От гаммы эмоций Завертится солнце И день захлебнется Лучами слепыми Кто выдумал имя Твое что отныне Люблю Я стою на краю И с тобой говорю Будто с умалишенным Ты возьмешь меня в жены Ты мне сделаешь жженый Черный кофе Наверное правда Не в этих наградах Ты знаешь я рада Быть рядом в молчанье Немыми ночами Делиться печалью И верить Навек или всласть Твое сердце украсть В твои руки упасть И любить тебя громко Наполняясь до кромки Нежно бережно робко Сильно
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