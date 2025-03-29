* * *

так хочется с тобою говорить о чем-то белом. ich liebe dich — на лебедином, tan solo tu — на соловьином (подставь любое). в твоих руках не тает снег, в них ножницы — отрежь ненужные слова. как волосы, они не отрастают, и эту брешь заполнить можно только снегом. пустое место, лысина моя (на лебедином это будет Glatze). она блестит себе на солнце, и белым наполняется пространство. и вот уже закончились слова.

* * *

чем чаще я расстаюсь, тем больше волос теряю. самое главное открытие (в любви) кроется в единственной фразе — «мне скучно». и этот бар, не мой ровесник, и этот книжный магазин, и кинозалы — пугающе ненужные приметы карго-культа. впрочем, и ты превращаешься в это же, в убитый стул, обитый бархатной тканью, в стишок, который не издаст журнал «зрелость». вы начинаете терять волосы, — говорит мне врач. волосы не люди, отрастут. ...орфей не хотел и оглянулся, а я хожу и оглядываюсь — не ты ли? (лишь бы не ты.)

* * *

во время пения соловей теряет до 80 процентов веса — тут впору задуматься, почему у нас с тобой вместо небесной музыки эта бедная несовершенная речь, диафония, молчанка, взаимозависимый флуд. я тоже хочу, как уцелевший соловей, сохранив только 20 процентов себя, чередовать две соседние ноты, окрыляться и летать, умножаться на два и делиться пауками, червями и ягодами. парность нередко отменяет все музыкальные рейсы, все эти летучие трели. быть вдвоем — не терять, а удваивать вес. говорят, одиночество развращает, но еще оно заставляет быть вечным солистом-вокалистом, звонкой головушкой, когда эти песни никто не слышит. и птичьих не жалко, и человечьих. мой вес на месте, так как я молча, без звука, про себя пою одну и ту же немую песню, которая не весит ничего.

* * *

Качается, но не тонет. Девиз в гербе Парижа с вещами на выход, мой друг. как будто на другой перехожу корабль, но это все один и тот же (качается, не тонет). со мной не личные — лишние вещи, еще немного и полное собрание Плюшкина: обмылки биографий, осколки географий, нисколько фотографий (ты все и так запоминаешь), чужие сны. в одном святая Ксения сказала, что девочку пора бы покрестить. а мне уже не стоит удивляться непотопляемости нашей (святой Андрей не снился). бритоголовый парень в баре спросил: «а ты с какого корабля?»

* * *

я как уходящая натура, не знающая, где дверь, где выход из парка, разбитого не для меня (не мной). даже у трамвайных рельсов есть начало и конец, они не ходят кругами, как поет З. а я хожу, и каждый все больше похож на адский, вечное возвращение в одну и ту же точку (в начало или в конец?). знай свое место: «вы находитесь здесь». трамвай трогается, чтобы проехать от А до Б и потом обратно. а я держусь корней, фонарным столбом, колоссом стою. из трамвая выходит женщина, смотрит на меня и говорит: — а ноги-то у тебя глиняные.

* * *

сколько еще тайн скрывает твоя голова неюная, буйная, странная? пока я заедаю стресс, она умножает на десять разные ужасы мира, моего и не только. усидеть бы на стуле, запомнить бы запах твоих волос. что-то уже началось, похожее на восхождение на пик Коммунизма, откуда назад никак — все в моих руках, это моя ответственность. любовь моя, как не отсвечивать, как отпустить тебя и себя в непонятное плаванье? тайна, еще одна тайна с печальным лицом.

* * *

в раю я буду зверем без души — «оно мое», как в языке английском. в шерсти моей неведомые вши, как мысли, будут громко шевелиться. и все, уже не обнимать — передней лапой трудно дотянуться, а только заднейлевой бок чесать и райских птиц считать, чтобы уснуться в аду, где все еще поет жива душая голосом Нетребки, не сливки я снимаю — слепки с чужого рта, и вот кладу их в рот звериный, райский, занебесный, который там не будет говорить ни на каком из языков известных, а только скалиться и иногда скулить.

* * *

у этой любви опеваний больше, чем ее самой, до прощальных слов можно долго подставлять любые — обожаю, люблю... счастье — шутка, посмеемся и будем, не умирая, каждый четверг обмирать. это я о себе (у тебя есть другие слова). у расставания собачья голова она только смеется и лает. и я бы загавкал тоже. когда придется в последний раз вместе завтракать, то вместо ай-лав очередного я из собачьего (прощального) лексикона достану двойное гав.