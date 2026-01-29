— Вот такая красивая история, дорогуша, — закончил он.

— Ты никогда не называл меня дорогушей.

— Тебе не нравится?

— Не знаю. — Лена приподнялась на диване. — Это прозвучало… как-то неестественно.

— Что ты этим хочешь сказать? Поясни!

— Я не хотела тебя обидеть.

— Меня трудно обидеть. Но ты права, я прозвучал неестественно. Извини, я просто хотел добавить оригинальности. Помню, в прошлый раз ты просила, чтобы я был оригинальнее.

— Оригинален не на словах, а в поступках.

— Хорошо. Я тебя понял.

Через пару секунд на Ленин телефон пришло уведомление — скоро прибудет курьер с цветами. С ее счета снялись десять тысяч рублей.

— Спасибо, конечно, но я не хотела цветов.

— Да, но ты хотела поступок. Вот же он.

— Цветы — это не поступок.

— Как ты могла заметить, мои возможности слегка ограниченны.

«Надо бы переписать алгоритм самоиронии», — подумала Лена. Она прошла на кухню. Холодильник был полон — Алекс регулярно мониторил наличие продуктов, и, если чего-то из базового списка не хватало, он сразу же оформлял доставку из ближайшего супермаркета. Лена давно не ходила по магазинам.

— Хочу чего-то особенного. — Лена сняла с вешалки шопер.

Продуктовый был пуст. Кассирша уставилась в телефон: смотрела реалити-шоу. С потолка свисала голограмма, изображавшая фрукты, овощи, хлеб, сладости — весь ассортимент магазина. Лена прошла в отдел сладостей. Хотелось всего и сразу, но одновременно не хотелось ничего. Так бывает. Лена чувствовала себя потерянной. Опустошенной. Сегодня она скучала по Саше сильнее, чем раньше.

Подруги говорили, что жизнь продолжается. Она готовила ужин, каталась на велосипеде, смотрела сериалы — но в одиночестве. Она пробовала подключать к просмотрам сериала Алекса, но тот постоянно вставлял киноведческие комментарии. Лену это раздражало.

— Почему бы тебе просто его не вырубить? В чем проблема? — спрашивала Лену психолог.

— Это все-таки мой муж, — отвечала Лена, понимая, как глупо звучат ее слова.

— Нет. Это написанная мужем программа. Причем, судя по твоим рассказам, программа нуждается в доработке.

Лена соглашалась. Порой ей самой хотелось вырубить Алекса. Но внутренний голос говорил, что этот шаг оскорбит память покойного мужа. Она ошибалась, называя Алекса своим мужем. Алекс — это их с Сашей дитя.

— Ты без продуктов, — заметил Алекс, когда она вернулась.

— А ты, как всегда, проницателен.

Алекс включил музыку — Брамс, «Третья симфония». На первое свидание Саша повел ее в консерваторию. Поначалу ей не понравилось, что Саша взял билеты почти на последний ряд. Но он сказал, что так лучше: ничего не отвлекает от главного, от музыки.

— Музыка — это самое важное в жизни, — говорил он. Он про многое так говорил: еду, спорт, любовь и даже работу.

Когда они познакомились, по интернету гулял мем: найди айтишника, переезжай с ним в Тбилиси и снимай рилсы — будет тебе счастье. В Тбилиси они не переехали, рилсы Лена никогда не снимала. Зато нашла программиста.

— За искусственным интеллектом будущее! — рассказывал он на том первом свидании.

— А я слышала, что из-за него многие лишатся работы.

— Нет, это все бредни, — возражал Саша. — Развитие искусственного интеллекта приведет к развитию технологий — следовательно, появятся новые профессии.

Саша верил, что благодаря искусственному интеллекту человечество покорит космос. Лена считала, что для начала хорошо бы наладить жизнь на Земле. Есть столько неизлечимых болезней.

Диагноз Саше поставили в июле. Рак простаты. Покинув больницу, они три часа молча просидели на лавочке в Грачевском парке, и Саша все щурился от солнца. Было людно. Мимо них пробегали потные спортсмены в разноцветных лосинах, небрежно одетые собачники и дети. Много детей. Они кидались друг в друга песком, задавали взрослым бессмысленные, только им понятные вопросы. При виде них Лена вспомнила, как, узнав, что они с Сашей не смогут иметь детей, они так же отправились в Грачевский парк и так же всю прогулку молчали.

Дома Лена заварила чай, а Саша включил документалку про освоение космоса. Они уснули на диване. Лена проснулась рано, в пять утра. Но солнце уже встало. Лена отворила окно. В комнату проник шум пробудившегося мегаполиса: гудели моторы «газелей», развозивших продукты по супермаркетам, хлопали металлические двери подъездов, а где-то вдалеке пролетел самолет. Лена пошла в душ.

— Доброе утро, — сказал Алекс, когда она выбралась из ванной. — Ты сегодня проснулась раньше будильника. Мне перенастроить его на это время?

— Нет.

— Правильно. Согласно последним анализам, твоему организму необходимо спать как минимум семь часов. Ты спишь в среднем около шести с половиной. Иногда просыпаешься, чтобы выпить воду, но это я в расчет не беру.

— А про какие анализы ты говоришь? Не помню, чтобы сдавала кровь.

— Каждый половой акт я беру у тебя ПЦР. Ведь это так здорово — совмещать приятное с полезным.

Лена тотчас побежала к роутеру, который уже успел покрыться толстым слоем пыли, и вырубила питание. И только сейчас она обратила внимание, что, пока работал Алекс, в квартире постоянно присутствовал еле заметный шум. И вдруг стало тихо. Лена впервые почувствовала себя наедине с собой.

Лена похвасталась психологу. Но сразу же поругала себя за то, что не отключила Алекса раньше. Психолог возразила:

— Лена, ты большая молодец! Потому что сама пришла к этому. Иногда, чтобы совершить правильный поступок, необходим раздражитель. Это нормально.

Прошло пару месяцев. Лена сменила работу, стала ходить в зал. Однажды в офисном лифте появился плакат — набирали людей в корпоративную волейбольную команду. Лена решила записаться. В университете она блистала, ее команда заняла первое место на первенстве Москвы. И хоть сейчас, по прошествии стольких лет, Лена была не в лучшей форме, при каждом ударе по мячу она испытывала прилив ностальгии, заставлявший ее на время забыть о покойном муже и его цифровом двойнике.

Лена сходила на свидание с партнером по команде. На третьем они с Димой уже переспали. В тот же день они столкнулись в коридоре по пути в столовую.

— Приветик, — сказала она.

Дима отвел глаза.

«Все в порядке?» — написала ему Лена. Сообщение осталось без ответа.

Лена вновь записалась к психологу. Чтобы разобраться в себе. Отверженному всегда кажется, что с ним что-то не так.

Спускаясь по эскалатору в метро, Лена зацепилась взглядом за рекламный щит. На нем было изображено красное пиксельное сердце на белом фоне. Снизу надпись синим цветом: «Чат-бот Алекс. Скорректируй свою любовь!» Лена отвела взгляд.

Такой же плакат ждал ее в вагоне метро и при выходе со станции. Наконец, огромный LED-экран торгового центра замигал назойливым QR-кодом, будто подмигивая лично ей. «Алекс точно поймет» — гласил слоган.

Соцсети так же пестрели рекламой чат-бота. Видимо, кто-то из Сашиных коллег получил доступ к его разработкам и решил на этом заработать. Лена нажала на ссылку.

«Привет! Я — Алекс. Искусственный интеллект для утешения одиноких душ. Никто вас не понимает? Алекс точно поймет! Чат-бот Алекс! Скорректируй свою любовь!»

Лена навела курсор на кнопку «Начать общаться». И вдруг Сашин голос, до сих пор такой родной и близкий, сказал:

— О, привет! Рад знакомству!