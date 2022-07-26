 





Входил он в кузницу Геворга
И запылившийся кинжал
Выхватывал, не скрыв восторга, 
И горцев мысленно сражал.
 
Влюбившись в статную грузинку,
Гулял перед ее крыльцом,
Всегда готовый к поединку
С ревнивым мужем и отцом.
 
Многобалконный дивный берег
Запечатлел на полотне.
Малоприметный офицерик,
Пресыщен раем был вполне.
 
При тостах в духе местных правил
Отъехав чуть навеселе,
Свое присутствие оставил
В лиловой предвечерней мгле.









* * *





Искал я правду в их напевных сказах
И, перейдя кремнистый перевал,
На кладбище гигантов одноглазых
В пещерах заповедных побывал.
 
Густела тьма и, ничего не выдав,
Перетекала в музыку, в мираж.
История — исчезновенье видов.
Пройдет однажды, может быть, и наш.
 
И думал я под сенью мощных сводов
О том, как в незапамятные дни
Здесь жило это племя овцеводов,
Как пожирали путников они.
 
Как прозревая тленной плотью всею,
Что места им не будет на Земле,
Бросали скалы прямо в «Одиссею»…
Не я ли плыл на этом корабле?









Куинджи





И бабочке он починил крыло,
И сонм ее прекрасных соплеменниц
Впустил в свой дом, а за окном бело,
Но длится жизнь шуршащих зимних пленниц.
 
И чудится: порхают папильоны,
Витают, собираясь в миллионы,
Все громче шорох невесомых крыл…
Зачем Ты однодневок сотворил?
 
Но думал этот милосердный грек,
Чье ви́денье столь солнечно и тонко,
Что короток и человечий век,
И мыслящая носится поденка.









* * *





Край бешеной жары и невозможной стужи.
Приземистый народ могуч и темноок.
Там лица юные, столь нежные к тому же,
Дубеют, старятся и за короткий срок.
 
От полугодовых полярных этих суток
То черен небосклон, то золотисто-бел.
Еще не потускнел, должно быть, не созрел
Голубоватый взор молоденьких якуток.









Имена якутов





Платон, Анемподист, Зенон, Сократ,
А то и Ксенофонт — вот имена якутов.
И в тундрах чудится тот эолийский лад,
Хранит его тайга, густым снежком окутав.
 
С водой крещения в который раз внесут
В обыденную жизнь ту золотую ноту.
Какой-нибудь Гомер, слепой олонхосут1,
Вплетет ее в напев — не будет мифам счету.
 
Философичен там отеческий закон,
Классический шаман бьет в бубен, бодр и боек,
Есть пифия своя, и в грозный Оймякон,
На полюс холода, ведет оленей стоик.

1Сказитель эпоса «Олонхо».


    


    

            





					
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