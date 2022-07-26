Ползут на гору Монсеррат Вагоны весело. Туманом кущ монастыря Не занавесило. Костел, капелла, щебет муз — Вокруг да около: Монументальный фотогруз — Клади на «Облако»… Твердь каталонская вдали, Дар Божьей матери: «Корзинка с хлебом» С. Дали, Вино на скатерти. Так небожитель смотрит вниз В проем за тучами: Вкуси, доверься, дотянись! Твержу задумчиво: Как удержать мгновенье, как? — Сартана, Гауди… Держу стихи на облаках В объятьях памяти.

* * *

В моем красивом кишлаке Али Так много солнца, неба и земли, И чай едва ли прикрывает донце. В моем красивом кишлаке Али За дастархан усаживают гостя: Сластят кумыс кишмишевые горсти. В моем красивом кишлаке Али В тени чинары маки расцвели И на песок осыпались тюльпаны… В моем красивом кишлаке Али, В моем саду все девушки красивы! Качнет чадру плакучей ивы Весенний ветерок любви — В моем красивом кишлаке Али.

Сад

Легки И прозрачны Гигантские тени Листов Удивительных Южных растений. Японских цветов. И на совести ночи Строка, Что их солнечный остров Непрочен. И сад их на склоне. И линия жизни Утонет В протянутых ветру ладонях. И ветер узнает Их вечные мысли По бьющимся жилкам На сохнущих Листьях.