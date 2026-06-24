Поэзия
Елена Подобреевская

Другая тональность

24 июня 2026, 10:00

Стамбульское

Все видно для Бога, что скрыто от глаз — 
В звуках прибоя и брызгах волны. 
Он знает о мире, о правде, о нас — 
Больше, чем даже представить могли. 

И если случилась большая беда, 
То, даже не думая, взгляд подними — 
Туда, где закат обнимает вода, 
И любви человечеству тихо проси. 

Понятны для Бога от сердца мольбы, 
Сквозь шелест деревьев Он знаки подаст. 
Наполнит единством сердца и умы, 
Спасая наш мир — уже в тысячный раз... 

16 мая 2025 года, Дворец Долмабахче

* * *

Гитары звуки тихо плачут —
На наш недолгий век так мало красоты.
Что встречи и прощанья в жизни значат —
Ведь до конца, быть может, и не понял ты.

Кому-то мы нужны, куда-то мы стремимся,
Мы все по-разному трактуем жизнь.
В мозаике повести — останутся все мысли,
Все чувства, счастья и разлуки —
На стареньком виниле, под столом твоим.

Мирабо

Вдруг хлынул летний дождь,
И улицы Прованса опустели.
И там, где ты давно меня не ждешь, —
Заплакали задумчивые ели.

Ты молод был, и я была юна.
И Франция манила тихой тайной.
Ты был один и я была одна:
И наша встреча не была случайной.

Мы словно дети в предвкушенье чуда —
Я в сотый раз смотрю в твое окно.
Мы снова здесь, хоть повторения не будет —
Я жду тебя — в кофейне на бульваре Мирабо.

Но жизнь — сама течет в своих законах,
Ей управляет Бог и горькое ничто:
Одна судьба на сотни миллионов —
Одна лаванда на один бокал бордо.

И над Ла-Маншем ветер праздный
Писал палитру наших жарких дней,
Весны священной образ куртуазный:
Ты был Стравинским, я — твоей Шанель.

Читайте также

Дарья Промч

Слово из четырех букв
22 июня 2026, 10:00
Проза

Денис Лукьянов

Симуляции Древнего Египта и Российской империи: четыре книжные новинки
19 июня 2026, 11:11
Статьи

Михаил Синельников

Нет выхода из Солнечной системы
Актриса Возвышенной и простодушнойЯ знал актрису в дни, когдаПылал дворец ее воздушный,Пропали пропадом года.Крушений сборная бригадаОсенний объезжала Крым.Казалось вышедшим из ряда,Что одинаково горим.И зазвучали с нотой болиСтихов размеренных слова,А ей дались иные роли,Переменилось амплуа. Другие стихотворения из поэтического цикла автора читайте в 5 номере журнала.
15 июня 2026, 9:00
Поэзия

Подберите удобный вам вариант подписки

Вам будет доступна бесплатная доставка печатной версии в ваш почтовый ящик и PDF версия в личном кабинете на нашем сайте.

3 месяца 1000 ₽
6 месяцев 2000 ₽
12 месяцев 4000 ₽
Дорогие читатели! Обращаем ваше внимание, что при оформлении заказа или подписки после 15 числа текущего месяца печатная версия журнала передается в доставку позже. Вы получите номер до конца следующего месяца. Цифровая версия журнала, будет доступна сразу в Вашем личном кабинете.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно

Журнал «Юность» на книжном фестивале!
С 4 по 7 июня в Москве пройдёт 11-й Книжный фестиваль Красная площадь”! 
Ждем вас в шатре художественной литературы. До встречи!

Подробнее

Приём заявок на соискание премии им. Катаева открыт до 10 июля 2025 года!

Подать заявку

Журнал «Юность» на ММКЯ!
С 3 по 7 сентября в Москве пройдёт 38-я Московская международная книжная ярмарка”! 
Ждем вас в Павильоне 57. До встречи!

Купить билет!

Благотворительный фестиваль «Звезда Рождества» пройдет
с 12 декабря 2025 по 19 января 2026 в Москве, Костроме и Рязани!

Посмотреть афишу и купить билет!