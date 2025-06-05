Поэзия
Федор Репейников

Лампадка

5 июня 2025, 10:00 
 Под землей — 
 Если ухо приложишь, 
 Ты услышишь, почувствуешь кожей: 
 Из суглинка чего-то растет. 
 Может, просто былинка, 
 Цветок. 
 Или «Ласточка» мчится, 
 Быть может. 
 Запохмелило нас, мужики, 
 Занесло обгоревшею рожью. 
 Закатилась лампадка 
 Под кожу:
 В колее серебрится,
 Поет.

Мытищи

 В конце пути — «Химоптоволокно»,
 В начале — ж/д станция «Строитель».
 А между ними все черным-черно.
 И серый — цвет надежды — кинозритель
 Смеется, хоть ему и не смешно
 Смотреть, как литий скачет по таблице.
 И оседает на веселых лицах
 Героев довоенного кино.

* * *

 из тамбура фрязинской элки
 выходит в миры бичуган
 а там разноцветные белки
 форсируют злой океан
 «билетики-проездные»
 шипит ему в рожу зверек
 «гляди-ка совсем уже синий
 выходим — проходим вперед»
 но пластиковыми губами 
 ханыгу целует металл
 «останься пожалуйста с нами
 ты всюду уже опоздал.

* * *

 дворов мышиных перепев
 и шины воткнутые в землю
 сидят на корточках мужчины
 беседуя про нас про всех
 протон промчался по орбите
 потухло в спаленке окно
 и ветром нежным унесло
 тетрадь с отметками событий
 Где двойки вырезаны криво
 Опасным лезвием «Нева»,
 И проступает синева
 Через дешевые белила.
 И росписью наискосок
 Изящно подгибая ножки
 Сберутся буквы в хоровод
 Как девки около морошки.

* * *

 в хитиновом бараке
 с антенной триколор
 зимуют люди-раки
 и не заходит вор
 катается по крыше
 вороний паровоз
 и женщины из Биша
 выгуливают коз
 садовые покрышки
 петуний оберег
 и свадебные мишки
 из окон шлют привет.

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