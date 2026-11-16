* * *
Мы стали, как темные мысли, темны,
как будто звучала нерусская речь.
Как будто не будет понятной страны,
и нам Мандельштама придется стеречь.
И скажет вода: «Олачан отэ генс»,
но мы и без снега по речке пойдем,
из сказки бессмертно шагая, как лес,
туда, где из нас смогут выстроить дом.
А если мириться, то как без стрельбы?
Кто первый упал, тот остался прощен.
Не так ли с тобой мы еще до любви
как будто не жили, а в смерти живем?
* * *
Однажды птицы улетели,
а мне мечтается одна.
Как ты не бейся птицей в теле —
грудная клеточка — темна.
И может быть, меня позвали,
как будто голод на обед,
детей оправданных развалин,
когда-то в гости звал к себе.
А может, стоит оглядеться,
зима ушла недалеко.
Туда летит больное детство
необъяснимо и легко.
В снегах овраги и равнины
неузнаваемой земли,
дома устали неродные,
но как мои — легли.
* * *
Я тобой выходил за «усады»,
чтоб себя прореветь до конца.
В восемь лет мне России не надо —
дайте маму мне, дайте отца.
Я ведь просто упрашивал Бога
не испытывать и охранять.
Испытаний же сбудется много —
это он не забыл про меня.
А деревня кончается скоро,
друг за другом теряя своих.
На какой-нибудь ангельской скорой
забирают последних живых.
Я поправился. Будто из рая.
Только вот возвращаться к кому?
И пройти ли от края до края
эту Родину мне одному?