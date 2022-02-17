Обнуляемся.
 Серая морось пылит в окно.

Снега в этом году не допросишься у зимы.
 Оттого на дворе небеленое полотно,
 безузорные лужи глянцевы и темны…
 но погодный режим не важен.
 
 Обнуляемся.
 Стрелка очертит финальный круг,
 оглушают бокалы и очередь римских свеч.
 Вдоль экранов остервенело поют и пьют —

пять минут, —

замирая, врастают в чужую речь,

отливая чернильным блеском зрачковых скважин.

Обнуляемся

рокотно под неизменный «Бом-м-м-м»…

Ворожит огонь, пузырьки поднимают взвесь.
 Принимая время авансовым платежом,

уповаем на то, что запас на кредиты есть.

На неделю переходим на черепаший.

Обнуляемся.
 Диво — уже удлинился день —

оползает сумрак раньше на сто секунд.

Открывая глаза в новорожденном январе,

с замиранием кроткие тихого чуда ждут.


 Затухают помалу гирлянды многоэтажек.

Читайте также

Семён Ромащенко

18 февраля 2022, 21:48
Поэзия

Иван Волосюк

18 февраля 2022, 21:22
Поэзия

Дарья Князева

* * *
Все качается, знаешь, от знамени до креста. Все кончается даже у тех, кто живет до ста. От сухого куста не останется и листа… Растекаются лица, расползается пустота ядовитым газом. Превращаются планы в тонкий свечной дымок. Ни терпенья, ни мужества не заготовить впрок — пусть в конечном итоге каждый не одинок оказался бы по желанию, если б смог, узелок развязан. И последний развязан, и […]
18 февраля 2022, 1:15
Поэзия

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ

ЦИФРОВАЯ ВЕРСИЯ

Единоразовая покупка
цифровой версии журнала
в формате PDF.

150 ₽
Выбрать

1 месяц подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

350 ₽

3 месяца подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

1000 ₽

6 месяцев подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

1920 ₽

12 месяцев подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

3600 ₽

Подарите Юность своим близким

Оформите подписку вашему другу на печатную версию журнала на 6 или 12 месяцев. Цифровая версия в формате PDF будет также доступна в личном кабинете.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно