Нотные тетради

Татьяна Соловьева

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты

О книге Роба Данна и Моники Санчес «Происхождение вкусов. Как любовь к еде сделала нас людьми» Книга биолога Роба Данна и антрополога Моники Санчес «Происхождение вкусов» исследует эволюцию вкусовых предпочтений человека и животных, утверждая, что стремление к вкусному — мощный, но недооцененный двигатель истории. Авторы объединяют знания из различных дисциплин — экологии, эволюционной биологии, антропологии, […]