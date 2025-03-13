Стихи
(посвящается Алисии Левиной)
Нотные тетради
прятался от урагана в Ясной Поляне Бетховен дрожал в органном зале в камне замолкла виолончель Ростроповича почти полнолуние, ночь скоро кончится то было вчера, а сегодня другое моргнешь пару раз — окажешься у моря над раскаленным асфальтом свисает магнолия сижу на пирсе, наблюдаю за рыбаками они напоминают нотные тетради: сетки — диезы, удочки — бемоли это поэзия играет симфонии
* * *
желтый конвертик с синей тесьмой открытка исчеркана мелким письмом ветхие странички под подушкой твоих пальцев превращаются в легкость, изумление, радость
Хамовники
шею обхватывают лунные камни в руках остывает пиво ламбик мы идем по переулкам в сторону набережной по левую сторону — усачевские бани на новодевичьем кладбище заперты ворота пьяный хохот на улицах — значит завтра суббота сворачивалась ярмарка, стоял запах специй друзья учили преодолевать трудности вместе