Поэзия
Кира Грозная

Между Петербургом и Москвой

8 мая 2025, 14:30

* * *

 Едва успев на поезд свой ночной — 
 Транзитный, непрестижный, запыленный, —
 Я возвращалась из Москвы домой
 В коробочке купейного вагона. 
  
 В оконное дрожащее стекло
 Глаза неспящих пялились устало. 
 Пространство растекалось тяжело
 Вокруг несущегося в ночь состава.
  
 Так гулко, продираясь сквозь туман,
 Мчал поезд через пустоши и степи,
 Что волновался предок мой, цыган,
 Стуча мне в сердце, как Клааса пепел.
  
 В поездках жить — не по теченью плыть,
 Но иногда на долгом перегоне
 Ты вдруг перестаешь собою быть:
 Никто, нигде... лишь ночь — и ты в вагоне.
  
 В который раз, спасая и губя, 
 Москва не отпускала от себя. 
 Лежала тихо я — меня качало, 
 Как на пруду оторванный листок
 Качает равнодушный ветерок, 
 Которому нет дела до финала.

* * *

 День за окном. В тревожном полусне
 Покачиваюсь, но не на волне,
 Не в узком яле с бортиком овальным, —
 В купе, на нижней полке откидной,
 Где Муза вьется мухой надо мной.
 
 Соседи спят, стишки резвятся, а
 Нелепый поезд Петербург — Москва —
 Дневной, обычный, почему-то спальный —
 Везет меня, но не на острова,
 До них потом лететь еще дня два.
 
 Выглядываю в щелку между штор 
 (Соседи спят — темно, закрыт обзор
 Окрестности глухой провинциальной)
 И вижу непарадный, но живой
 Мир между Петербургом и Москвой.
 
 Я от зимы, как от тюрьмы бегу,
 Для моря рифмы-силы берегу,
 Но заоконный вид неидеальный
 И этот промежуточный итог
 Важны не меньше, вот в чем суть дорог.
 
 Мир повидать — не поле перейти:
 Все, что увидишь на своем пути,
 В нескорый поезд к станции финальной
 С собой возьмешь, едва вкатив в вагон.
 И тихо мимо поползет перрон.

* * *

 Лето, Москва, одиночество. Тридцать 
 Градусов, сонная лень. 
 В мареве душном здесь негде укрыться, 
 Желт и безжалостен день.
  
 От Поварской до Арбата прогулки,
 Видимо, стали нужны, 
 Если в груди отзывается гулким
 Звоном твоей тишины
  
 Каждый мой шорох и вздох, губ движенье. 
 — Может, и я здесь нужна? — 
 Спросишь с надеждой и ждешь — дуновенья, 
 Вздоха... Молчит тишина.
  
 Что, ж, промолчи, а я выпью твой холод
 Вместе с тоскою своей, 
 Дымных надежд и возможностей город, 
 Рай, барахолка, музей.
  
 Лучше молчи, я ведь тоже не знаю
 И не гадаю, что там, 
 Лишь без раздумий в поток твой бросаюсь. 
 Лето, Москва, духота.
  
 Время меня упекло в оболочку, 
 Что герметично тонка. 
 Как никогда, я теперь — одиночка, 
 Ты — мой сигнал маяка.
  
 Как никогда, я сильна и двужильна,
 Хоть и слаба моя плоть. 
 Смотришь, прищурясь: не слишком ли жирно —
 Просто перемолоть?
  
 Знаю, еще полюблю и твой холод, 
 Что после лета придет... 
 Лето, Москва, одиночество. Сорок
 Девять мне стукнет вот-вот.

* * *

 Меня поставили на паузу,
 Когда октябрь пришел в Москву,
 И с той минуты я живу,
 Забыв Арбат и парк у Яузы,
 И небоскребы, и проезды,
 И закоулки, и подъезды,
 Куда скользили светотени,
 Дразнясь, с витиеватой улицы,
 Когда я провожала день и
 С недоумением петербуржца
 Отыскивала дно столичное,
 В довольстве сытом — грусть болотную,
 В широких арках — подворотни,
 В помпезно-праздничном — обычное.
 
 И вот теперь живу в кармане я,
 Неделя за неделей тянется, —
 Хорошее напоминание
 О том, что в никуда и канет все:
 В больничный тихий коридор,
 Что розов, вымыт и нестрашен,
 В нестыдный личный разговор
 С интерном-парнем, чуть постарше,
 Возможно, сына моего,
 Во врачеванье-колдовство,
 В покой приемного покоя,
 В реанимационный ад —
 Единственный портал назад,
 В блаженный сон, и все такое.
 
 В Москве богатство с красотой,
 Рука в руке, по паркам бродят,
 Так только осени златой
 Доступно выглядеть в природе,
 И так лирично напевать
 О том, что пауза закончится
 На этот раз, и наплевать,
 Когда Творца мелок источится, —
 Нам ни к чему об этом знать,
 Нам в этой паузе комфортно,
 И гармонично, и курортно,
 Жаль, начинаю забывать
 Спонтанный наш пикник у Яузы, —
 Меня поставили на паузу...

Баллада о Бумере

 Посреди Москвы в жаркий день в авто-яндекс-прокате
 Не нашлось машины попроще, а ехать надо. 
 Я в аренду взяла Черный Бумер. «Не лучше ли на самокате, — 
 Ныл мой разум, — ты вспомни Хонду, привезенную из Канады...»
  
 Нет уж, дудки, — сгинь, призрак прошлого! Виртуальный Сим-Cим, откройся! 
 Не разверзся асфальт, гром не грянул, никто не умер, 
 Когда я, на раз-два разобравшись с переключателем и коробкой, 
 Увела с Тверского бульвара пригревшийся Черный Бумер. 
  
 Что ж, теперь расскажи, моя Хондочка, — как тебе на том свете? 
 Смотришь ли на меня с небес необъятной Северной Свалки? 
 Ты скорее меня бы представила в кабриолете, 
 В коробчонке, в набитом болтами ведре, в катафалке, 
  
 Чем в таком вот — непоцарапанном — чуде рассекающей по планете, 
 по Москве, где от жара — марево, как в Каире,
 Где я скрылась в гостеприимной чужой квартире
 От чугунных проблем, что другую бы раздавили... 
  
 Но сегодня я, переполненная участьем
 И заботой строгих своих, и посторонних даже,
 Оторвавшись от всех, в арендованном VIP-экипаже 
 Открываю дороги Москвы — разве это не счастье? 
  
 Так давай, мсье Мустанг, догоняй улепетывающее лето, 
 Разметавшее планы, а мне подари надежду, 
 Что назад не летит бумеранг — в проводах запутался где-то,
 Что закончится сон и что скоро будет, как прежде... 
  
 Но «как прежде» не будет. Ничему нет обратного хода. 
 Не о том ли урчал мотор полукровки-Пегаса? 
 Десять лет назад я разбила вдребезги свою Хонду.
 А сейчас — арендую Бумер для клиентов премиум-класса.

* * *

 В Москве водятся свои призраки, а ты думала — только в Питере,
 на Петроградской, в доме, отмеченном литерой, 
 в сером особнячке, фасад которого вытерла
 кожаной курткой, прижатая к стенке разлюбленным мальчиком,
 тысячу лет назад уже ставшим призраком
 места и времени, ауры и настроения
 города, где обитают твои привидения. 
  
 Но теперь есть и в Москве у тебя свои призраки,
 а у них — крючки и приманки, почти как у питерских:
 помеченная крестиком плитка на станции Киевская —
 чтоб ты застряла здесь, напиталась местом и временем,
 кабачок, из которого не уйти, хоть он и закрывается, 
 старый ржавый фонарь, что к полуночи загорается,
 проступившие в чашке кофейной символы твоего имени. 
  
 А старик, хозяин питейного заведения,
 рад, похоже, и сам побеседовать с привидением:
 заперев за другими калитку, вина подливает, расспрашивает, 
 подпирает дубленую щеку, смолкает, уставившись в прошлое — 
 в мрак двора, где уснули покрытые плесенью семидесятые, 
 где белеет беседка и тлеют кусты диковатые,
 от луны и от фонарной подсветки потусторонние, синие.

Петербурженка — Москве

 Не ждала, не гадала, а здравствуйте:
 Словно тонкая кружевная вязь,
 Между нами сплелась загадочная 
 Необъяснимая связь,
 Родилась из жаркого марева, 
 Натянулась струной, но не лопнула в дождь, —
 Ты все видишь, призрак нежданный мой, 
 Раз улыбку-радугу шлешь.
 
 Не впитала твой дух с рождения, 
 Не скучала и не болела тобой,
 Да и ты мое появление 
 Принимаешь, как мегаполис чужой
 Принимает пришлого — нехотя-снисходительно, 
 Не спешишь обнять, исследуешь не спеша,
 Но вдруг стало все в тебе удивительно: 
 Мне открылась твоя душа.
 
 Здесь лежит мне неведомая территория, 
 Твои тяжбы-склоки — история не моя,
 Но отныне ты — моя акватория, 
 Оберег в чехольчике и маяк,
 И, пока горяч привокзальный кофе, сладок сон в гранд-экспрессе
 И Арбату к лицу нежнейшая акварель,
 Пусть сквозь толщу нестройных бульварных песен 
 Прорывается твоя изумительная свирель.

Лето-осень 2022 года

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