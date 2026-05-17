* * *

А солнце в июле пекло, как всегда,

Дорога спускалась полого

Но туча ждала за рекой, как беда,

И ветра просила у Бога.



Чуть слышно касанье невидимых рук —

Природа застыла покорно.

Но знает ли лист, уцепившись за сук,

Что держат все дерево корни?



Как вдруг, замерев на вершине холма,

Поймешь за минуту простоя:

Ненастье сегодня идет, как судьба,

Со страшной своей простотою.



Под тучей был виден звериный испуг,

Стрижиный полет торопливый,

Что падали вниз на взъерошенный луг,

Еще не причесанный ливнем.



* * *

Мне тонкая капели канитель

Начнет с утра играть на клавесине,

И на балконе простынь парусинит,

И непривычно длинен теплый день.



Апрельские мелодии странны:

Звучат ветра и в музыку врастают.

Во сне я знал все языки весны,

К утру забыл и вновь не понимаю.



Затянут сумерки и хочется во мглу,

Разматывать дороги свиток древний,

Где вдалеке намокшие деревни

Тряпьем ненужным брошены в углу.



Где птичьих стай бесплотные надежды.

Сиротских слив и яблонь полон сад,

Что белые отбросили одежды

И в темноте, как лошади, дрожат.



* * *

Был длинный летний день, обычный, но все же особенный, как и все летние дни.

Мы шли к заброшенной церкви, стоявшей на вершине холма.

Во время долгого пути мы создавали маленькие песчаные бури,

а когда решили срезать полем, то кузнечики прыскали, как искры, в разные стороны,

и от их стрекота жара делалась еще невыносимее.

Какая-то черная птица кружилась над нами, безжалостная, как беспилотник.

В церкви было прохладно, пахло известкой и пылью, и лики святых не было видно,

только небо проливалось сквозь дыры в крыше, на которой уже успели вырасти молодые березки.

Мы сидели на ступенях и говорили о ерунде, что-то о качестве бутербродов и погоде на завтра.

И я смотрел на твой лоб с капельками пота и розоватые уши, как бы стараясь получше запомнить.

Но было что-то еще, самое важное, что осталось под сводами разрушенной церкви. Сказанное или невысказанное, повисшее в воздухе паутинкой.

Я теперь часто размышляю об этом, ворочаюсь зимней ночью в одиночестве и не могу вспомнить.

А порой я думаю, что схожу с ума, потому что мне кажется:

память и воображение — это одно и то же.

