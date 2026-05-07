В пестром собрании

полузабытых предметов,

нужных когда-то,

сегодня почти неизвестных,

тех, что бывали

времени верной приметой,

слово «бидон» занимает

особое место.



Белый бидон трехлитровый,

горох на эмали —

верный помощник

в хозяйстве и жизни свидетель.

Сколько в него насыпали

всего, наливали.

Когда прекратили — не знаю.

Никто не заметил.



В памяти день: ряд бидонов

и запах молочный,

длинная очередь,

бабушки сильные руки,

гольфы, панама

и новое платье в цветочек —

и далеко до потери

любой и разлуки.



