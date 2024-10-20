Я всех слышу через потолок, Я всех слышу через пол, Слышу в стенах ток — вот прикол. Все земное — в шторах свет, Перечеркнутый окном, Холодом его согрет. Вот прикол. Я приколы принимаю все, Я и правду отличу от лжи. Самый главный наш прикол — это жизнь.

Пакет

Я взял в руки кусок света, Он был ярок, изнутри горел. Тепло проникало глубоко, Пальцы покраснели. После услышал голос, Он, кажется, даже пел В голове, И там было: Нужно взять пакет, Выйти на улицу. Держать его в руках, Наполняя ветром. Вернуться обратно, Принести ветер домой. Аккуратно и незаметно, В этом безумии — Адекватного мало. Открыть пакет, Позволить ветру Гулять по квартире. Заполнить легкие — Тяжелым Уличным воздухом. Накрыться одеялом. Чтобы квартира Стала улицей. Мир стал большим, Почти нужным. Как этот пакет и Пустота в нем — Которая не пустота, а Шершавый выход наружу. Дыши, Воздухом вне, Воздухом за крывая глаза.

Качели

Мне до этого приснилась странная вещь: На улице шел снег, мелкий, и быстро таял. Слышно было скрипы случайных прохожих — вжих-вжих, тех, кто еще успел зацепить новый снег, пока он не превратился в воду. Я сидел на качелях, не по размеру даже. Просто смотрел наверх. Единственный фонарь — просвечивал этот летящий снег насквозь. Но я продолжал раскачиваться сильнее: Я в гараже, мы собрали рок-группу, я пою, кто-то играет на барабанах и гитаре. Тут же я плыву в лодке с папой и ловлю рыбу. У меня плохо еще получается, но я стараюсь. Потом третий курс, я сдаю философию на пять. Нас всего трое из потока. Лежу в песочнице на детской площадке, время за полночь, смотрю вверх на чистое звездное небо. Плачу в пять утра, папа умер прямо здесь и сейчас, рядом со мной. Собираю чемодан, никогда не думал, что у меня вещей так мало. Обнимаю деревья на выпускном, одноклассники говорят, это странно, но они же такие теплые. Купил печатную машинку, когда печатаешь, невозможно исправить ошибки. Зашел в старый храм. Он стоит тут уже четыреста лет. И не исчезнет, надеюсь. Потом увидел ее улыбку. На качелях — быстро и высоко поднимает вверх. Тот же снег, тот же свет фонаря сквозь. И холодный воздух, и кажется, города рядом нет. Слышен шум, не машин, это путь через лес пробивает лось.