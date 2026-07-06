* * *
Давай притворимся, что лето еще впереди
И бабушка вышла за вишней и скоро вернется.
Начало каникул, тебе еще нет десяти,
Часы со стены утекают под натиском солнца.
За шторой промытая зелень, спят осы в тазу.
И солнечным зайчиком дырка на алой клеенке
Разверзлась, молочной горошиной выпавший зуб
Лежит под подушкой подросшего за ночь ребенка.
Давай притворимся, что смерть — это просто вранье.
На пыльном столе стынут липкие вишни и осы.
Подстреленным зайчиком в небе кричит воронье,
И взрослая девочка может не сдерживать слезы,
Очнувшись сквозь годы от гулкого стука колес
В пустой электричке, везущей на старую дачу,
Где страшного в мире еще ничего не стряслось.
Но чей-то ребенок, проснувшись, все плачет и плачет.
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