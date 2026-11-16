* * *

Мы стали, как темные мысли, темны,

как будто звучала нерусская речь.

Как будто не будет понятной страны,

и нам Мандельштама придется стеречь.



И скажет вода: «Олачан отэ генс»,

но мы и без снега по речке пойдем,

из сказки бессмертно шагая, как лес,

туда, где из нас смогут выстроить дом.



А если мириться, то как без стрельбы?

Кто первый упал, тот остался прощен.

Не так ли с тобой мы еще до любви

как будто не жили, а в смерти живем?



* * *

Однажды птицы улетели,

а мне мечтается одна.

Как ты не бейся птицей в теле —

грудная клеточка — темна.

И может быть, меня позвали,

как будто голод на обед,

детей оправданных развалин,

когда-то в гости звал к себе.

А может, стоит оглядеться,

зима ушла недалеко.

Туда летит больное детство

необъяснимо и легко.

В снегах овраги и равнины

неузнаваемой земли,

дома устали неродные,

но как мои — легли.



* * *

Я тобой выходил за «усады»,

чтоб себя прореветь до конца.

В восемь лет мне России не надо —

дайте маму мне, дайте отца.



Я ведь просто упрашивал Бога

не испытывать и охранять.

Испытаний же сбудется много —

это он не забыл про меня.



А деревня кончается скоро,

друг за другом теряя своих.

На какой-нибудь ангельской скорой

забирают последних живых.



Я поправился. Будто из рая.

Только вот возвращаться к кому?

И пройти ли от края до края

эту Родину мне одному?



