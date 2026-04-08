.

я

вне

себя, я

дальше, чем

любой в мозгу

анализатор способен

залпы восприятий по тиру

мира поставлять. зачем тюрьму

лужайкой зренья, себя орущей степью

боя, столь тривиально забавлять? спасти

подкоп один способен — лопачу я остервенело

земельку сердца: там престранней, чем во вселенной

тесноте — демаскирована обидель не соглашающейся

мной! теперь в души калейдоскопе свои пою шелками соки,

я тут живу, цветя собой — от истребителей отдельно, что раз-

резали небо реже, чем нашпагаченный мой слух... прости, душа,

что пустовала, что не сбежала я в тебя с ума стобашенного сразу, что

молоком нерасторопным я всё ж успела пригореть... чесать запуганную

шкурку твою теперь стихами буду — я расширяющийся луч, я астрого угла

пространство. а солнце — точечка в начале стихотворенья и меня — и потому