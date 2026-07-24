Поэзия
Никита Гофман

Язык, завернутый в пирог

24 июля 2026, 9:00

* * *

Внутри адриатического сна,
в дыму сыром засаленной балканки
меня сжевала впалая десна
до трех фонем, до постоянной Планка.

И, тенью Агасферовой прослыв,
огромный снег на мизерные степи
ложился, и звездастые послы
не таяли, обернутые в пепел.

Ладонями безликость подперев,
не отличивший заумь от мычаний,
я видел, как секиры у дерев
садовники с колючими ключами

устало волокут в сарай пустой,
оставив за себя клыкастых пугал,
и просятся в загоны на постой,
в забитый прелым сеном пятый угол.
Другие стихотворения автора читайте в 7 номере журнала
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Проза

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