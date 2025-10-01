Дорогой мой, вечно озябший теперь, немытый, балансирующий на лезвии ржавой бритвы. Я пишу тебе письма, вплавляю в слова молитвы твое имя, укрытое ото всех... Для того, чтобы выучиться науке стихосложения, надо десять лет поиграться в самосожжение, ощущать себя городом осадного положения, а потом как сорваться вверх. И гори оно все, не потушишь уже, не пробуй. Мои крылья кевларовые выросли из утробы. И теперь я как эти облигатные аэробы... Не могу не дышать. Тобой. И ведь не было же ни предчувствия, ни приметы, но случилась осень на северной стороне планеты, и теперь я с тобою мысленно вместо бронежилета. На самой передовой. Доползем до весны по-пластунски, дочетвереним, а потом ты приедешь, и будет рассвет сиреневым, я накрою стол и поставлю букет сирени в голубой хрусталь. Загадала, что ты вернешься! Еще до лета. Я сниму с твоих губ поцелуем вето... Но ты мне не расскажешь, чего стоила вам Победа, как закалялась сталь.

* * *

Уже утро, а я к тебе все еще без стиха... Наполняю легкие воздухом — сорванные меха, но наружу ни звука. Тихо, словно рассвет в раю. И душа еще молодая, держится на клею. Ни с какой стороны не отходит, чистая как слеза, еще верит в то, что случаются чудеса. И одно из чудес — твой профиль, когда ты спишь. А другое — когда вода звонко каплет с крыш в январе (я пишу, но читается — в янтаре). Мы застыли двумя стрекозами на заре этой новой эпохи — безымянной еще пока. И над нами плывут поэтические века. Пусть снаружи хоть что — потоп ли, война ли, мор. Продолжай из снов своих с душой моей разговор, обнимай ее словом, не бойся, не нанесешь вреда. Потому что именно словом обнимают души и города. Потому что именно слово — и есть бессмертие наших душ. Что до грязно лающих, завистников и кликуш, то они существуют затем лишь, чтоб был контраст. Неужели не знал ты? Живешь, будто в первый раз...

* * *

Нет никаких сильней или слабей, есть счастье — полна горница скорбей, и расставаний топкие болота, где к вечеру сгущается туман... Блиндаж вы называете «карман», войну — «необходимая работа». А я из всей домашней чепухи произвожу прозрачные стихи. Не будешь сыт, но голод все же стихнет. Вкус первой строчки — розовый зефир... Ты не выходишь целый день в эфир, я спотыкаюсь языком о рифмы. И злюсь! Какой же я порой бываю злой — не стихоносной золотой пчелой, а черной восьмилапой паучихой, сидящей за диваном в уголке. Застрявшая на первой же строфе подслеповатая бездарная ткачиха. К полуночи налаживают связь. И вместо липкой паутины вязь — декоративное письмо чистовиковья. Из слов земных, почти всегда пустых, рождается и тут же плачет стих. И мне его подносят к изголовью. И он уйдет за самый горизонт, туда, где город-крепость гарнизон обороняет и несет потери. Я не увижу, как он встанет в строй... Но мне потом передадут: «Сын твой воюет наравне и укрепляет в вере».

* * *

из ниоткуда вдруг тоска так словно память у виска как пуля или птица нет-нет тебя я не виню но слово сложное люблю не может повториться не надо множить люб да люб я знаю ты совсем неглуп я тоже из нездешних что память пепел да зола стихи на краешке стола в одном из них подснежник в другом цветет желтофиоль я ненавижу эту роль выбрасывать их в омут да выбрось это ж просто стих еще сто штук таких других смотри они не тонут их что-то держит на плаву не то что я тебя люблю не то что сердце плачет а что-то из ребячьих снов другая вечная любовь ты помнишь синий мячик и мишку в парке на скамье все кануло в небытие но иногда вдруг рядом как будто папа снова жив как будто челка на зажим и мы вдвоем из сада идем домой сквозь старый двор никто не целится в упор и войны только в прошлом а в будущем весна и май и по Челюскинцев трамвай и платьице в горошек

* * *

когда кончится биография и начнется жизнь когда каждая фотография будет про счастье мы с тобой не уедем туда где море целует мыс мы с тобой не уедем чтобы не возвращаться никогда не уедем отсюда здесь наша степь натерпелась такого что боль воплотилась в слово как над степью нашей снайперы заносили плеть как по черным датам хвастала смерть уловом но мы просто жили спокойно не мельтеша а чего мельтешить-то собственно мой хороший есть душа и она бессмертна есть ткань вирша́ и она превратилась в шрамы на нашей коже у любви есть принцип незаменимость черт вся любовь на свете хороший мой лишь про это я люблю тебя так же нежно как и эту степь я люблю тебя как и эту степь почти также слепо

* * *

То не горе луковое — прямиком из детства. И не Оле-Лукойе, прилегший рядом... Только в мире вдруг не осталось места, будто не за что зацепиться взглядом. Есть у правды свойство — хватать за шкирку и трясти так долго... Без посторонних. Наши души, словно бы под копирку, так же, как и линии на ладонях. Могут разве быть подобные закавыки? Никогда не думала, ну с чего бы... Посмотри, как солнце рождает блики, — никогда не верила в эти дроби, ни в другие сказни про гомогенность, ни в серийный номер в двух экземплярах. Господи, спасибо за откровенность, — быть к тебе чуть ближе, чем представлялось.

* * *

Быть к тебе так близко, что все не больно. Ничего не больно теперь, мой светлый. Засыпаю в глотку серебряные глагольные на горе во храме вымоленные монетки. Оцарапан дом мой штыком до мяса. Позвонки звонят о любви подстрочно, и течет река... Из каких запасов? И поет река что радиоточка. Быть к тебе так близко, как только можно. Быть внутри тебя, как свидетель травмы. Я привыкла — правду считают ложью. Не привыкну — ложь называют правдой. А потом и вовсе нас перепишут. Так уже бывало, все повторится. Но спасибо, Отче, за то, что ближе... И за все дописанные страницы.