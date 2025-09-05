Уехать, листать за окном города,
Сидя в пустом вагоне.
Молча, бессовестно наблюдать,
Как день ускользает с ладони.
Бьется синицей в брошенный сад,
Где пара неспелых яблок,
И никогда не вернется назад
то, что вернула я бы.
Бежать от себя и обратно к себе,
Встретились, поговорили.
Белым пятном на мутной реке
След похоронных лилий.
Куда ни иди, туман за спиной,
И даже за поворотом,
Словно сама я столкнулась с собой
И ужаснулась — кто там.
* * *
Ну, что там, завтра?
Прожитый вполне,
День разделен на
«знаю» и «не очень»,
Где в летний полдень,
словно между прочим,
Мы остаемся с ним
наедине.
И не желая что-то
доказать,
додумать,
дореветь,
договориться,
Тоска по небу остается в птице
Нелепой невозможностью лететь.