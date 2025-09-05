Уехать, листать за окном города, Сидя в пустом вагоне. Молча, бессовестно наблюдать, Как день ускользает с ладони. Бьется синицей в брошенный сад, Где пара неспелых яблок, И никогда не вернется назад то, что вернула я бы. Бежать от себя и обратно к себе, Встретились, поговорили. Белым пятном на мутной реке След похоронных лилий. Куда ни иди, туман за спиной, И даже за поворотом, Словно сама я столкнулась с собой И ужаснулась — кто там.

* * *

Ну, что там, завтра? Прожитый вполне, День разделен на «знаю» и «не очень», Где в летний полдень, словно между прочим, Мы остаемся с ним наедине. И не желая что-то доказать, додумать, дореветь, договориться, Тоска по небу остается в птице Нелепой невозможностью лететь.