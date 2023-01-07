— Рождество — Не выспалось солнце: спросонья дрожит с утра и прячет озябшие руки в варежки-тучи. Деревья надели вязаные свитера, закутались в шарфы — мороз трескучий. Мы дверь отопрем и натопим печь, Коньяк разольем в закипевший кофе. Мы будем друг в друге тепло беречь. В канун Рождества — не бывать Голгофе. Проснувшись, под пледом с тобой шерстяным Сплетемся, как нити в веретене, и будем гадать, что задумает дым акрилом на облачном полотне. Весь день проведем, согревая кров: Святое Семейство не спит в пещере. Звезде — к Вифлеему вести волхвов, Чтоб в наши затем постучаться двери.
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