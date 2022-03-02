Времена года

Цикл
январь
горы из ваты
ледяные деревья
как бы согреться
февраль
несу сумки
мне тяжело
и холодно
март
сталинки вокруг
серый лед
мои друзья
апрель
грязная москва-река
старый мост
я скучаю
май
вот и кончается все
вот оно
что дальше
июнь
сижу на земле
люди вокруг
рисую
июль
очень голубое небо
иду в майке
купила журнал вокруг света
август
во мху грузди
звуки аккордеона
гуляю с бабушкой
сентябрь
туманные многоэтажки
блестит вода
пью кофе
октябрь
каштановые листья
они говорят я зануда
я за? ну да
ноябрь
нет больше листьев
готовлю запеканку
добавляю муку
декабрь
ночь улица перекресток
ловлю снежинки
с днем рождения