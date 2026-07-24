Язык, завернутый в пирог

Евгений Кремчуков

Наследство

Новелла из книги Евгения Кремчукова «Люди мая», которая выйдет в конце лета. Да, если я хочу узнать человека, я прошу его рассказать о своем детстве. В моей просьбе важна не история, которой поделятся со мной, а то, каким будет в эти минуты он, рассказывающий. Детство владеет всем счастьем мира. Взросление, об руку с которым входят […]