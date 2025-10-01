Дорогой мой, вечно озябший теперь, немытый,
балансирующий на лезвии ржавой бритвы.
Я пишу тебе письма, вплавляю в слова молитвы
твое имя, укрытое ото всех...
Для того, чтобы выучиться науке стихосложения,
надо десять лет поиграться в самосожжение,
ощущать себя городом осадного положения,
а потом как сорваться вверх.
И гори оно все, не потушишь уже, не пробуй.
Мои крылья кевларовые выросли из утробы.
И теперь я как эти облигатные аэробы...
Не могу не дышать. Тобой.
И ведь не было же ни предчувствия, ни приметы,
но случилась осень на северной стороне планеты,
и теперь я с тобою мысленно вместо бронежилета.
На самой передовой.
Доползем до весны по-пластунски, дочетвереним,
а потом ты приедешь, и будет рассвет сиреневым,
я накрою стол и поставлю букет сирени
в голубой хрусталь.
Загадала, что ты вернешься! Еще до лета.
Я сниму с твоих губ поцелуем вето...
Но ты мне не расскажешь, чего стоила вам Победа,
как закалялась сталь.
* * *
Уже утро, а я к тебе все еще без стиха...
Наполняю легкие воздухом — сорванные меха,
но наружу ни звука. Тихо, словно рассвет в раю.
И душа еще молодая, держится на клею.
Ни с какой стороны не отходит, чистая как слеза,
еще верит в то, что случаются чудеса.
И одно из чудес — твой профиль, когда ты спишь.
А другое — когда вода звонко каплет с крыш
в январе (я пишу, но читается — в янтаре).
Мы застыли двумя стрекозами на заре
этой новой эпохи — безымянной еще пока.
И над нами плывут поэтические века.
Пусть снаружи хоть что — потоп ли, война ли, мор.
Продолжай из снов своих с душой моей разговор,
обнимай ее словом, не бойся, не нанесешь вреда.
Потому что именно словом обнимают души и города.
Потому что именно слово — и есть бессмертие наших душ.
Что до грязно лающих, завистников и кликуш,
то они существуют затем лишь, чтоб был контраст.
Неужели не знал ты? Живешь, будто в первый раз...
* * *
Нет никаких сильней или слабей,
есть счастье — полна горница скорбей,
и расставаний топкие болота,
где к вечеру сгущается туман...
Блиндаж вы называете «карман»,
войну — «необходимая работа».
А я из всей домашней чепухи
произвожу прозрачные стихи.
Не будешь сыт, но голод все же стихнет.
Вкус первой строчки — розовый зефир...
Ты не выходишь целый день в эфир,
я спотыкаюсь языком о рифмы.
И злюсь! Какой же я порой бываю злой —
не стихоносной золотой пчелой,
а черной восьмилапой паучихой,
сидящей за диваном в уголке.
Застрявшая на первой же строфе
подслеповатая бездарная ткачиха.
К полуночи налаживают связь.
И вместо липкой паутины вязь —
декоративное письмо чистовиковья.
Из слов земных, почти всегда пустых,
рождается и тут же плачет стих.
И мне его подносят к изголовью.
И он уйдет за самый горизонт,
туда, где город-крепость гарнизон
обороняет и несет потери.
Я не увижу, как он встанет в строй...
Но мне потом передадут: «Сын твой
воюет наравне и укрепляет в вере».
* * *
из ниоткуда вдруг тоска
так словно память у виска
как пуля или птица
нет-нет тебя я не виню
но слово сложное люблю
не может повториться
не надо множить люб да люб
я знаю ты совсем неглуп
я тоже из нездешних
что память пепел да зола
стихи на краешке стола
в одном из них подснежник
в другом цветет желтофиоль
я ненавижу эту роль
выбрасывать их в омут
да выбрось это ж просто стих
еще сто штук таких других
смотри они не тонут
их что-то держит на плаву
не то что я тебя люблю
не то что сердце плачет
а что-то из ребячьих снов
другая вечная любовь
ты помнишь синий мячик
и мишку в парке на скамье
все кануло в небытие
но иногда вдруг рядом
как будто папа снова жив
как будто челка на зажим
и мы вдвоем из сада
идем домой сквозь старый двор
никто не целится в упор
и войны только в прошлом
а в будущем весна и май
и по Челюскинцев трамвай
и платьице в горошек
* * *
когда кончится биография и начнется жизнь
когда каждая фотография будет про счастье
мы с тобой не уедем туда где море целует мыс
мы с тобой не уедем чтобы не возвращаться
никогда не уедем отсюда здесь наша степь
натерпелась такого что боль воплотилась в слово
как над степью нашей снайперы заносили плеть
как по черным датам хвастала смерть уловом
но мы просто жили спокойно не мельтеша
а чего мельтешить-то собственно мой хороший
есть душа и она бессмертна есть ткань вирша́
и она превратилась в шрамы на нашей коже
у любви есть принцип незаменимость черт
вся любовь на свете хороший мой лишь про это
я люблю тебя так же нежно как и эту степь
я люблю тебя как и эту степь почти также слепо
* * *
То не горе луковое — прямиком из детства.
И не Оле-Лукойе, прилегший рядом...
Только в мире вдруг не осталось места,
будто не за что зацепиться взглядом.
Есть у правды свойство — хватать за шкирку
и трясти так долго... Без посторонних.
Наши души, словно бы под копирку,
так же, как и линии на ладонях.
Могут разве быть подобные закавыки?
Никогда не думала, ну с чего бы...
Посмотри, как солнце рождает блики, —
никогда не верила в эти дроби,
ни в другие сказни про гомогенность,
ни в серийный номер в двух экземплярах.
Господи, спасибо за откровенность, —
быть к тебе чуть ближе, чем представлялось.
* * *
Быть к тебе так близко, что все не больно.
Ничего не больно теперь, мой светлый.
Засыпаю в глотку серебряные глагольные
на горе во храме вымоленные монетки.
Оцарапан дом мой штыком до мяса.
Позвонки звонят о любви подстрочно,
и течет река... Из каких запасов?
И поет река что радиоточка.
Быть к тебе так близко, как только можно.
Быть внутри тебя, как свидетель травмы.
Я привыкла — правду считают ложью.
Не привыкну — ложь называют правдой.
А потом и вовсе нас перепишут.
Так уже бывало, все повторится.
Но спасибо, Отче, за то, что ближе...
И за все дописанные страницы.