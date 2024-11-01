Национальность: кочевник

Боги играют в куклы, куклы играют в игры. Карточный домик прочен, с мебелью и людьми. Глобус большой и круглый, Бобу непросто выбрать. Бобу приснилось ночью: глобус — всего лишь миф. Утро стучится в окна: манит кусочком неба. Бобби рисует горы ластиком на полях. Небо в окне промокло. Бобби берет учебник, Ровно обводит контур подписи «вся Земля». Бобби большой ученый. Он изучает Север. Носит в кармане компас, любит сверять часы. Ластик покрылся черным. В небе напротив — серость. «Север» — торговый комплекс. Бобби любим и сыт. Ночью приснился глобус. Стерлись до недр вершины. Еле заметный контур куклы чертили вновь. Гулко шептали Бобу: «Боги за всех решили!» Бобби проснулся мокрый. Бобу — не все равно. Страны, дороги, горы, пыльные автострады. Паспорт и два билета греются на груди. Утром на солнце сорок, трансфер без пересадок. В окна кирпичных клеток Боб с высоты глядит.