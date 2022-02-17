 Обнуляемся.

Дарья Князева

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Все качается, знаешь, от знамени до креста. Все кончается даже у тех, кто живет до ста. От сухого куста не останется и листа… Растекаются лица, расползается пустота ядовитым газом. Превращаются планы в тонкий свечной дымок. Ни терпенья, ни мужества не заготовить впрок — пусть в конечном итоге каждый не одинок оказался бы по желанию, если б смог, узелок развязан. И последний развязан, и […]