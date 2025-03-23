Поэзия
Кирилл Радченко

Для ясности и полноты картины

23 марта 2025, 10:50

Октябрьский триптих

 I
 Оттягиваю коромыслину белую
 хрусткого ключичного гипса.
  
 Тычется в нужную вену
 стройная важная птица.
  
 Ради образа светлого
 в темные времена
  
 дышат на холод окна
 тишайшие люди.
  
 К стенкам — лица.
 К потолку — бока.
  
 Белая полоса. Красная
 капля на волосах.
  
 Призрак плывет по больнице —
 ваткой пройдет слегка.
  
 II
 В центре тихой комнаты —
 грубая столешница:
 виноград зеленый,
 синий виноград.
  
 Гроздья обескровленные
 затухают, мерно
 остывают. Камешки
 собраны в кистях.
  
 В тихие чертоги
 безучастно входит
 безобразный голем —
 каменный юнец.
  
 Я его питаю
 виноградной кровью.
 — Видишь, сын, я болен.
 — Что с тобой, отец?
  
 — Все теперь в порядке.
 Я теперь доволен.
 Ты теперь наполнен.
  
 III
 А выйдя из больницы,
 я приколю на ветку
 для беспокойной птицы
 пайковый липкий хлеб.

* * *

 Вообще, 
 поэзия столкнула в красоту.
 Иначе б не увидел красноту 
 рябины.
 Не оценил бы наготу 
 фигуры тополиной,
 качающейся над 
 гаражным кооперативом.
  
 Как в полусне,
 барахтается масса мировая.
 Охапкой из окна машины
 вылетали 
 сердечные слова.
 Разламывался кобальт. 
 Вытекала синева.
 Для ясности и полноты картины.
  
 Едва ль хватило.

* * *

 Оставь меня, мой уличный фонарь.
 Закоротись, зажмурься, я не знаю.
  
 В который раз вольфрамовый комар
 зудящую слюну в меня вливает.
  
 Забудься сном, ночной сторожевик.
 Все мажет по стеклу твой желтый лучик.
  
 Комарик? Ужик? Лягушонок? — лучше
 сгинь, пока не стало лучше.
  
 В прохладной комнате под шкуркой световой
 огнем нутряным изойдусь опять.
  
 Не одержать победу над тобой.
 За что же нам вдвоем перегорать?
  
  

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