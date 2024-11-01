Поэзия
Анна Хвастушкина

Национальность: кочевник

1 ноября 2024, 9:30 
 Боги играют в куклы, куклы играют в игры. 
 Карточный домик прочен, с мебелью и людьми. 
 Глобус большой и круглый, Бобу непросто выбрать. 
 Бобу приснилось ночью: глобус — всего лишь миф. 
  
 Утро стучится в окна: манит кусочком неба. 
 Бобби рисует горы ластиком на полях. 
 Небо в окне промокло. Бобби берет учебник, 
 Ровно обводит контур подписи «вся Земля». 
  
 Бобби большой ученый. Он изучает Север. 
 Носит в кармане компас, любит сверять часы. 
 Ластик покрылся черным. В небе напротив — серость. 
 «Север» — торговый комплекс. Бобби любим и сыт. 
  
 Ночью приснился глобус. Стерлись до недр вершины. 
 Еле заметный контур куклы чертили вновь. 
 Гулко шептали Бобу: «Боги за всех решили!» 
 Бобби проснулся мокрый. Бобу — не все равно. 
  
 Страны, дороги, горы, пыльные автострады. 
 Паспорт и два билета греются на груди. 
 Утром на солнце сорок, трансфер без пересадок. 
 В окна кирпичных клеток Боб с высоты глядит.
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