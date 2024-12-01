Поэзия
Святослав Югай

Полный сосуд с углем

1 декабря 2024, 12:00 
 Я хочу вам сказать,
 что экссудативный отит—
 очень плохой гость.
 Он так утомил мое среднее ухо,
 что оно вчера решило
 собрать слух в чемодан
 и по нервам сбежать
 на випассана.
 Но все обошлось,
 и оно не сбежало ,
 ведь у уха нет ног,
 а главное,
 нет чемодана.
  
 Когда в ухе переливается жидкость,
 вместе с ощущением страшной боли,
 я в глухой тишине
 слышу райские крики.
 Будто младенец родился
 и сразу же закричал,
 чтобы наполнить свои легкие
 болью.
 На которой зацикливаюсь.
 Беру бокал,
 наливаю воды
 пью,
 наливаю воды,
 пью,
 не наливаю.
 Уснул.
  
 Во сне я оказываюсь посередине
 между Марксом и Бродским.
 Я в чемодане у среднего уха
 лежу рядом с курткой Фернана Леже
 и рядом с потерянным слухом.
 Мой слух — диссидент,
 мое правое ухо завербовало
 его и мой редкий сон.
  
 Меня превратили
 в каменный уголь.
 Теперь я катаюсь
 по лицам кумиров,
 на пару с запачканной курткой
 Фернана Леже-Довлатова.
  
 Нас приютил красный Дедушка,
 который хотел стать прадедушкой,
 но мы с курткой решить не смогли,
 кто из нас будет ему рожать.
 Я с чемодана свалил белой девушкой,
 куртка осталась на мне,
 только нет больше красного дедушки,
 и слуха уже нет в стране.

* * *

 Помню, ты стояла нарядная,
 да и я был тоже нарядный.
 Только ты, скорее, как новогодняя елка,
 а я просто перебрал алкоголя.
 Изображая стояние, искрометно пытался
 что-то тебе донести,
 но мой пьяный язык,
 так уставший махать словами,
 на никотиновых резцах
 засыпал.
  
 Ты меня понять тогда не сумела,
 я глаголу лил в тебя на пролетарском.
 И ты полилась,
 как дождь или слезы,
 буквально лилась ниже пояса,
 так натурально изображая
 живой ко мне интерес,
 что и мой живой
 к тебе интерес
 ниже пояса
 изобразился.
  
 Ты сказала, что все случится,
 когда выпадет первый снег.
 Ты это сказала четырнадцатого октября,
 и через полтора часа
 четырнадцатого октября
 выпал первый снег.
 Небо всегда за меня.
 Я овладел пятибуквенным именем.
 (Уж простите меня за сексизм.)
  
 Четыре года произвола и рабства,
 четыре года владенья тобой.
 Я твоим сладким именем
 стал затыкать пустоту,
 суя тебя в черные дыры
 моих новорожденных писем,
 в которых я откусил
 от тебя самый мягкий знак.
  
 Ева взяла из Эдема
 (в память о райском саде)
 этому миру явить
 четырехлистный клевер.
 А я просто из Домодедово
 (в память о том октябре)
 этому миру являю
 в стихах
 четырехбуквенную Дашу.
  
 А мягкий знак, который я сожрал,
 во мне переварился в твердый знак
 моей фрейдистской немощной натуры,
 который, если верить в зодиак Стрельца,
 мне больше, чем всем им, подходит.
 Он, как цветок, встает на мне вопросом,
 стремясь пробить своим стволом
 все натяжные потолки,
 которые одел не он, а я,
 надел, дебил, без спроса.
  
 Мой твердый знак
 моей неведомой любви
 рожден на свет,
 чтобы познать твои пустоты.
 И наконец, когда познаю
 все твои изъяны изнутри,
 я изыму тебя у матери твоей,
 чтоб сделать тебя матерью
 наших с тобой цветков.
 Наш плод взойдет на свет,
 как солнышко восходит на востоке,
 ведь ты и есть восторг.
  
 Он выразит все знаки языка
 из синтаксиса немощных мычаний.
 И в нем мы разглядим с тобою
 от тебя откушенные знаки,
 перекрещенные с моей
 мужской судьбой.
 Наш плод цветков взойдет на грудь твою,
 как я мечтал взойти на глянцевые скалы,
 чтобы в конвульсиях ломиться в цитадель
 твоего любящего, ласкового сердца.
 В котором бьются наши языки
 неправильностью нашей детской речи.
  
 В котором бьется пролетарская глагола,
 ту, что я лил в тебя по пьяни в октябре.
 Ребенок будет слышать все, что я глаголил
 на своем пьяном вечном языке.

* * *

 Вчера осознал, что я сын-одиночка,
 без отца и почти без матери.
 Мать жива, у нее два сына от отчима,
 и живут они в красном доме.
 С ним меня ничего не свяжет,
 кроме Олега с четвертого,
 с которым буду пить водку
 впервые в пятнадцать лет.
  
 Про отца меня можно не спрашивать.
 Когда он был с моей мамой,
 я был еще крохотным эмбрионом.
 А когда стал эмбрионом средних размеров,
 он меня обнаружил и вышел
 из этой нечестной игры,
 благо я успел сохраниться.
 И выжил.
  
 (Я выжил потому, что бабуля и дедуля
 настояли меня рожать.)
  
 Вылез из мамы в рваной рубашке.
 Красный и солнечный, с белыми волосами.
 С рождения стал по отчеству сыном дедуле,
 а по факту сыном бабуле.

* * *

 И вот шестнадцать лет смотрел на мир
 из-за решетки, сделанной из перекрестных рифм.
 Сквозь них прошло мое малюсенькое детство,
 сквозь них, как водка в раковину утекала, утекла
 моя случившаяся пропитая юность.
 И вот теперь, теряя гравитацию,
 в свободе форм моих написанных речей,
 я сквозь решетку эту испаряюсь
 и оседаю в памяти людей.
  
 Которые меня оттуда изымают.
 Кладут нагим под свой родной язык.
 А я, не в силах отказать, бездумно соглашаюсь,
 чтобы родиться вновь
 внутри чужой прокуренной исповедальни
 в виде настоящего себя.
  
 Однако я жалею рот, порвать боясь,
 ныряю в шелковую глотку на гортань.
 Хочу на всякий случай своровать
 красивый незнакомый голосок.
 Оттуда в легкие, на встречу с никотином:
 давно не виделись с родимой кислотой.
 Заполнился,
 и так прикольно. 
  
 И выхожу на свет в двадцать четыре года,
 немного лишь, но овладев своим шершавым языком.
 Я достаю из кожаного чемодана
 восемь ослепительных каштанов,
 которые я собираюсь полюбить,
 кладя в те самые огромные штаны.
 Чтоб в них прожить свою, ступающую в жизнь,
 мудрую и сдержанную зрелость,
 которая мне будет помогать
 каштанами заполнить до краев,
 глубокие бездонные карманы.
 И я вам их попозже покажу.

* * *

 У красивых детей вместо рук — лебединые крылья.
 И мы крыльями машем, пытаясь взлететь повыше, 
 но нам, к сожаленью, никто не вышил
 аэродинамических рукавов с автопилотом.
 Чуть только стопа лишена ощущенья Земли,
 лишь немного приблизившись к кольцам Сатурна,
 мы забываем, как близко
 становимся к солнцу, 
 и близкое солнце нас обжигает нещадно.
  
 Мы теряем баланс в поцелуе со светом, 
 мы теряем момент, становясь бесхозным пространством, 
 мы превращаемся в груз из костей и крови́,
 ведь сгорели дотла наши врожденные перья.
 Мы стопа́ми вгрызаемся в рыхлую землю, 
 мы целуем остаток птичьей мечты,
 и с пыльцой на губах не упавших на Землю комет 
 мы, как усопшего в лоб на прощанье, 
 целуем сиреневый прах 
 наших обугленных крыльев.
  
  

Читайте также

Деймон Раньон

Джентльмены, за короля!
1 декабря 2024, 12:30
Проза

Алена Леденева

Летнее чтение
1 декабря 2024, 12:12
Проза

Екатерина Паршинцева

Совещание
— Коллеги, надеюсь, что у вас и ваших близких все в порядке. Предлагаю начать планерку. Наш сметчик сообщает, что цена предложения, сделанного на прошлой неделе, может существенно возрасти после детального просчета. Что будем делать? Евгений. — Считаю, что надо выходить на договор в любом случае. А после разберемся. — Екатерина, ваше мнение? — Думаю, что […]
1 декабря 2024, 11:50
Проза

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ

Журнал «Юность» (печатная версия последнего номера)

350 для 1 месяц

Подписаться

3 МЕСЯЦА ПОДПИСКИ

1,000 для 3 мес.

Подписаться

6 МЕСЯЦЕВ ПОДПИСКИ

2,000 для 6 мес.

Подписаться

12 МЕСЯЦЕВ ПОДПИСКИ

4,000 для 1 год

Подписаться

Подарите Юность своим близким

Оформите подписку вашему другу на печатную версию журнала на 6 или 12 месяцев. Цифровая версия в формате PDF будет также доступна в личном кабинете.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно