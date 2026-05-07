 
В пестром собрании
полузабытых предметов,
нужных когда-то,
сегодня почти неизвестных,
тех, что бывали
времени верной приметой,
слово «бидон» занимает
особое место.

Белый бидон трехлитровый,
горох на эмали —
верный помощник
в хозяйстве и жизни свидетель.
Сколько в него насыпали
всего, наливали.
Когда прекратили — не знаю.
Никто не заметил.

В памяти день: ряд бидонов
и запах молочный,
длинная очередь,
бабушки сильные руки,
гольфы, панама
и новое платье в цветочек —
и далеко до потери
любой и разлуки.
Другие стихотворения автора будут опубликованы в 4 номере журнала.
Читайте также

Наталия Горленко

Чему я научилась у Булата
4 мая 2026, 9:30
Статьи

Иван Волосюк

* * *
3 мая 2026, 22:22
Поэзия

Алина Карпова

Свет мертвых звезд
Вячеслав Ставецкий. Археологи. Москва: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2026. 667 с. К роману, который не пытается понравиться, но все равно залезает под кожу, претензии формулировать особенно трудно. «Археологи» Вячеслава Ставецкого — как раз из таких книг. С одной стороны, в нем вроде бы есть все, что способно отпугнуть нетерпеливого читателя: замедленный темп, скрупулезно описанная узкопрофессиональная […]
29 апреля 2026, 9:30
Статьи

Подберите удобный вам вариант подписки

Вам будет доступна бесплатная доставка печатной версии в ваш почтовый ящик и PDF версия в личном кабинете на нашем сайте.

3 месяца 1000 ₽
6 месяцев 2000 ₽
12 месяцев 4000 ₽
Дорогие читатели! Обращаем ваше внимание, что при оформлении заказа или подписки после 15 числа текущего месяца печатная версия журнала передается в доставку позже. Вы получите номер до конца следующего месяца. Цифровая версия журнала, будет доступна сразу в Вашем личном кабинете.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно

Журнал «Юность» на книжном фестивале!
С 4 по 7 июня в Москве пройдёт 11-й Книжный фестиваль Красная площадь”! 
Ждем вас в шатре художественной литературы. До встречи!

Подробнее

Приём заявок на соискание премии им. Катаева открыт до 10 июля 2025 года!

Подать заявку

Журнал «Юность» на ММКЯ!
С 3 по 7 сентября в Москве пройдёт 38-я Московская международная книжная ярмарка”! 
Ждем вас в Павильоне 57. До встречи!

Купить билет!

Благотворительный фестиваль «Звезда Рождества» пройдет
с 12 декабря 2025 по 19 января 2026 в Москве, Костроме и Рязани!

Посмотреть афишу и купить билет!