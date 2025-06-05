Под землей —
Если ухо приложишь,
Ты услышишь, почувствуешь кожей:
Из суглинка чего-то растет.
Может, просто былинка,
Цветок.
Или «Ласточка» мчится,
Быть может.
Запохмелило нас, мужики,
Занесло обгоревшею рожью.
Закатилась лампадка
Под кожу:
В колее серебрится,
Поет.
Мытищи
В конце пути — «Химоптоволокно»,
В начале — ж/д станция «Строитель».
А между ними все черным-черно.
И серый — цвет надежды — кинозритель
Смеется, хоть ему и не смешно
Смотреть, как литий скачет по таблице.
И оседает на веселых лицах
Героев довоенного кино.
* * *
из тамбура фрязинской элки
выходит в миры бичуган
а там разноцветные белки
форсируют злой океан
«билетики-проездные»
шипит ему в рожу зверек
«гляди-ка совсем уже синий
выходим — проходим вперед»
но пластиковыми губами
ханыгу целует металл
«останься пожалуйста с нами
ты всюду уже опоздал.
* * *
дворов мышиных перепев
и шины воткнутые в землю
сидят на корточках мужчины
беседуя про нас про всех
протон промчался по орбите
потухло в спаленке окно
и ветром нежным унесло
тетрадь с отметками событий
Где двойки вырезаны криво
Опасным лезвием «Нева»,
И проступает синева
Через дешевые белила.
И росписью наискосок
Изящно подгибая ножки
Сберутся буквы в хоровод
Как девки около морошки.
* * *
в хитиновом бараке
с антенной триколор
зимуют люди-раки
и не заходит вор
катается по крыше
вороний паровоз
и женщины из Биша
выгуливают коз
садовые покрышки
петуний оберег
и свадебные мишки
из окон шлют привет.