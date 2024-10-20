Я всех слышу через потолок,
Я всех слышу через пол,
Слышу в стенах ток —
вот прикол.
Все земное — в шторах свет,
Перечеркнутый окном,
Холодом его согрет.
Вот прикол.
Я приколы принимаю все,
Я и правду отличу от лжи.
Самый главный наш прикол —
это жизнь.
Пакет
Я взял в руки кусок света,
Он был ярок, изнутри горел.
Тепло проникало глубоко,
Пальцы покраснели.
После услышал голос,
Он, кажется, даже пел
В голове,
И там было:
Нужно взять пакет,
Выйти на улицу.
Держать его в руках,
Наполняя ветром.
Вернуться обратно,
Принести ветер домой.
Аккуратно и незаметно,
В этом безумии —
Адекватного мало.
Открыть пакет,
Позволить ветру
Гулять по квартире.
Заполнить легкие —
Тяжелым
Уличным воздухом.
Накрыться одеялом.
Чтобы квартира
Стала улицей.
Мир стал большим,
Почти нужным.
Как этот пакет и
Пустота в нем —
Которая не пустота, а
Шершавый выход наружу.
Дыши,
Воздухом вне,
Воздухом за
крывая глаза.
Качели
Мне до этого приснилась странная вещь:
На улице шел снег, мелкий, и быстро таял.
Слышно было скрипы случайных прохожих — вжих-вжих, тех, кто еще успел зацепить новый снег, пока он не превратился в воду.
Я сидел на качелях, не по размеру даже.
Просто смотрел наверх.
Единственный фонарь — просвечивал этот летящий снег насквозь.
Но я продолжал раскачиваться сильнее:
Я в гараже, мы собрали рок-группу, я пою, кто-то играет на барабанах и гитаре.
Тут же я плыву в лодке с папой и ловлю рыбу. У меня плохо еще получается, но я стараюсь.
Потом третий курс, я сдаю философию на пять. Нас всего трое из потока.
Лежу в песочнице на детской площадке, время за полночь, смотрю вверх на чистое звездное небо.
Плачу в пять утра, папа умер прямо здесь и сейчас, рядом со мной.
Собираю чемодан, никогда не думал, что у меня вещей так мало.
Обнимаю деревья на выпускном, одноклассники говорят, это странно, но они же такие теплые.
Купил печатную машинку, когда печатаешь, невозможно исправить ошибки.
Зашел в старый храм. Он стоит тут уже четыреста лет. И не исчезнет, надеюсь.
Потом увидел ее улыбку.
На качелях — быстро и высоко поднимает вверх. Тот же снег, тот же свет фонаря сквозь.
И холодный воздух, и кажется, города рядом нет.
Слышен шум, не машин, это путь через лес пробивает лось.