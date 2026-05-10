по-разному течет оно, в ночи

под утро, и потом летит с рассветом,

как будто солнечные теплые лучи

являются тем напряженным ветром,

что быстро гонит вещество секунд,

словно стада к большому водопою,

они минуты яростно секут,

от них минуты шумною толпою

врываются в залив огромный — день

и остывают в берегах сиесты,

там час лежит, тяжелый, как тюлень,

на вечер его планы неизвестны.



* * *

Окину даль прохладным взглядом,

Канун зимы, холодный дом

Природы пасмурным нарядом

Нас угнетает, а потом

Случится то, что всем известно, —

Снега, дымы из низких труб.

Давно пора бы, если честно,

Давно трясти нас, зуб на зуб

Не попадает, а метелей

Мы заждались. Вода в реке

Дымится, двигаясь меж елей

К Пахре, текущей вдалеке.

Одно лишь радует, что Пушкин

Таким же чувством был томим,

И белые явились мушки

На третье в полночь перед ним.

Нам до «Онегина» далече,

У нас ноябрь на дворе,

Мы текстом ожиданье лечим,

Зима, хотя бы в январе…



* * *

Скажи-ка, всем ли ты доволен,

Пора итоги подвести,

Вот ты не слеп, почти не болен,

Спишь с десяти и до шести.

Женат счастливо, и в достатке

Живешь, тебе немало лет,

Но скажешь ли, что все в порядке,

А может, ты взовьешься — нет!

Не для того меня рожала

Мужчиной брошенная мать,

Нормальным же не помешало

Мне человеком это стать.

Я песни не пою сиротской,

Раз так пошло, пусть так идет,

Плевать, что не пишу, как Бродский.

Неповторимый идиот

Во мне с годами разыгрался,

Последней истины взалкал,

А мой кораблик сбился с галса,

Хоть парус был приметно ал.

Не выношу я позитива,

Ведь я по горло в нем увяз,

Хочу, чтоб было некрасиво

И жизнь расстраивала нас.

И муки совести, и горе,

И боли — не перенести,

Чтобы мольба была во взоре,

И было нас за что спасти.



* * *

Я с детства верил очень твердо:

Мы не одни в провалах тьмы

Космической. Какого черта

К нам не летят? Как рады мы



Были бы веселой встрече

С друзьями со звезды Арктур,

Не быть ни в коем разе сечи,

А лишь общение культур.



Мы б новости от них узнали:

Кто возглавляет Млечный Путь,

Свои бы корабли создали,

Чтоб в этот Млечный Путь нырнуть.



Ведь так хорош высокий разум,

Он сразу всех объединит,

Цивилизациям всем разом

Друг друга полюбить вменит.



Мы заживем, сириусяне,

И Вега, и Альдебаран,

Ведь никакой не будет дряни,

Не будет больше битв и ран.



Конец истории настанет,

Жить будем в холе и тепле,

Как, например, живут земляне

В любви и правде на Земле.



* * *

«Ты взвешен и найден легким»,

И это при всех тягостях жизни,

При больном сердце и сомнительном легком,

И годах моей службы отчизне.

Итак, значит, я ничего не вешу?

Подразумевается вес судьбы на исходе,

А я себя убедительно тешу

Мыслью о собственном весе, хоть и

Не самом большом в своем поколении

Пишущих прозу и даже сценарии.

Вот и в этом своем стихотворении

Вспоминаю о семинарии

Литературной нашей старинной,

И как по жизни потом лавировали,

Которая оказалась длинной,

И как дружили, и как конкурировали.

Легким найдено все поколение.

Никто на войне… умирали от ядов

Винных. Жизнь наша — тление,

В конце которой пламень адов.



