О сборнике «Никому не рассказывай»

Симпатичное издательство «Волчок» продолжает выпускать для читателей самого «ранимого» возраста всё новые и новые сборники рассказов, предназначенные подросткам, но не в меньшей степени «показанные» при этом их родителям. «Никому не рассказывай» — небольшая книжка, которую запросто можно носить с собой в рюкзаке или даже кармане — это как раз такой случай. Вообще это довольно трудно для писателя — учесть интерес сразу и ребёнка (пусть он даже выше вас на голову), и родителя — часто или в одном, или в другом случае происходит сбой восприятия, но серия «Рассказы Волчка», в которой вышло уже несколько книг («Поворот», «Ты — моя тайна», «Внутри что-то есть», «Письмо с подснежником», «Голос древнего моря», «Чертополох у воды», «Чуть правее сердца») взятую планку удерживает.

В разные сборники «Волчка» отдавали свои тексты Эдуард Веркин, Ксения Драгунская, Юлия Кузнецова и другие хорошие авторы — совсем необязательно детские. «Лучшие образцы жанра, созданные современными писателями», сказано в послесловии к настоящей книге. Там же отмечено стремление составителей вернуть заслуженную славу рассказу — жанру на сегодняшний день несколько обойденному вниманием, и уж во всяком случае пребывающему в тени романов и грандиозных «нонфиков», как отечественных, так и переводных.

Как многие «взрослые» коллекции, сборник «Никому не рассказывай» объединен единой темой — и здесь ею стала тайна. То, чем не принято делиться не то что с первым встречным, но даже и с самыми близкими. То, что вызывает в человеке трепет и пробуждает живой интерес. Здесь каждому есть что вспомнить, ведь кто из нас не произносил в детстве хотя бы раз эти самые слова: «Никому не рассказывай»?

Настя, героиня титульной истории Ирины Богатыревой, открывающей сборник, поневоле стала хранительницей чужой тайны — одноклассница Лера, с которой Настя «не очень-то и дружила», зачем-то показала ей городское место обитания дикой совы и попросила никому об этом не говорить, а то все подряд «станут фотать, станут ей мешать. <…> Они их кормят неправильно, они им мясо дают. А совам мясо нельзя, только мышей». Доверие Леры и эта трогательная сова, скрывающаяся в городе, так поразили Настю, что она действительно никому-никому не раскрывала секрет. Увы, довольно скоро выяснилось, что Лера доверилась не только Насте — и о сове вскоре узнал чуть ли не весь город… Конечно же, писателя Ирину Богатыреву интересует в первую очередь психология взаимоотношений девочек-подростков, вынужденная закрытость и инфантильность поколения нынешних тинейджеров, а сова здесь, скорее, метафора — и доверия, и тайны, и ответственности, которая идет здесь в одном комплекте.

Совсем другую историю предоставила для сборника Наталья Ключарева — в небольшом рассказе «Иван Иваныч из Африки» затронута тема школьной травли: правда вот, травят здесь не одного из учеников, а учителя математики — безответного Ивана Ивановича. Главная героиня рассказа — новенькая в 7 «в» — отказывается в этом участвовать, она даже выстраивает с учителем собственную линию поведения, пытаясь разгадать его тайну, но загадка остается загадкой. Всего на нескольких страницах писательница показывает нам историю становления характера, для которого важно испытывать сочувствие ко всем «белым воронам» мира. Таких людей немного, но они, слава Богу, пока ещё не полностью повывелись.

Маленькая повесть писательницы из Санкт-Петербурга Евгении Овчинниковой «Вайя» — пожалуй, самый увлекательный текст сборника: во многом благодаря экзотическим турецким декорациям, прописанным автором со знанием дела. Девочка Варя, знающая по-турецки лишь три слова — «Бир, еки, уш» (раз, два, три — и это, кстати, названия глав повести), отправляется в Аланию не как туристка. Она летит к родному отцу, которого не видела ни разу в жизни. «Вайя» — так назовёт её маленькая двоюродная сестренка Мелек (Варя тут же переименует её в «Малька»). Здесь всё — сплошь загадки да тайны. Чужие традиции, язык, быт, еда, музыка… Чужие люди, которые тебе при этом близкие родственники. А главная тайна из всех — конечно, Варин папа, который появится, как в хорошей пьесе, под самый занавес.

Единственный мужчина-писатель в сборнике «Никому не рассказывай» — Дмитрий Сиротин, автор рассказа «Кошачий рай». Его главный герой Женя — мальчик из далекого провинциального города — приезжает с мамой на каникулы в Москву, к тёте Марине: «Они с мамой вместе в школе учились. Просто потом тёте Марине повезло: она вышла замуж за москвича. А маме не повезло: она вышла за «этого козла», как она называет моего папу. Я «этого козла» помню плохо, и потому не знаю, правда ли он козел, или это мама его так от обиды зовет».

В Москве Женя чувствует себя не в своей тарелке, без конца сравнивает её со своим родным городом и переносится мыслями к недавним событиям, когда он вместе с девочкой Тасей пытался спасти кошек, попавших в западню в заколоченных домах. Женя — чувствительный, умный, наблюдательный мальчик — и добрая Тася изо всех сил пытались хранить свой секрет от взрослых, потому что знали — взрослые их не поймут и не поддержат. А тайна кошачьего спасения потянула за собой другую — вечную тайну жизни и смерти, рая и ада, вот так-то!

Героиню рассказа Екатерины Исаевой «Триангуки» тоже зовут Тася, она уже третий год подряд проводит каникулы на даче, на берегу Финского залива и дружит с очень умным Лёвой, который собирается стать то археологом, то энтомологом… Лёва показывает Тасе таинственные знаки — «триангуки», которые то и дело попадаются на пути юных исследователей, и эта загадка занимает девочку на протяжении долгого времени. Кто именно делал эти триангуки, что они означают, зачем они здесь? Тем не менее, разгадка не так и важна, а тайна становится важной вехой на пути первой влюбленности. Первым чувствам подростков, дружбе-любви или любви-дружбе, посвящен и чудесный рассказ Нины Дашевский «На буксир». Казалось бы, совсем обычная история — одноклассники, мальчик и девочка, опаздывают на общую экскурсию и пытаются добраться до нужного городка самостоятельно: это маленькое путешествие испытывает их отношения на прочность и становится одной из тех тайн, которые люди хранят на протяжении многих лет — чтобы вспомнить о них однажды с улыбкой. И обязательно кому-нибудь рассказать!