* * *

Давай притворимся, что лето еще впереди
И бабушка вышла за вишней и скоро вернется.
Начало каникул, тебе еще нет десяти,
Часы со стены утекают под натиском солнца.

За шторой промытая зелень, спят осы в тазу.
И солнечным зайчиком дырка на алой клеенке
Разверзлась, молочной горошиной выпавший зуб
Лежит под подушкой подросшего за ночь ребенка.

Давай притворимся, что смерть — это просто вранье.
На пыльном столе стынут липкие вишни и осы.
Подстреленным зайчиком в небе кричит воронье,
И взрослая девочка может не сдерживать слезы,

Очнувшись сквозь годы от гулкого стука колес
В пустой электричке, везущей на старую дачу,
Где страшного в мире еще ничего не стряслось.
Но чей-то ребенок, проснувшись, все плачет и плачет.
Другие стихотворения из поэтического цикла автора читайте в 6 номере журнала.
Читайте также
Илона Броневицкая: «Не пройти мимо чужой боли»

Илона Броневицкая, Яна Блоцкая

Илона Броневицкая: «Не пройти мимо чужой боли»
3 июля 2026, 9:30
Статьи

Татьяна Соловьева

Книги памяти, снов и верности
Книги памяти, снов и верности
2 июля 2026, 9:30
Статьи

Иван Макушок

Оранжевый
— Разумеется, мы все несчастливы. Все! Но не мой покойный муж. Я лишила его горя. Он и не волновался вообще, даже по поводу смерти. О похоронах, впрочем, говорил. Говорил, знаете ли, часто. Захоронение или кремация? Жечь мне его не хотелось, больно я впечатлительная и воображением переполненная. Это благодаря работе. Профессии благодаря… Хотя… Чем это лучше — гнить […]
29 июня 2026, 9:30
Проза

Подберите удобный вам вариант подписки

Вам будет доступна бесплатная доставка печатной версии в ваш почтовый ящик и PDF версия в личном кабинете на нашем сайте.

3 месяца 1000 ₽
6 месяцев 2000 ₽
12 месяцев 4000 ₽
Дорогие читатели! Обращаем ваше внимание, что при оформлении заказа или подписки после 15 числа текущего месяца печатная версия журнала передается в доставку позже. Вы получите номер до конца следующего месяца. Цифровая версия журнала, будет доступна сразу в Вашем личном кабинете.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно

Журнал «Юность» на книжном фестивале!
С 4 по 7 июня в Москве пройдёт 11-й Книжный фестиваль Красная площадь”! 
Ждем вас в шатре художественной литературы. До встречи!

Подробнее

Приём заявок на соискание премии им. Катаева открыт до 10 июля 2025 года!

Подать заявку

Журнал «Юность» на ММКЯ!
С 3 по 7 сентября в Москве пройдёт 38-я Московская международная книжная ярмарка”! 
Ждем вас в Павильоне 57. До встречи!

Купить билет!

Благотворительный фестиваль «Звезда Рождества» пройдет
с 12 декабря 2025 по 19 января 2026 в Москве, Костроме и Рязани!

Посмотреть афишу и купить билет!