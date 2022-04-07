Стихотворения

Dixi et animam meam salvavi

* * *

В бессмыслице сгущающихся строк

Есть истины до ужаса простые:

Вокруг темно. Бессилие — порок,

И я, как ни печально, — не мессия,

И Бродский, как ни странно, — не пророк.

И смерти нет. Секстиллион дорог

Ведет вовне, и лишь одна — в Россию.

05.06.2018

* * *

В чем тайный смысл достигнутой свободы?

Принять решение без страха ошибиться,

Быть знаменосцем, но без воеводы,

Считать за кровь прозрачную водицу.

Стать частью целого — но только добровольно,

Не знать покоя, не отринув маски,

И верить сча́стливо, что все былые войны

Велись по чьей-то ласковой указке.

28.07.2021

* * *

Закат был бледен и неперламутров,

Был ветер свеж,

А я был утомлен.

Когда б я знал, какой безбрежный сон

Увижу я, какое будет утро,

Двух фонарей зажатое промеж —

Я б не спешил переходить рубеж

Меж тем, что было, и меж тем, что мудро.

Но кто теперь

простит мне мой мятеж?

07.08.2021

* * *

…Я посетил сегодня область ада,

Где поместил всевышний палачей,

Не ведавших во дни свои пощады.

Он отобрал остроты их мечей,

В Сизифов камень их короны сплавил,

Их скипетры надменные разбил.

И только славу им Господь оставил,

И только памятью он их благословил —

В обход законов, против наших правил.

Прославим Господа, который нас любил.

10.03.2020

* * *

Россия — это лабиринт,

Система сообщающихся склянок.

Внутри нее всегда огонь горит,

Но свет его почти всегда неярок:

Его крадут изгибы и углы.

Но нет и нет — а вдруг блеснет бескрайне

И выхватит из вековечной мглы

Узор надежды. Прочее всё — тайны.

07.07.2021

* * *

В кашу сливаются смыслы.

Постарели мысли, и обвисли

Щеки утомленных палачей.

Мир бескрайний сделался ничей.

Посмотрю в окно на синеву.

Хорошо свободу дать уму,

Чтоб не бился в призрачные стены:

Все изменчивое вечно неизменно.

Только тени существуют наяву,

Только правда неизвестна никому.

15.05.2018