Поэзия
Сергей Стрелков

Последнее время

8 декабря 2024, 11:23 
 В последнее время мне странное снится:
 Зовут за собой перелетные птицы,
 И замерли дни между бытом и Раем,
 И медный оркестр негромко играет.
  
 Летящие стаи мне крыльями машут,
 И не угадаю тональности марша:
 Минорный — в конце, но мажорный — в начале,
 Как осень — пора похорон и венчаний.
  
 Слова не надежны и клятвы не вечны —
 Один — в погребальном, одна — в подвенечном
 И третий — с холодным и пристальным взглядом —
 Уверенной поступью движется рядом...
  
 Мне к стае прибиться, мне в небо подняться
 Для новых рождений и реинкарнаций.
 И сон оборвется на странном финале,
 Где криками «Горько!» меня поминали.

* * *

 Настоян туман на обугленном сене,
 На павшей листве, под ногами налипшей,
 И голос дождя, не веселый, весенний,
 А сентиментальный, осенний, осипший.
 А осень убогим уютом обманет,
 Обнимет, обмоет водою из Стикса,
 И бродит прохожий, как ежик в тумане,
 И я с одиночеством спелся и свыкся.
 Теперь — зимовать, и не спать на рассвете,
 Что так соблазняет полетом из окон —
 Как слово на музыку — сердце на ветер...
 Свернуться, скукожиться, съежиться в кокон,
 Зависнуть в чужих сновиденьях и между
 Забрызганных стекол, как бабочка, биться...
 Лишь только одной согреваясь надеждой —
 Дожить до тепла, додышать, достремиться,
 Сквозь зиму и ночь добрести, дотянуться,
 Проламывать лед и лететь через вьюгу,
 И, может быть, вновь повезет улыбнуться
 Апрельскому солнцу, как старому другу.
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