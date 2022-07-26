 
Ползут на гору Монсеррат
Вагоны весело.
Туманом кущ монастыря
Не занавесило.
 
Костел, капелла, щебет муз —
Вокруг да около:
Монументальный фотогруз —
Клади на «Облако»…
 
Твердь каталонская вдали,
Дар Божьей матери:
«Корзинка с хлебом» С. Дали,
Вино на скатерти.
 
Так небожитель смотрит вниз
В проем за тучами:
Вкуси, доверься, дотянись!
Твержу задумчиво:
 
Как удержать мгновенье, как? —
Сартана, Гауди…
Держу стихи на облаках
В объятьях памяти.

* * *

В моем красивом кишлаке Али
Так много солнца, неба и земли,
И чай едва ли прикрывает донце.
В моем красивом кишлаке Али
За дастархан усаживают гостя:
Сластят кумыс кишмишевые горсти.
В моем красивом кишлаке Али
В тени чинары маки расцвели
И на песок осыпались тюльпаны…
В моем красивом кишлаке Али,
В моем саду все девушки красивы!
Качнет чадру плакучей ивы
Весенний ветерок любви —
В моем красивом кишлаке Али.

Сад

Легки
И прозрачны
Гигантские тени
Листов
Удивительных
Южных растений.
Японских цветов.
И на совести ночи
Строка,
Что их солнечный остров
Непрочен.
И сад их на склоне.
И линия жизни
Утонет
В протянутых ветру ладонях.
И ветер узнает
Их вечные мысли
По бьющимся жилкам
На сохнущих
Листьях.
 
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