Под землей — Если ухо приложишь, Ты услышишь, почувствуешь кожей: Из суглинка чего-то растет. Может, просто былинка, Цветок. Или «Ласточка» мчится, Быть может. Запохмелило нас, мужики, Занесло обгоревшею рожью. Закатилась лампадка Под кожу: В колее серебрится, Поет.

Мытищи

В конце пути — «Химоптоволокно», В начале — ж/д станция «Строитель». А между ними все черным-черно. И серый — цвет надежды — кинозритель Смеется, хоть ему и не смешно Смотреть, как литий скачет по таблице. И оседает на веселых лицах Героев довоенного кино.

* * *

из тамбура фрязинской элки выходит в миры бичуган а там разноцветные белки форсируют злой океан «билетики-проездные» шипит ему в рожу зверек «гляди-ка совсем уже синий выходим — проходим вперед» но пластиковыми губами ханыгу целует металл «останься пожалуйста с нами ты всюду уже опоздал.

* * *

дворов мышиных перепев и шины воткнутые в землю сидят на корточках мужчины беседуя про нас про всех протон промчался по орбите потухло в спаленке окно и ветром нежным унесло тетрадь с отметками событий Где двойки вырезаны криво Опасным лезвием «Нева», И проступает синева Через дешевые белила. И росписью наискосок Изящно подгибая ножки Сберутся буквы в хоровод Как девки около морошки.

* * *

в хитиновом бараке с антенной триколор зимуют люди-раки и не заходит вор катается по крыше вороний паровоз и женщины из Биша выгуливают коз садовые покрышки петуний оберег и свадебные мишки из окон шлют привет.