 
 От гаммы эмоций
 Завертится солнце
 И день захлебнется
 Лучами слепыми
 Кто выдумал имя
 Твое что отныне
 Люблю
  
 Я стою на краю
 И с тобой говорю
 Будто с умалишенным
 Ты возьмешь меня в жены
 Ты мне сделаешь жженый
 Черный кофе
  
 Наверное правда
 Не в этих наградах
 Ты знаешь я рада
 Быть рядом в молчанье
 Немыми ночами
 Делиться печалью
 И верить
  
 Навек или всласть
 Твое сердце украсть
 В твои руки упасть
 И любить тебя громко
 Наполняясь до кромки
 Нежно бережно робко
 Сильно
Другие стихотворения автора читайте в 4 номере журнала.
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