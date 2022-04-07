Стихотворения

Dixi et animam meam salvavi
* * *
В бессмыслице сгущающихся строк
Есть истины до ужаса простые:
Вокруг темно. Бессилие — порок,
И я, как ни печально, — не мессия,
И Бродский, как ни странно, — не пророк.
И смерти нет. Секстиллион дорог
Ведет вовне, и лишь одна — в Россию.
05.06.2018
* * *
В чем тайный смысл достигнутой свободы?
Принять решение без страха ошибиться,
Быть знаменосцем, но без воеводы,
Считать за кровь прозрачную водицу.
Стать частью целого — но только добровольно,
Не знать покоя, не отринув маски,
И верить сча́стливо, что все былые войны
Велись по чьей-то ласковой указке.
28.07.2021
* * *
Закат был бледен и неперламутров,
Был ветер свеж,
А я был утомлен.
Когда б я знал, какой безбрежный сон
Увижу я, какое будет утро,
Двух фонарей зажатое промеж —
Я б не спешил переходить рубеж
Меж тем, что было, и меж тем, что мудро.
Но кто теперь
простит мне мой мятеж?
07.08.2021
…Я посетил сегодня область ада,
Где поместил всевышний палачей,
Не ведавших во дни свои пощады.
В Сизифов камень их короны сплавил,
И только славу им Господь оставил,
И только памятью он их благословил —
В обход законов, против наших правил.
Прославим Господа, который нас любил.
Внутри нее всегда огонь горит,
Но свет его почти всегда неярок:
Но нет и нет — а вдруг блеснет бескрайне
Узор надежды. Прочее всё — тайны.
Мир бескрайний сделался ничей.
Чтоб не бился в призрачные стены:
Все изменчивое вечно неизменно.
Только правда неизвестна никому.