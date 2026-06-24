Другая тональность

Стамбульское

Все видно для Бога, что скрыто от глаз —

В звуках прибоя и брызгах волны.

Он знает о мире, о правде, о нас —

Больше, чем даже представить могли.



И если случилась большая беда,

То, даже не думая, взгляд подними —

Туда, где закат обнимает вода,

И любви человечеству тихо проси.



Понятны для Бога от сердца мольбы,

Сквозь шелест деревьев Он знаки подаст.

Наполнит единством сердца и умы,

Спасая наш мир — уже в тысячный раз...



16 мая 2025 года, Дворец Долмабахче



* * *

Гитары звуки тихо плачут —

На наш недолгий век так мало красоты.

Что встречи и прощанья в жизни значат —

Ведь до конца, быть может, и не понял ты.



Кому-то мы нужны, куда-то мы стремимся,

Мы все по-разному трактуем жизнь.

В мозаике повести — останутся все мысли,

Все чувства, счастья и разлуки —

На стареньком виниле, под столом твоим.



Вдруг хлынул летний дождь,

И улицы Прованса опустели.

И там, где ты давно меня не ждешь, —

Заплакали задумчивые ели.

Ты молод был, и я была юна.

И Франция манила тихой тайной.

Ты был один и я была одна:

И наша встреча не была случайной.

Мы словно дети в предвкушенье чуда —

Я в сотый раз смотрю в твое окно.

Мы снова здесь, хоть повторения не будет —

Я жду тебя — в кофейне на бульваре Мирабо.

Но жизнь — сама течет в своих законах,

Ей управляет Бог и горькое ничто:

Одна судьба на сотни миллионов —

Одна лаванда на один бокал бордо.

И над Ла-Маншем ветер праздный

Писал палитру наших жарких дней,

Весны священной образ куртуазный:

Ты был Стравинским, я — твоей Шанель.