки

изгибаются, когда тянут (за) ручку.



Мокрые камешки с песчаного дна

рассыпаны на полу.



Они манят меня к себе,

и я начинаю играть.



Они отодвигают угол шкафа,

чтобы освободить себе место.



Манговое дерево, стоящее на горбатой земле в поле,

открывает окно.



Ветра порыв сотрясает ветви,

и листья падают на пол.



Листья приносят запах далекого прошлого.

Я играю с ними.



Из открытого окна я вижу горизонт,

низко нависший над рисовой мельницей.



Прерывистый шум мельницы перемежается со звуками дамаха и дхоли .

Голос бабушки оживает, сплетаясь с их отзвуками.



Белье, вывешенное сохнуть на дворе, развевается под ветром.

Как ни старался я закрыть окно — оно распахнуто настежь.





Перевод Германа Власова





Авая Шреста

Сомнение

Сомневайся в прекрасном —

в коллажах,

состоящих из множества облаков,

в красоте сомневайся,

в самой сути существования —

в изменчивых красках роскошных озер

и в снеге, облачными заплатками

оседающем на твоих ладонях.



Сомневайся в шумливых новостях,

приходящих из телевиденья и газет,

сомневайся стихам, безупречно цветущим,

помыслам интеллигентным,

премьер-министра речи,

высказанной от имени сограждан.



В историях сладкоречивых

сомневайся,

рассказанных учителем почтенным,

повествованию великих летописцев

о всепонятных ценностях земли.



Сомневайся

в привязанности к истине Юдхиштхиры —

она исчезнет, вытает, как снег;

и в храбрости Арджуны сомневайся,

что словно небосвод, недостижима.

И в страшной клятве Бхишмы

сомневайся,

и в подлости Дуриодханы ,

в былинных текстах

Веды и Пураны .



Маркс, Ганди и Сократ,

Фрейд, Дарвин и Эйнштейн —

твои попутчики.

Махабхарата, Библия Святая и Рамаяна,

Дхаммапада, Трипитака

и Коран — все эти истины не непреложны:

ни Брахма не реален,

ни мир не лживый. Сомневайся

Христу и Вишну, Махешваре ,

Мухаммеду, Шри Раме

и Будде самому,

который весь — ученье о сомненье.



Никто в многообразном этом мире

не помещен

вне круга всех сомнений.



Сомневайся

и этим поэтическим строкам,

провозгласившим божество сомненья.



Вот так же неустанно

я сомневаюсь в совести своей —

так почва проверяет всякий раз

все семена, посеянные в ней.



Свидетель истины

Отныне даже истина,

чтоб достоверной быть,

должна иметь свидетеля.

А также солнцу, небу и луне,

чтоб подтвердить свое существование,

необходим свидетель.

Когда свет солнца сходит с горизонта,

то многие в стремленье отыскать

пригодные окрестности для жизни

стирают след от собственных шагов.



Теперь одна поэзия не в силах

из человека сотворить поэта.

Чтоб быть поэтом,

чтобы быть певцом,

и даже чтобы человеком быть —

необходим свидетель, очевидец.



Значенье истины свидетель исказил,

меняя правды цвет.

Свидетель — вот сама причина,

из-за которой истина в темнице.

Теперь настало время превращенья,

где истина, как носовой платок,

хранится у свидетеля в кармане.



Первооснова

Я не смыкаю глаз ни на минуту,

чтоб нежности источник не исчез.



Как драгоценный стих,

как ветхое любовное письмо в моем бумажнике,

павлинье многоцветное перо,

припрятанное в книге меж страниц,

я сердцем охраняю закуток.



Я жду тебя всего лишь для того,

чтобы однажды

вернуть его назад.





Перевод Жанны Сизовой