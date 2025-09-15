Вывеска собралась из костей
Тонких и таких музейно-белых
Посмотри, как выплюнут луну
Как таджик оранжевый ее
Подберет и заново приклеит
И когда по улице крутой
Я пойду, толкая притяженье
Мне сошьют огромные крыла
Из пальто, забрызганного ЗИЛом
А потом окликнут, позовут
Но с хорьковой прытью ускользнет
Или не загрузится текстура
Только шум. И надо мной стоят
Страшные дома-карандаши
Осторожно воткнутые в землю
* * *
Теннисный мяч вертолета гуляет в ночи
Теннисный корт необъятной воды и травы
Ангела ноготь от пальца его отскочил
Месяцем стал освещать арматурные рвы
Мир оставляет лежать и глядеть одного
То ли сосна, не поймешь, то ли ржавый баллон
Узким кольцом замотается шарф огоньков
Медленно в черном расходится красный неон
По животу пробегает фонарь-горностай
Чьи-то глаза покатились в речных рукавах
Теннисный мяч вертолета уходит за край
Ночь зубочисткой-сосной ковыряет в зубах
* * *
Оставаться бесформенным следом
У дверей, у ворот
У китовьего рта зазевавшейся арки
Под бубновым окном
Под зачеркнутым центра торгового серым стеклом
Свои крылья сложила прозрачная моль — растянулась вокзалом
Из кармана записка — и почерк летит голубями над поездом
Домино с миллионами точек на ребрах стоят
И готовятся падать
Мне от их заостренных боков уплывать
Мне ползти, мне катиться юлой
Мне листву прилеплять на себя
И мокрицы от страха толпой
Убегают и светятся
* * *
У «Гогена» матовые стены
Держатся на арочных горбах
Звезды захрустели над «Гогеном»
Сухарем у облака в зубах
Смотрит сиротливо, как заплата
Ледяная рамочная кость
Серым немигающим квадратом
Голограммой, видящей насквозь
Люди и кленовые наклоны
Графикой стирались на ветру
Посмотри, из живота бетона
Родилось наземное метро
Посмотри, оно ведет куда-то
И мерцает, и поет, как лед
В город немигающей заплаты
В «никуда» огромное ведет
* * *
Под рубашкой неба, расшитого проводами
Под электроветками, свисающими ковшом
Отмирает неловкая речь мелкими мотыльками
Вытянутый катер сверкает седым стеклом
Почему ты с пятнистой тьмой сливаешься?
В переулок осколочный сходишь по мостовой?
Над твоей головой сжалось облако недоваренное
И нечетный поезд с мордой измаянной
Дребезжит многоточием над Москвой
* * *
Мотыльки вылезают пятнами в черном воздухе города-паука
Застревают глаза в застройки косых тростинках
Алюминиевая стружка звезд катится с языка
Остается блестеть на кожаных гладких ботинках
Долго смотришь и учишься видеть сквозь слой вещей:
Линяет речными трамваями ящерица китайская
Слышишь — череп бездомного от множества снов трещит
В колыбельной-скамейке моделью земли качается
Тысячелетние улиц извилины так запутаны и легки
И так мягки столетние грани, когда размыты листвою
Котлованов беззубые пасти кормятся тьмой с руки
И о чем-то неразличимом клацают за спиною
И о чем-то неразличимом перешептываются огни
Две дороги пыльные сращиваются, как ножницы
Горизонтом медленно скрещиваются они
На зеленой пятнистой шее ворочающейся земли
Двумя половинами беззвучно сложатся