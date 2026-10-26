Не умереть после жизни

Жуковский

Нас за жабры схватил бы Жуковский,

Если б мог дотянуться из тьмы,

За все рифмы и по-стариковски

Пожурил бы, пожалуй, вельми.

Не напрасно смотрел государю

Сын турчанки открыто в глаза.

Не спускал никакому фигляру,

Знал, что можно, а что, брат, нельзя.

За балладой копилась баллада!

Ты читал? Не читал. Так прочти,

Как дрожала ночная наяда,

Как в кустах промышляли коты.

Как стояла над мертвым Светлана,

Причитала, крестила его!

Темный месяц в порядке обмана

Заливал про свое волшебство.

И из буквок начальных ей снился

Дом, где высился сумрачный гроб.

В нем жених одинокий таился…

Все мерещился калейдоскоп

Из немецких страшилок Светлане,

Вот такой наворот-поворот!

Все затянуто в крепком обмане,

Два столетья и ведьмовский год.

…Подскажите, Василий Андреич,

Как из круга дурного уйти?

Я такой сочинитель нелепиц,

И другой, и сякой… до тщеты,

До поэмы сомнений, сонаты

Одиночества, что там еще?

Пусть смеются счастливцы и гады,

Над затасканной рифмой «общо».

Пусть заплачет знакомый прагматик

И незримый читатель стихов,

Вот и сказке финита, флегматик,

Говорю тебе без дураков.



Нестрашное

На трех валторнах «Марш мышей тифозных»

полускелеты, вперившись в миры,

Играют. И ты видишь монструозных

чудовищ, что кого-то унесли…



Накройте счастьем жизнь — сказать кому бы,

когда вокруг такое и всерьез?..

Над книгою портвейна книголюбы

склонились и не могут жить без слез.



Накрыться счастьем, как ссудить анапест,

и дактилем приблизить небеса,

Равно услышать, как поет акафист

смотрящий ангел, крылья-паруса



Расправил, точно тот, что одинокий

в тумане моря голубом вельми…

В его ботинках, если выйдут боги,

мне не дожить до яблочной зимы?



Святое небо расставляет звезды

и повсеместно слушает печаль

Валторн и флейт… И некий длиннохвостый

звереныш смотрит на больной фонарь.



Три ангела в невинных одеяньях

спиртное пьют, не предлагают мне.

Вся жизнь проходит в бедных состояньях,

луна в янтарном катится огне,



И обаянье смерти рядом тоже:

махнет косой Косая и — привет.

«Я был когда-то ярче и моложе», —

сказал флейтист валторне (интроверт).



И что еще? Струилась жизнь к закату,

как песнь драконов. И сгорали без

Огня все ночи, и клонилась к саду

иллюзия, и видел Херсонес



Хранитель-ангел, тот еще ребенок,

как близко небо к флейтам городским,

Во мгле устали грач и вороненок.

Все остальное музой подкрепим.



Все остальное: сестры мойры, оры…

И город, из которого уйти

Получится навряд ли: вскрыты морги,

открыты люки подземелья. Ты



С таким живешь, и потому несладко

идут на коду три валторны здесь.

А помнишь, как гудела танцплощадка.

И Abbey Road… Было ли? Бог весть.



15 сентября

…И Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного…

(Мф.16:18–19)

Я сам себе пишу про день рожденья,

Что вспыхнет завтра: вспыхнет и уйдет…

Давно не жду огнива приключенья,

Огромный город, что в огнях простерт,



Уже не так пленительно заманчив,

Моя кифара чаще в кофре, чем

В игре, в которой кто бывает счастлив? —

Кого спросить, взглянув на свод поэм?



Смеется Мандельштам, и лупит грушу

Воображенья Б. Поплавский и —

Плывет аэростат: такую тушу

Как держит небо, не боясь земли? —



Скажи, влюбленный в Серафима Нарбут

Владимир, заглянувший не вчера

Ко мне на кофе (как твой нерв натянут!):

Вот рюмка к карпу, вот мешок добра,



В котором джаз хотелок, брэнд печали,

Гармонии таинственная власть…

Кому сказать: «Вы нас не замечали,

Теперь не дайте заживо пропасть,



Не дайте догореть за трали-вали,

Купить билет и не взлететь туда,

Где подает нам Рим свои сигналы

И крестит Папа злые города».



…Трамвай, в котором Николай Степаныч

Рулит свободно: ты купил билет?

И не хватает сердца для пристанищ…

Не задохнись любовью, интроверт,



Когда увидишь ангела воочью,

Метафоры задаром не рассыпь

И серебро души святою ночью

Запрячь поглубже в белый манускрипт!



Не растеряй иллюзии про зайца,

За пазухой согрей все сентябри

От свежей охры до того багрянца,

Что три поэта запросто сожгли.



Все облака рисуют день рожденья,

Что вспыхнет завтра: вспыхнет и уйдет…

Спаситель, я носил в себе сомненья,

И на кифаре брал такой аккорд,



Что стал одним из тех, что к небу ближе,

Не облаком в штанах и не яйцом

Дрозда, чью синеву за сто коврижек

Купить нельзя: иду к тебе пешком;



Иду к тебе, и за тобой, Спаситель,

Всем городом в заботливых огнях.

Эй, ангелы, вы за меня внесите

Последний кэш тому, кто при ключах.



* * *

В «Звезде», а также в «Новом мире»

Перечитай слова мои.

Как плохо осенью в квартире

Пить невеселые чаи.

Пока взрывались кармазином

В глуши простывшие цветы,

Я жить старался с Божьим Сыном,

Переворачивал листы,

Которые пропахли жизнью,

И поднимались в полный рост.

Да ладно… К старому трюизму

Ты не добавишь новый пост.

Пока в автобус со стихами

Зайти возможно, чтоб «вчера»

Обнять незябкими руками.

И вновь потянется игра

Пера, бумаги, ноутбука,

И принтера, и облаков,

Смотрящих так, что в сердце мука

И цап-царапки холодов,

Таких, когда ты понимаешь,

Что слишком мало было — всласть,

И, может быть, в Эдем шагаешь? —

Кому ты, старый мальчик, в масть?

Могу любую идиому

Подбросить в небо и поймать,

Пока влюбленный Тютчев — грому

Ведет ручных драконов рать.

В «Звезде», а также в «Новом мире»,

Так много смерти, дури, мги

Того, кто прикасался к лире,

Любил вас, люди, вопреки…

