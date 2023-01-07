 
 — Рождество —
 Не выспалось солнце: 
               спросонья дрожит с утра 
 и прячет озябшие руки 
                        в варежки-тучи.
 Деревья надели
               вязаные свитера,
 закутались в шарфы — 
               мороз трескучий.
 Мы дверь отопрем и натопим печь, 
 Коньяк разольем 
               в закипевший кофе.
 Мы будем друг в друге 
               тепло беречь.
 В канун Рождества —
               не бывать Голгофе.
 Проснувшись, под пледом
               с тобой шерстяным
 Сплетемся, как нити в веретене,
 и будем гадать, 
               что задумает дым 
 акрилом на облачном полотне.
 Весь день проведем,
                        согревая кров:
 Святое Семейство 
               не спит в пещере.
 Звезде — к Вифлеему вести волхвов,
 Чтоб в наши затем 
                        постучаться двери.
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