Октябрьский триптих
I
Оттягиваю коромыслину белую
хрусткого ключичного гипса.
Тычется в нужную вену
стройная важная птица.
Ради образа светлого
в темные времена
дышат на холод окна
тишайшие люди.
К стенкам — лица.
К потолку — бока.
Белая полоса. Красная
капля на волосах.
Призрак плывет по больнице —
ваткой пройдет слегка.
II
В центре тихой комнаты —
грубая столешница:
виноград зеленый,
синий виноград.
Гроздья обескровленные
затухают, мерно
остывают. Камешки
собраны в кистях.
В тихие чертоги
безучастно входит
безобразный голем —
каменный юнец.
Я его питаю
виноградной кровью.
— Видишь, сын, я болен.
— Что с тобой, отец?
— Все теперь в порядке.
Я теперь доволен.
Ты теперь наполнен.
III
А выйдя из больницы,
я приколю на ветку
для беспокойной птицы
пайковый липкий хлеб.
* * *
Вообще,
поэзия столкнула в красоту.
Иначе б не увидел красноту
рябины.
Не оценил бы наготу
фигуры тополиной,
качающейся над
гаражным кооперативом.
Как в полусне,
барахтается масса мировая.
Охапкой из окна машины
вылетали
сердечные слова.
Разламывался кобальт.
Вытекала синева.
Для ясности и полноты картины.
Едва ль хватило.
* * *
Оставь меня, мой уличный фонарь.
Закоротись, зажмурься, я не знаю.
В который раз вольфрамовый комар
зудящую слюну в меня вливает.
Забудься сном, ночной сторожевик.
Все мажет по стеклу твой желтый лучик.
Комарик? Ужик? Лягушонок? — лучше
сгинь, пока не стало лучше.
В прохладной комнате под шкуркой световой
огнем нутряным изойдусь опять.
Не одержать победу над тобой.
За что же нам вдвоем перегорать?