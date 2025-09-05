Поэзия
Светлана Блохина

* * *

5 сентября 2025, 10:00 
 Уехать, листать за окном города,
 Сидя в пустом вагоне.
 Молча, бессовестно наблюдать,
 Как день ускользает с ладони.
 Бьется синицей в брошенный сад,
 Где пара неспелых яблок,
 И никогда не вернется назад
 то, что вернула я бы.
 Бежать от себя и обратно к себе,
 Встретились, поговорили.
 Белым пятном на мутной реке
 След похоронных лилий.
 Куда ни иди, туман за спиной,
 И даже за поворотом,
 Словно сама я столкнулась с собой
 И ужаснулась — кто там.

* * *

 Ну, что там, завтра?
  
 Прожитый вполне,
 День разделен на
 «знаю» и «не очень»,
  
 Где в летний полдень,
 словно между прочим,
 Мы остаемся с ним
 наедине.
  
 И не желая что-то
 доказать,
 додумать,
 дореветь,
 договориться,
  
 Тоска по небу остается в птице
 Нелепой невозможностью лететь.

