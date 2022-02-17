Поэзия
Дарья Князева

Из снега в снег

18 февраля 2022, 1:14

Опадает с непирамидальных июньский снег,
 облака, уходя с маршрута, съезжают в клин.
 С еле слышным треском с внутричерепных глубин
 проецируется на изнанку прикрытых век
 воспоминаний порванный диафильм,
 подсвеченный голубым.

Первый обрывок: разломы бетонных швов
 шахматно делят расхоженный тротуар,
 хмуры громады пятиэтажных домов,
 слева на кофте хитрый зеленый кот,
 с толстым хвостом,
 в полосочку, как батон,
 щурится сыто.
 Вдали розовеет шар,
 тучки на юбке ему отвечают в тон…
 …Много ступенек, долгие этажи…
 жирная бабочка возле звонка кружит…

Это где-то в молочном, трогательном году,
 до пришествия ножек Буша и ГКЧП,
 я за руку с мамой впервые в гости иду
 и голову запрокидываю на ходу,
 чтобы лучше запомнить душистый липовый цвет
 и закатный свет.

Дальше быстрее, сорвались кадры в галоп:
 солнце, застрявшее в клумбе среди космей,
 классики, велосипеды, конфет кулек,
 рации из спичечных коробков…
 волосы с каждым июнем темней, длинней…
 Тянутся башни всеведущих тополей,
 тени роняют кудрявые на асфальт,
 учат, что прожитого не должно быть жаль.

Собирая на скотч разномастные склейки дней,
 я миную былое послойно — к витку виток,
 разгорается лампы проекторной уголек,
 но в короткие сумерки многого не успеть…

По спине пробегает предательский холодок,
 а в груди комок.

…Раннее утро, прохладное, тишь и блажь,
 ходят соседи, родня и полно чужих…
 зеркало в трауре, зеркало — проводник…

Белые пятна, обрыв, перекос, монтаж…

К влажной обивке дивана прильнув щекой,
 байковый бабушкин вдвое свернув халат,
 я засыпаю теперь неизменно так —
 мир невозвратно холодный передо мной.

По небрежным кварталам оград позади аллей
 подойду к могилке, протру деревянный крест.
 Две гвоздики, песок, белый пух, ни души окрест.
 Это завтра, а нынче немножечко пожалей…
 пожалей беспокойную голову.
 Гаснет синь,
 и смежает измор воспаленные своды век.
 Принимаю сценарий, роптать зарекусь.
 Аминь.
 Под участливым взглядом взлохмаченных тополей
 мы идем из июня в июнь, собирая свет.
 Из снега в снег.

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