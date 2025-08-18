Из цикла «Стихотворение на скафандре»

…Нет никакой возможности рассмотреть лицо невесты — его скрывает фата. Девушка «упакована» во все прозрачно-белое, как отдельный фрагмент тропического ливня (кстати, повсюду шел дождь), перемещающийся по церемониальным тропам. Слезы умиления охватили гостевую толпу (!). Подобно смертнику, я прорвался сквозь непроходимую свиту к объекту всеобщего вожделения и поднял вуаль — это было лицо покойницы, теряющее свою посмертную маску (или обретающее ее?).

— Мне порекомендовали вас как профессиональную плакальщицу. — С такими словами я распахнул дверь для входящей.

— Час моей работы стоит дорого…

— Вы это называете работой?

— А как назвать то, что человек делает за деньги?

— Но вы же не совсем человек?

— Это заблуждение. — Она как-то очень уж по-домашнему посмотрела на меня. — Я — человек и все, что с этим связано.

— Говорят, вы совсем не спите…

Имитируя чужой сон, я и моя обитель на секунду приподнялись вверх.

— А мне говорят, что вы продали дом, дабы оплатить мои услуги, но по вашему поведению в этих хоромах трудно предположить, что они проданы. — По стенам пробежало волнение.

— Так что я должна оплакать?

— Мою прошлую жизнь.

— С такими просьбами ко мне обращается каждый второй.

— Тогда «все во мне, и я во всем».

— Когда приступим?

— Прямо сейчас.

— Сейчас не получится. У меня заказ.

— Хорошо. Завтра с утра.

— Но нельзя же так быстро. Мне нужен настрой. Необходимо накопить определенное количество слез. Не по одной же слезинке выдавливать из себя? — И как бы со сцены: — Я же понимаю — вам нужен поток! Дайте время, я сама позвоню.

Перед тем, как попрощаться:

— И не выслеживайте меня, как это делают некоторые, чтобы убедиться в своем выборе, — это испортит наши с вами отношения.

Я кивнул головой, но как только захлопнулась дверь, тут же пошел за ней.

Моя способность перемещаться, когда человек моргает или смотрит в другую сторону, придавала мне уверенности, ибо желание знать, как она это делает, было выше всяких договоренностей.

Я до такой степени уверовал в свою невидимость, что без труда миновал всех, кто мог мне помешать пройти ко гробу, в котором, кстати, никого не было. Кажется, кто-то меня заметил, или это только…

— Сколько вам лет? — спросила остановившаяся рядом со мной женщина.

— Невообразимое количество…

— А до сих пор в прятки играете, а играть-то не с кем — все на кладбище ушли. Я вот полы собираюсь мыть.

— Кого унесли-то?

— Кто его знает, кого? Разное говорят. — И почти шепотом: — Может, и никого.

— А плакальщицы…

— Что плакальщицы? Ради них-то все и собрались.

— Они-то где?

— В ресторане небось, а то и еще где-то… — И она перевела взгляд на небо. — Они-то птицы высокие. Можно сказать, мастерицы своего дела. Вот я, например, никогда ни слезинки, а тут, глядя на них, разрыдалась. Успокоить никто не мог. Рыдаю себе и рыдаю… Рыдаю себе и…

— У меня тоже ни слезинки, а порой так поплакать хочется. — И я осторожно развернул сердце в сторону моей распахнутой двери.

— Ничего, что я без предупреждения? — спросила женщина с незапоминающимся лицом.

— Такие, как вы, всегда вовремя.

Не снимая обуви, она проследовала в зал.

— Если поставить посредине гроб, будет неплохая инсталляция.

— Без гроба не плачется?

— Я же должна куда-то слезы сливать.

— Давайте я принесу всякие емкости.

— Лишнее. Гроб — в самый раз.

— Откуда я вам его возьму?

— Что, проблема? А вы сами?

— Что я сам?

— Наденьте черный костюм, желательно с бабочкой, и прямехонько на стол. Нужно же как-то выходить из положения. — Она подробно осмотрела комнату.

— Судя по всему, к моему приходу вы не готовились.

— Ошибаетесь! Я даже нарисовал ваш портрет.

— Интересно взглянуть, и где же он?

— В моем сердце.

— Это плохо, — резко выдохнула женщина. — Потом придется мучительно расставаться.

Я хотел перебить ее, но…

— А расставаться придется, — продолжила она, — и совсем скоро.

Лифт распахнулся, и я последовал за ней.

— Что вы привязались?

— Боюсь потерять запах вашего присутствия.

— Это обычные ароматизаторы.

— При чем здесь ароматизаторы?! — взорвался я. — Вы тут пришли и расковыряли во мне всякое такое, о чем и говорить-то…

Она смотрела на меня с готовностью сносить любую муку и мучить, но на улице хлынул дождь, и мы вернулись. Она долго ходила по квартире, не находя себе места. В спальной комнате у окна остановилась, с изумлением рассматривая мокнущих под дождем птиц. Будто небесный киномеханик на мгновение материализовал рядом со мной увиденное этой женщиной. И когда расстояние между пернатыми, смиренно сносящими непогоду, сократилось до нашего с ней поцелуя, она закрыла лицо руками и разрыдалась, то и дело удивляясь количеству хлынувших слез. Казалось, ее сосредоточенное лицо воспринимало их как секретные послания или предсказания оракула, а потом…

Потом, воткнувшись лбом в стену, спросила:

— Вы этого хотели?

Я растерялся, достал из буфета бутылку водки и тут же осушил ее большими глотками.

— Как-то холодно… Совсем холодно, — обходя слезы стороной, буркнул я и захлопнул входную дверь.

Она осталась наедине со всем, что случилось или должно было случиться, будто одержимая потерянным Раем…

Я вошел в ближайшую церквушку. Туда вбежал «карлик» и с нечеловеческим визгом приставил к моей сонной артерии маленький нож: «Все, сука, тебе писец!» Весь его речитатив состоял из безостановочного повторения слова «писец», изредка прерываемого истерическим хохотом и молитвой. Вдруг он принялся целовать иконы с таким рвением и пылом, что на них облупилась краска, а на стенах храма медленно обозначились океанические слезы.

[1] Карна — у древних славян богиня-плакальщица.