Стихи

(посвящается Алисии Левиной)

Нотные тетради

 прятался от урагана в Ясной Поляне
 Бетховен дрожал в органном зале
 в камне замолкла виолончель Ростроповича
 почти полнолуние, ночь скоро кончится
 то было вчера, а сегодня другое
 моргнешь пару раз — окажешься у моря
 над раскаленным асфальтом свисает магнолия
 сижу на пирсе, наблюдаю за рыбаками
 они напоминают нотные тетради:
 сетки — диезы, удочки — бемоли
 это поэзия играет симфонии

* * *

 желтый конвертик с синей тесьмой 
 открытка исчеркана мелким письмом
 ветхие странички под подушкой твоих пальцев
 превращаются в легкость, изумление, радость

Хамовники

 шею обхватывают лунные камни
 в руках остывает пиво ламбик
 мы идем по переулкам в сторону набережной 
 по левую сторону — усачевские бани 
 на новодевичьем кладбище заперты ворота
 пьяный хохот на улицах — значит завтра суббота
 сворачивалась ярмарка, стоял запах специй
 друзья учили преодолевать трудности вместе

Читайте также

Валерий Петков

Дубовая бочка
11 марта 2025, 9:30
Проза

Николай Канунников

Летние дни в Клуце
Летние дни в Клуце
9 марта 2025, 15:00
Проза

Татьяна Соловьева

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты
О книге Роба Данна и Моники Санчес «Происхождение вкусов. Как любовь к еде сделала нас людьми» Книга биолога Роба Данна и антрополога Моники Санчес «Происхождение вкусов» исследует эволюцию вкусовых предпочтений человека и животных, утверждая, что стремление к вкусному — мощный, но недооцененный двигатель истории. Авторы объединяют знания из различных дисциплин — экологии, эволюционной биологии, антропологии, […]
7 марта 2025, 9:45
Статьи

Подберите удобный вам вариант подписки

Вам будет доступна бесплатная доставка печатной версии в ваш почтовый ящик и PDF версия в личном кабинете на нашем сайте.

3 месяца 1000 ₽
6 месяцев 2000 ₽
12 месяцев 4000 ₽
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно