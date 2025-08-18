Проза
Сергей Шаталов

Из цикла «Стихотворение на скафандре»

18 августа 2025, 22:22

Карна[1]

…Нет никакой возможности рассмотреть лицо невесты — его скрывает фата. Девушка «упакована» во все прозрачно-белое, как отдельный фрагмент тропического ливня (кстати, повсюду шел дождь), перемещающийся по церемониальным тропам. Слезы умиления охватили гостевую толпу (!). Подобно смертнику, я прорвался сквозь непроходимую свиту к объекту всеобщего вожделения и поднял вуаль — это было лицо покойницы, теряющее свою посмертную маску (или обретающее ее?).

— Мне порекомендовали вас как профессиональную плакальщицу. — С такими словами я распахнул дверь для входящей.

— Час моей работы стоит дорого…

— Вы это называете работой?

— А как назвать то, что человек делает за деньги?

— Но вы же не совсем человек?

— Это заблуждение. — Она как-то очень уж по-домашнему посмотрела на меня. — Я — человек и все, что с этим связано.

— Говорят, вы совсем не спите…

Имитируя чужой сон, я и моя обитель на секунду приподнялись вверх.

— А мне говорят, что вы продали дом, дабы оплатить мои услуги, но по вашему поведению в этих хоромах трудно предположить, что они проданы. — По стенам пробежало волнение.

— Так что я должна оплакать?

— Мою прошлую жизнь.

— С такими просьбами ко мне обращается каждый второй.

— Тогда «все во мне, и я во всем».

— Когда приступим?

— Прямо сейчас.

— Сейчас не получится. У меня заказ.

— Хорошо. Завтра с утра.

— Но нельзя же так быстро. Мне нужен настрой. Необходимо накопить определенное количество слез. Не по одной же слезинке выдавливать из себя? — И как бы со сцены: — Я же понимаю — вам нужен поток! Дайте время, я сама позвоню.

Перед тем, как попрощаться:

— И не выслеживайте меня, как это делают некоторые, чтобы убедиться в своем выборе, — это испортит наши с вами отношения.

Я кивнул головой, но как только захлопнулась дверь, тут же пошел за ней.

Моя способность перемещаться, когда человек моргает или смотрит в другую сторону, придавала мне уверенности, ибо желание знать, как она это делает, было выше всяких договоренностей.

 Я до такой степени уверовал в свою невидимость, что без труда миновал всех, кто мог мне помешать пройти ко гробу, в котором, кстати, никого не было. Кажется, кто-то меня заметил, или это только…

— Сколько вам лет? — спросила остановившаяся рядом со мной женщина.

— Невообразимое количество…

— А до сих пор в прятки играете, а играть-то не с кем — все на кладбище ушли. Я вот полы собираюсь мыть.

— Кого унесли-то?

— Кто его знает, кого? Разное говорят. — И почти шепотом: — Может, и никого.

— А  плакальщицы…

— Что плакальщицы? Ради них-то все и собрались.

— Они-то где?

— В ресторане небось, а то и еще где-то… — И она перевела взгляд на небо. — Они-то птицы высокие. Можно сказать, мастерицы своего дела. Вот я, например, никогда ни слезинки, а тут, глядя на них, разрыдалась. Успокоить никто не мог. Рыдаю себе и рыдаю… Рыдаю себе и…

— У меня тоже ни слезинки, а порой так поплакать хочется. — И я осторожно развернул сердце в сторону моей распахнутой двери.

— Ничего, что я без предупреждения? — спросила женщина с незапоминающимся лицом.

— Такие, как вы, всегда вовремя.

Не снимая обуви, она проследовала в зал.

— Если поставить посредине гроб, будет неплохая инсталляция.

— Без гроба не плачется?

— Я же должна куда-то слезы сливать.

— Давайте я принесу всякие емкости.

— Лишнее. Гроб — в самый раз.

— Откуда я вам его возьму?

— Что, проблема? А вы сами?

— Что я сам?

— Наденьте черный костюм, желательно с бабочкой, и прямехонько на стол. Нужно же как-то выходить из положения. — Она подробно осмотрела комнату.

— Судя по всему, к моему приходу вы не готовились.

— Ошибаетесь! Я даже нарисовал ваш портрет.

— Интересно взглянуть, и где же он?

— В моем сердце.

— Это плохо, — резко выдохнула женщина. — Потом придется мучительно расставаться.

Я хотел перебить ее, но…

— А расставаться придется, — продолжила она, — и совсем скоро.

Лифт распахнулся, и я последовал за ней.

— Что вы привязались?

— Боюсь потерять запах вашего присутствия.

— Это обычные ароматизаторы.

— При чем здесь ароматизаторы?! — взорвался я. — Вы тут пришли и расковыряли во мне всякое такое, о чем и говорить-то…

Она смотрела на меня с готовностью сносить любую муку и мучить, но на улице хлынул дождь, и мы вернулись. Она долго ходила по квартире, не находя себе места. В спальной комнате у окна остановилась, с изумлением рассматривая мокнущих под дождем птиц.  Будто небесный киномеханик на мгновение материализовал рядом со мной увиденное этой женщиной. И когда расстояние между пернатыми, смиренно сносящими непогоду, сократилось до нашего с ней поцелуя, она закрыла лицо руками и разрыдалась, то и дело удивляясь количеству хлынувших слез. Казалось, ее сосредоточенное лицо воспринимало их как секретные послания или предсказания оракула, а потом…

 Потом, воткнувшись лбом в стену, спросила:

— Вы этого хотели?

Я растерялся, достал из буфета бутылку водки и тут же осушил ее большими глотками.

— Как-то холодно… Совсем холодно, — обходя слезы стороной, буркнул я и захлопнул входную дверь.

Она осталась наедине со всем, что случилось или должно было случиться, будто одержимая потерянным Раем…

Я вошел в ближайшую церквушку. Туда вбежал «карлик» и с нечеловеческим визгом приставил к моей сонной артерии маленький нож: «Все, сука, тебе писец!» Весь его речитатив состоял из безостановочного повторения слова «писец», изредка прерываемого истерическим хохотом и молитвой. Вдруг он принялся целовать иконы с таким рвением и пылом, что на них облупилась краска, а на стенах храма медленно обозначились океанические слезы.

[1] Карна — у древних славян богиня-плакальщица.

Читайте также

Игорь Малышев

Город изнутри
14 августа 2025, 9:30
Проза

Игорь Малышев

Роман в эсэмэсках
14 августа 2025, 9:30
Проза

Игорь Малышев

Стыд
Если вы знаете что-то более пустынное, чем пляжи Абхазии в октябре, дайте мне знать. Подозреваю, назовете что-то вроде Антарктиды или плато Путорана. Впрочем, ладно. Шутка на троечку, но пляжи Абхазии в октябре действительно не самое многолюдное место. Он сидел на крупной гальке, подставив лицо все еще довольно жаркому солнцу. Загорелый, худой, почти ходячий скелет. Загорелый, […]
14 августа 2025, 9:30
Проза

Подберите удобный вам вариант подписки

Вам будет доступна бесплатная доставка печатной версии в ваш почтовый ящик и PDF версия в личном кабинете на нашем сайте.

3 месяца 1000 ₽
6 месяцев 2000 ₽
12 месяцев 4000 ₽
Дорогие читатели! Просим вас обратить внимание, что заявки на подписку принимаются до 10 числа (включительно) месяца выпуска журнала. При оформлении подписки после 10 числа рассылка будет осуществляться со следующего месяца.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно

Приём заявок на соискание премии им. Катаева открыт до 10 июля 2025 года!

Подать заявку

Журнал «Юность» на книжном фестивале!
С 4 по 7 июня в Москве пройдёт 11-й Книжный фестиваль Красная площадь”! 
Ждем вас в шатре художественной литературы. До встречи!

Подробнее