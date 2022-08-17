Поэзия
Дмитрий Филиппенко

Снега

17 августа 2022, 23:04 
А в детстве по ночам цветут снега,
Ложатся на лохмотья тротуара.
Компот — на дне стакана курага,
Деревни воздух, повести Гайдара.
 
Следил за нами справедливый дед,
Чтоб с братом мы не брали в руки спички.
Мы — каждый — гнали свой велосипед
И уезжали к черту на кулички.
 
По вечерам окрошка и кино,
Зеленый чай и шоколада плитка.
Я все равно вернусь в деревню! Но
Закрылась в детство старая калитка.

Старик

Плыла ленивой рыбою река
Вдоль берегов черемухового ситца.
В деревне хоронили старика —
В гробу закрытом, чтоб не заразиться.
 
Семья не посмотрела на него
В последний раз и не смогла проститься.
Они тогда не знали одного —
Что тело перепутала больница.
 
Лежит в палате дед. Еще живой!
И не найти виновных в круговерти. 
Вручив жене свидетельство о смерти,
Ее случайно сделали вдовой.
Читайте также

Дмитрий Мурзин

* * *
17 августа 2022, 23:06
Поэзия

Алексей Упшинский

* * *
* * *
17 августа 2022, 12:00

Виктор Коврижных

Аве Мария
В этом доме когда-то я в детстве бывал. Там картина над спинкой дивана, в темных плюшевых шторах изысканный зал, в зале — книги и фортепиано. Там сирень ароматом дышала в окно. Был тот мир мне совсем незнакомым. Мне казалось, там люди пришли из кино вместе с садом, сиренью и домом. Там вечерней порой пили чай […]
17 августа 2022, 0:02
Поэзия

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ

ЦИФРОВАЯ ВЕРСИЯ

Единоразовая покупка
цифровой версии журнала
в формате PDF.

150 ₽
Выбрать

1 месяц подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

350 ₽

3 месяца подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

1000 ₽

6 месяцев подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

1920 ₽

12 месяцев подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

3600 ₽

Подарите Юность своим близким

Оформите подписку вашему другу на печатную версию журнала на 6 или 12 месяцев. Цифровая версия в формате PDF будет также доступна в личном кабинете.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно