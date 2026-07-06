* * *

Давай притворимся, что лето еще впереди

И бабушка вышла за вишней и скоро вернется.

Начало каникул, тебе еще нет десяти,

Часы со стены утекают под натиском солнца.



За шторой промытая зелень, спят осы в тазу.

И солнечным зайчиком дырка на алой клеенке

Разверзлась, молочной горошиной выпавший зуб

Лежит под подушкой подросшего за ночь ребенка.



Давай притворимся, что смерть — это просто вранье.

На пыльном столе стынут липкие вишни и осы.

Подстреленным зайчиком в небе кричит воронье,

И взрослая девочка может не сдерживать слезы,



Очнувшись сквозь годы от гулкого стука колес

В пустой электричке, везущей на старую дачу,

Где страшного в мире еще ничего не стряслось.

Но чей-то ребенок, проснувшись, все плачет и плачет.



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