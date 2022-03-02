Поэзия
Клавдия Шарыгина

Времена года

2 марта 2022, 22:54

Цикл

январь

горы из ваты

ледяные деревья

как бы согреться

февраль

несу сумки

мне тяжело

и холодно

март

сталинки вокруг

серый лед

мои друзья

апрель

грязная москва-река

старый мост

я скучаю

май

вот и кончается все

вот оно

что дальше

июнь

сижу на земле

люди вокруг

рисую

июль

очень голубое небо

иду в майке

купила журнал вокруг света

август

во мху грузди

звуки аккордеона

гуляю с бабушкой

сентябрь

туманные многоэтажки

блестит вода

пью кофе

октябрь

каштановые листья

они говорят я зануда

я за? ну да

ноябрь

нет больше листьев

готовлю запеканку

добавляю муку

декабрь

ночь улица перекресток

ловлю снежинки

с днем рождения

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